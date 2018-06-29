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Five questions with … Vance Nation
Published: June 29, 2018 - 7:00 AM | Updated: June 29, 2018 - 7:10 AM
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By Rick Armon

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