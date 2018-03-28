Lager Heads Brewing says goodbye to bottles

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vbGFnZXJoZWFkcy51cy8iPkxhZ2VyIEhlYWRzIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPiBpcyBzYXlpbmcgZ29vZGJ5ZSB0byBib3R0bGVzIGFuZCBoZWxsbyB0byBjYW5zLjwvcD4KPHA+VGhlIE1lZGluYSBicmV3ZXJ5IGlzIHJlbGVhc2luZyAxMi1vdW5jZSBjYW5zIGludG8gdGhlIG1hcmtldCBzdGFydGluZyB0b2RheSAoTWFyY2ggMjgpwqB0aHJvdWdoIGl0cyBkaXN0cmlidXRvciwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuaGVpZGVsYmVyZ2Rpc3RyaWJ1dGluZy5jb20vIj5IZWlkZWxiZXJnIERpc3RyaWJ1dGluZy48L2E+PC9wPgo8cD5CZWQgSGVhZCBSZWQsIEJhcm5idXJuZXIgbGFnZXIgYW5kIEZpdmUgV2lyZSBJUEEgKGZvcm1lcmx5IEhpZ2ggRml2ZSBJUEEpIGFyZSBoaXR0aW5nIHN0b3JlIHNoZWx2ZXMgbm93IGluIHNpeC1wYWNrcy4gVGhlIHNlYXNvbmFsIFdpdHRlIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGZvbGxvdyBzb29uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBiZXR0ZXLCoHBhY2thZ2UgZm9yIHRoZSBiZWVyLCYjODIyMTsgTGFnZXIgSGVhZHMgY28tZm91bmRlciBNYXR0IEtpZW5lIHNhaWQgYWJvdXQgdGhlIHN3aXRjaC4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdldHRpbmcgbG9uZ2VyIHNoZWxmIGxpZmUgYW5kIGxvd2VyIGRpc3NvbHZlZCBveHlnZW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIGJyZXdlcnkgYWxzbyB3YW50ZWQgdG8gcmVicmFuZCBpdHMgcGFja2FnaW5nIGFuZCB0aGUgY2hhbmdlIGNvbWVzIGF0IHRoZSByaWdodCB0aW1lLiBMYWdlciBIZWFkcyBpcyB1c2luZyA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lmlyb25oZWFydGNhbm5pbmcuY29tLyI+SXJvbiBIZWFydCBDYW5uaW5nwqBDby48L2E+LCBhIG1vYmlsZSBjYW5uaW5nIHNlcnZpY2UuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Q3JhZnQgYmVlciBkcmlua2VycyBjZXJ0YWlubHnCoGRvbuKAmXQgbG9vayBhdCBjYW5zIG5lZ2F0aXZlbHksJiM4MjIxOyBLaWVuZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+VGhlIGJyZXdlcnkgcmVsZWFzZWQgYSB2aWRlbyBvZiB0aGUgY2FubmluZyBwcm9jZXNzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9MYWdlckhlYWRzQnJld2luZ0NvbXBhbnkvIj5sYXN0IHdlZWsgb24gaXRzIEZhY2Vib29rIHBhZ2U8L2E+IHdpdGggdGhlIHNpbmdsZSBsaW5lOiAmIzgyMjA7QSBjaGFuZ2UgaXMgY29taW5nISYjODIyMTsgSXQgYWxzbyByZWxlYXNlZCBhIHBob3RvIG9mIHRoZSBjYW5zIHRvZGF5LjwvcD4KPHA+PGlmcmFtZSBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBjdXJyZW50Q29sb3I7IG92ZXJmbG93OiBoaWRkZW47IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL3ZpZGVvLnBocD9ocmVmPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbSUyRkxhZ2VySGVhZHNCcmV3aW5nQ29tcGFueSUyRnZpZGVvcyUyRjIwMDQwMzE3MjY0ODUzNzclMkYmYW1wO3Nob3dfdGV4dD0wJmFtcDt3aWR0aD0yNjciIHdpZHRoPSIyNjciIGhlaWdodD0iNDc2IiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4iPjwvaWZyYW1lPjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo=