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Fat Head’s Sunshine Daydream finishes as runner-up in National Session IPA Championship
Published: March 19, 2018 - 12:20 PM | Updated: March 19, 2018 - 12:22 PM
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By Rick Armon
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