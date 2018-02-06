Last call for Scenic Brewing

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5JdOKAmXMgbGFzdCBjYWxswqBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NjZW5pY2JyZXdpbmcvIj5TY2VuaWMgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9wPgo8cD5Gb3VuZGVycyBEYW4gYW5kIEhpbGxhcnkgTXVlbGxlcsKgcmVwb3J0ZWQgb24gdGhlaXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NjZW5pY2JyZXdpbmcvIj5GYWNlYm9vayBwYWdlPC9hPiB0aGF0IHRoZSBKYWNrc29uIFRvd25zaGlwwqBicmV3ZXJ5JiM4MjE3O3MgbGFzdCBkYXkgd2lsbCBiZSBGZWIuIDIzLiBUaGV5IGhhZCBhbm5vdW5jZWQgaW4gRGVjZW1iZXIgdGhhdCB0aGV5IGFyZSByZWxvY2F0aW5nIHRvIENvbHVtYnVzIGZvciBEYW7igJlzIGpvYiBpbiB0aGUgbWlsaXRhcnkgYW5kIHRoZSBicmV3ZXJ5IHdvdWxkIGNsb3NlLjwvcD4KPHA+VGhleSBvcmlnaW5hbGx5IHBsYW5uZWQgdG/CoHNodXQgZG93bsKgaW4gQXByaWwsIGJ1dCBtb3ZlZCB1cCB0aGF0IGRhdGUuIFNjZW5pYyBvcGVuZWQgaW4gMjAxNS48L3A+CjxwPjxpbWcgY2xhc3M9ImFsaWdubm9uZSBzaXplLW1lZGl1bSB3cC1pbWFnZS0xNzI3OTY1IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAyL1NjZW5pYy1CcmV3aW5nLTMwMHgyODQucG5nIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjMwMCIgaGVpZ2h0PSIyODQiIHNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvU2NlbmljLUJyZXdpbmctMzAweDI4NC5wbmcgMzAwdywgaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDIvU2NlbmljLUJyZXdpbmcucG5nIDUxN3ciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiAzMDBweCkgMTAwdncsIDMwMHB4IiAvPjwvcD4K