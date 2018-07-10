Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Lockport Brewery expanding with second location
Published: July 10, 2018 - 8:54 AM
Full Screen Linked Image

By Rick Armon

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Lockport Brewery expanding with second location Updated July 10th, 2018 8:54 AM
Ohio Brew Week arrives Friday Updated July 10th, 2018 8:45 AM
Christian Moerlein brews up special beer for Ohio Brew Week July 9th, 2018 3:23 PM
Beer story sampler: July 9 edition July 9th, 2018 10:03 AM

THE LATEST

Lockport Brewery expanding with second location Updated July 10th, 2018 8:54 AM
University of Akron program wins $25,000 surveying award Updated July 10th, 2018 8:39 AM
Wadsworth schools look to set up foundation Updated July 10th, 2018 8:33 AM
Stark County barber celebrates 50 years cutting hair Updated July 10th, 2018 7:35 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal