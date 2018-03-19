Licking County Tasty Buns & Craft Beer Week returns March 24-31

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9saWNraW5nZWF0cy5jb20vdGJjYndlZWsiPkxpY2tpbmcgQ291bnR5IFRhc3R5IEJ1bnMgJmFtcDsgQ3JhZnQgQmVlciBXZWVrPC9hPiB0aGlzIHllYXIgd2lsbCBzaG93Y2FzZSBtb3JlIHRoYW4gMzUgcmVzdGF1cmFudHMgYW5kIGZvb2QgdHJ1Y2tzLCBhbmQgbmluZSBjcmFmdCBicmV3ZXJpZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgd2Vla2xvbmcgZXZlbnQsIHdoaWNowqBydW5zIE1hcmNoIDI0LTMxIGFuZCBiZW5lZml0cyB0aGUgRm9vZCBQYW50cnkgTmV0d29yayBvZiBMaWNraW5nIENvdW50eSwgZmVhdHVyZXMgZWF0ZXJpZXMgc2VydmluZyBhIHVuaXF1ZSBzYW5kd2ljaCBmb3IgJDYuPC9wPgo8cD5UaGUgY291bnR5JiM4MjE3O3MgY3JhZnQgYnJld2VyaWVzIGFsc28gY29sbGFib3JhdGVkIG9uIGEgc3BlY2lhbCBiZWVyIGNhbGxlZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2xpY2tpbmdlYXRzLmNvbS9sZXRzZWF0L2V2ZW50cy8yMDYtbmluZS1vZi1oZWFydHMtYWxlLXNldC1mb3ItcmVsZWFzZS1tYXJjaC0yNCI+TmluZSBvZiBIZWFydHM8L2E+LCBhIGNvbW1vbiBhbGUgbWFkZSB3aXRoIGxvY2FsIHdpbGRmbG93ZXIgaG9uZXkgYW5kIGdyYWlucyBvZiBwYXJhZGlzZS4gVGhlIGZvbGxvd2luZyBicmV3ZXJpZXMgcGFydGljaXBhdGVkIGluIGNyZWF0aW5nIHRoZSBiZWVyOiBCdWNrZXllIExha2UswqBUaHJlZSBUaWdlcnMswqBHcmFudmlsbGUswqBIb21lc3RlYWQswqBCdWNr4oCZcyzCoERhbmtob3VzZSzCoFRyZWsswqAxNDg3IGFuZMKgRWFydGh3b3Jrcy48L3A+CjxwPktleSBUYXN0eSBCdW5zICZhbXA7IENyYWZ0IEJlZXIgV2VlayBldmVudHMgaW5jbHVkZTo8L3A+CjxwPiYjODIxMjsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cudGhpcnR5b25lLXdlc3QuY29tL2V2ZW50L3RiY2IyMDE4LyI+VGhlwqBLaWNrb2ZmIMKgVGFwIFBhcnR5ICZhbXA7IEJlbmVmaXQgQ29uY2VydDwvYT4gZnJvbSA3IHRvIDExIHAubS4gTWFyY2ggMjQgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3RoaXJ0eW9uZS13ZXN0LmNvbSI+VGhpcnR5IE9uZSBXZXN0PC9hPiBpbiBOZXdhcmsuIFRpY2tldHMgYXJlICQxMC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS9jcmFmdC1iZWVyLWZlc3QtZm9vZC10cnVjay1yYWxseS10YmNiLXdlZWstdGlja2V0cy00Mzk1NzE1MjAyNSI+Q3JhZnQgQmVlciBGZXN0ICZhbXA7IEZvb2QgVHJ1Y2sgUmFsbHk8L2E+IGZyb20gMSB0byA1IHAubS4gTWFyY2ggMzEgYXQgdGhlwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm5ld2Fya21hZW5uZXJjaG9yLmNvbS8iPk5ld2FyayBNYWVubmVyY2hvcjwvYT48YnIgLz4KaW7CoE5ld2Fyay4gVGlja2V0cyBhcmUgJDUuPC9wPgo8cD5Gb3IgbW9yZSBkZXRhaWxzLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL2xpY2tpbmdlYXRzLmNvbS90YmNid2VlayI+Y2xpY2sgaGVyZS48L2E+PC9wPgo8cD48aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTc1MjgyOCIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wMy9OaW5lLW9mLUhlYXJ0cy0xLTE5NHgzMDAuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIHNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDMvTmluZS1vZi1IZWFydHMtMS0xOTR4MzAwLmpwZyAxOTR3LCBodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wMy9OaW5lLW9mLUhlYXJ0cy0xLmpwZyA2MDB3IiBzaXplcz0iKG1heC13aWR0aDogMTk0cHgpIDEwMHZ3LCAxOTRweCIgLz48L3A+Cg==