Christian Moerlein to host Super Firkin Saturday

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vY2hyaXN0aWFubW9lcmxlaW4iPkNocmlzdGlhbiBNb2VybGVpbiBCcmV3aW5nIENvLjwvYT4gd2lsbMKgaG9zdCBpdHPCoHRoaXJkIGFubnVhbMKgU3VwZXIgRmlya2luIFNhdHVyZGF5IGZyb20gMSB0byA1IHAubS4gU2F0dXJkYXkgKEZlYi4gMTApIGF0IGl0c8KgTWFsdCBIb3VzZSBUYXByb29tIGluIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD5Mb2NhbCBicmV3ZXJzIGZyb20gTWFkVHJlZSwgQnJheHRvbiwgRmlmdHkgV2VzdCwgTXQuIENhcm1lbCwgTGlzdGVybWFubiwgV29vZGJ1cm4sIFN0cmVldHNpZGUsIE5pbmUgR2lhbnQgYW5kIFVyYmFuIEFydGlmYWN0IHdpbGwgYnJpbmcgc3BlY2lhbCBicmV3cyB0byBzZXJ2ZSBhbG9uZ3NpZGUgTW9lcmxlaW4gY3JlYXRpb25zLjwvcD4KPHA+VGhlIGV2ZW50IGlzIGZyZWUgdG8gYXR0ZW5kLCB3aXRoIHNhbXBsaW5nIHRpY2tldHMgZ29pbmcgZm9yIGZpdmUgZm9yICQxMC48L3A+CjxwPlRoZSBNb2VybGVpbiBNYWx0IEhvdXNlIHRhcHJvb20gd2lsbCBiZSBvcGVuIGZvciBidXNpbmVzcyBhcyBub3JtYWwgYW5kIHRoZSBicmV3ZXJ5IHdpbGwgaGF2ZSBpdHPCoHRocmVlIG5ldyBzZWFzb25hbCBiZWVycyBFbWFuY2lwYXRvciBEb3BwZWxib2NrLCBQb3dlciBTdG91dGFnZSBNaWxrIFN0b3V0IGFuZCBCaWcgSGF6eSBORUlQQSBvbiB0YXAuIEZvb2Qgd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgZnJvbSBXaWVuZXJ3dXJzdCBNaWtl4oCZcyBGcmFua2Z1cnRhcnkuPC9wPgo=