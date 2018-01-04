Elevator looking for brewery-produced art

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vZWxldmF0b3JicmV3ZXJ5LmNvbS8iPkVsZXZhdG9yIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPiBpcyBzZWVraW5nIGJyZXdlcnktcHJvZHVjZWQgYXJ0IGZvciBhIHNwZWNpYWwgc2hvdyBkdXJpbmcgdGhpcyB5ZWFyJiM4MjE3O3PCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmNyYWZ0YmVlci5jb20vbmV3cy9hbWVyaWNhbi1jcmFmdC1iZWVyLXdlZWsiPkFtZXJpY2FuIENyYWZ0IEJlZXIgV2VlazwvYT4uPC9wPgo8cD5UaGUgQ29sdW1idXMgYnJld2VyeSBob3N0cyBhIG1vbnRobHkgcG9wLXVwIGFydCBzaG93IGZlYXR1cmluZyBsb2NhbCBhcnRpc3RzIGF0IGl0cyAxM3RoIEZsb29yIFRhcHJvb20uIEJ1dCBkdXJpbmcgQW1lcmljYW4gQ3JhZnQgQmVlciBXZWVrLCB3aGljaMKgcnVucyBNYXkgMTUtMjEsIEVsZXZhdG9yIHdhbnRzIHRvIHNob3djYXNlIGFydHdvcmsgcHJvZHVjZWQgYnkgYnJld2VyeSBlbXBsb3llZXMuPC9wPgo8cD5BbnlvbmUgd29ya2luZyBhdCBhIGxvY2FsIGJyZXdlcnkgaXMgd2VsY29tZSB0byBzdWJtaXQgJiM4MjIwO2FueSB0d28tZGltZW5zaW9uYWwgYXJ0IHRoYXQgY2FuIGJlIGh1bmcgb24gYSB3YWxsLiYjODIyMTsgSXQmIzgyMTc7cyBmcmVlIHRvIHN1Ym1pdCB0aGUgd29yayBhbmQgdGhlIGFydGlzdCB3aWxsIGdldCB0byBrZWVwIGFueSBwcm9jZWVkcyBmcm9tIHRoZSBzYWxlcywgdGhlIGJyZXdlcnkgc2FpZC48L3A+CjxwPkZvciBtb3JlIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCBzdWJtaXNzaW9uIGRldGFpbHMsIGVtYWlsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpDb2Jlbmlja1N0dWRpb3NAZ21haWwuY29tIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayI+Q29iZW5pY2tTdHVkaW9zQGdtYWlsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4K