Christian Moerlein to release Big Hazy in cans

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vY2hyaXN0aWFubW9lcmxlaW4vYXBwLzEwMTcwOTMxNjUzNzgzMi8iPkNocmlzdGlhbiBNb2VybGVpbiBCcmV3aW5nIENvLjwvYT4gd2lsbCByZWxlYXNlwqBCaWcgSGF6eSBOZXcgRW5nbGFuZCBTdHlsZSBJUEEgb24gZHJhZnQgYW5kIGluwqAxNi1vdW5jZSBjYW5zIHN0YXJ0aW5nIGF0IG5vb24gU2F0dXJkYXkgKEphbi4gMjcpIGF0IGl0cyBNYWx0IEhvdXNlIFRhcHJvb20uPC9wPgo8cD5UaGUgQ2luY2lubmF0aSBicmV3ZXJ5IGRlc2NyaWJlZCBCaWcgSGF6eSwgd2hpY2ggaXMgNi4yIHBlcmNlbnQgYWxjb2hvbCBieSB2b2x1bWUsICYjODIyMDthcyBhIG1pbmQtZXhwYW5kaW5nIElQQSB0aGF0IGhhcyBhbiBvcmFuZ2UgaGF6ZSBhbmQgYnJpZ2h0IGh1ZS4gQSBjb3NtaWMgYmxlbmQgb2YgUGFjaWZpYyBOb3J0aHdlc3QgaG9wcyBpbmZ1c2VzIHBhc3Npb24gYW5kIG1hbmdvIGZydWl0IGFyb21hcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgY2Fucywgd2hpY2ggY29tZSB3aXRoIGEgcHN5Y2hlZGVsaWMgdGllIGR5ZSBkZXNpZ24sIHdpbGwgYmUgc29sZCBpbiBmb3VyIHBhY2tzIGFuZCBjb3N0ICQ4Ljk5LjwvcD4KPHA+4oCcV2UgaGF2ZSBiZWVuIHRlc3RpbmcgTkVJUEHigJlzIGZvciBvdmVyIGEgeWVhciB3aXRoIG91ciBUYW5rIDkgcHJvamVjdCBhbmQgd2FudGVkIHRvIGNvbWUgdXAgd2l0aCBhIGJlZXIgdGhhdCBpcyBhIGdyZWF0IHJlcHJlc2VudGF0aW9uIG9mIHRoZSBzdHlsZSB3aGlsZSBhZGRpbmcgb3VyIG93biB0d2lzdCzigJ3CoENocmlzdGlhbiBNb2VybGVpbiBoZWFkIGJyZXdlciBLeWxlIEZhbGhhYmVyIHNhaWQgaW4gYSBwcmVwYXJlZCBzdGF0ZW1lbnQuIOKAnFdlIHdhbnRlZCB0byBzaG93IGEgV29vZHN0b2NrIHNpZGUgb2YgTW9lcmxlaW4gbm8gb25lIGhhcyBldmVyIHNlZW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo=