Market Garden Prosperity Wheat wins Ohio Craft Brewers Cup

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5BbGwgaGFpbCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5tYXJrZXRnYXJkZW5icmV3ZXJ5LmNvbS9iZWVycy9wZWFybC1zdHJlZXQtd2hlYXQvP2FnZS12ZXJpZmllZD03NDZkY2U1NjQyIj5NYXJrZXQgR2FyZGVuIFByb3NwZXJpdHkgV2hlYXQ8L2E+LjwvcD4KPHA+VGhlIEJhdmFyaWFuLXN0eWxlIGhlZmV3ZWl6ZW4gdG9vayBob21lIHRoZSB0b3AgaG9ub3IgdGhpcyB3ZWVrIGF0IHRoZcKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpb2NyYWZ0YnJld2Vyc2N1cC5jb20vIj5PaGlvIENyYWZ0IEJyZXdlcnMgQ3VwPC9hPsKgJiM4MjEyOyBhIG5ldyBiZWVyIGNvbXBldGl0aW9uIHRoYXQgZm9jdXNlcyBvbmx5IG9uIE9oaW8tbWFkZSBiZWVycy4gUHJvc3Blcml0eSBXaGVhdCB3YXMgc2VsZWN0ZWQgYXMgdGhlICYjODIyMDtCZXN0IG9mIFNob3cmIzgyMjE7IGF0IHRoZSBqdWRnZWQgZXZlbnQsIHdoaWNoIHRvb2sgcGxhY2UgTW9uZGF5IChKdWx5IDIzKSBhdCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3RoZWRheXRvbmJlZXJjby5jb20vIj5EYXl0b24gQmVlciBDby48L2E+IGluIERheXRvbi4gVGhlIGF3YXJkcyB3ZXJlIGFubm91bmNlZCB0b2RheS4gKEp1bHkgMjgpPC9wPgo8cD5Qcm9zcGVyaXR5IFdoZWF0IGJlc3RlZCBhYm91dCAyMjAgb3RoZXIgY3JhZnQgYmVlcnMgdGhhdCB3ZXJlIGVudGVyZWQgYnkgNDAgYnJld2VyaWVzIGFyb3VuZCB0aGUgc3RhdGUgJiM4MjEyOyBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBicmV3aW5nIHByb2dyYW0gYXQgQ2luY2lubmF0aSBTdGF0ZS4gVGhlIGJlZXJzIHdlcmUgdGFzdGVkIGJsaW5kIGluIDIzIGNhdGVnb3JpZXMsIHdpdGggZWFjaCBnb2xkIG1lZGFsLXdpbm5pbmcgYnJldyBtb3Zpbmcgb250byBhIGZpbmFsICYjODIyMDtiZXN0IG9mIHNob3cmIzgyMjE7IHRhYmxlIGp1ZGdlZCBieSBXYXJwZWQgV2luZyBCcmV3aW5nIGJyZXdtYXN0ZXIgSm9obiBIYWdnZXJ0eSwgUmhpbmVnZWlzdCBCcmV3ZXJ5IGNoaWVmIHNjaWVuY2Ugb2ZmaWNlciBKaW0gTWF0dCBhbmQgUHJldGVudGlvdXMgQmFycmVsIEhvdXNlIGJyZXdlciBhbmQgZm91bmRlciBKb3NoIE1hcnRpbmV6LjwvcD4KPHA+VGhleSBrbm9ja2VkIG9mZiBiZWVycyBvbmUgYnkgb25lIHVudGlsIHRoZXkgd2VyZSBkb3duIHRvIGZvdXIuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVuIEhhZ2dlcnR5IGxlYXJuZWQgaGlzwqBHcmFwZSBDcmVlayBNdXN0IEJhcmxleSBXaW5lIEFsZSB3YXMgb25lIG9mIHRoZSByZW1haW5pbmcgYmVlcnMgYWZ0ZXIgdGhlIGp1ZGdlcyBhc2tlZCBvcmdhbml6ZXJzIGZvciBtb3JlIHNwZWNpZmljIGRldGFpbHMgYWJvdXQgdGhlIGJlZXIuPC9wPgo8cD5IZSBzdGVwcGVkIGFzaWRlLCBsZWF2aW5nIE1hdHQgYW5kIE1hcnRpbmV6IHRvIHNlbGVjdCB0aGUgdWx0aW1hdGUgd2lubmVyLiBUaGV5IHdlbnQgYmFjayBhbmQgZm9ydGggYmV0d2VlbiBHcmFwZSBDcmVlayBNdXN0IGFuZCBQcm9zcGVyaXR5IFdoZWF0IGJlZm9yZSBjaG9vc2luZyB0aGUgaGVmZXdlaXplbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGV4cGVjdCBhIHdoZWF0IGJlZXIgdG8gd2luIGluIDIwMTgsJiM4MjIxOyBNYXJ0aW5leiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBoYXZlbiYjODIxNzt0IGhhZCBhbnl0aGluZyB0aGF0IGJhbGFuY2VkIGluIGF3aGlsZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUganVkZ2VzIHJlbWFya2VkIGhvdyBkaWZmaWN1bHQgaXQgd2FzIHRvIHdoaXR0bGUgdGhlIGZpbmFsIHRhYmxlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dob2V2ZXIgd2lucyB0aGlzIHRoaW5nICYjODIzMDsmIzgyMjE7IEhhZ2dlcnR5IHNhaWQgYXQgb25lIHBvaW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2ZSBlYXJuZWQgaXQsJiM4MjIxOyBNYXR0IGludGVyamVjdGVkLjwvcD4KPHA+VGhlIE9oaW8gQ3JhZnQgQnJld2VycyBDdXAsIG9yZ2FuaXplZCBieSBEYXl0b24gQmVlciBmb3VuZGVyIFBldGUgSGlsZ2VtYW4sIGZlYXR1cmVkIHByb2Zlc3Npb25hbCBicmV3ZXJzIGFuZCBiZWVyIHdyaXRlcnMgc2VydmluZyBhcyBqdWRnZXMuIChJIHdhcyBvbmUgb2YgdGhlIGp1ZGdlcy4pIFRoZSBtb3N0IGVudGVyZWQgY2F0ZWdvcmllcyB3ZXJlOiBFdXJvcGVhbiBsYWdlciAoMjApLCBmcnVpdCBiZWVycyAoMTkpIGFuZCBBbWVyaWNhbiBJUEEgKDE4KS48L3A+CjxwPkhpbGdlbWFuIHBsYW5zIHRvIG9yZ2FuaXplIHRoZSBjb21wZXRpdGlvbiBhZ2FpbiBuZXh0wqAgeWVhciBhbmQgdWx0aW1hdGVseSB3YW50cyB0byBob3N0IGEgZmVzdGl2YWwgc2hvd2Nhc2luZyB0aGUgYXdhcmQtd2lubmluZyBiZWVycy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIGl0IHdlbnQgcmVhbGx5IHdlbGwsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIGFib3V0IHRoZSBmaXJzdCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+SGVyZSYjODIxNztzIGEgbG9vayBhdCBhbGwgdGhlIHdpbm5lcnMgYnkgY2F0ZWdvcnk6PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkFtYmVyL1JlZCBBbGU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IE1vdGhlciBTdGV3YXJ0JiM4MjE3O3MgT2t0b2JlcmZlc3Q8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogQWtyb255bSBXaW5kaWdvIFJlZCBJUEE8L3A+CjxwPkJyb256ZTogTWFpemUgVmFsbGV5IEFtYmVyIEFsZTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BbWVyaWNhbiBMaWdodCBBbGU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IElsbCBNYW5uZXJlZCBJbGwgTWFtbWEgU2xhbW1hPC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6wqBNdW5pY2lwYWwgQnJldyBXb3JrcyBBcHByb2FjaGFibGUgQmxvbmRlPC9wPgo8cD5Ccm9uemU6IExpbmVhZ2UgQnJld2luZyBXYWtlIExpZmU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QW1lcmljYW4gTGFnZXI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IEZyZXRib2FyZCBQZXNvIGluIE15IEhhbmQ8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogQWtyb255bSBLZXJuYWwgb2YgVHJ1dGg8L3A+CjxwPkJyb256ZTogRGV2aWwgV2luZCBCdWNjYW5lZXI8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QW1lcmljYW4gUGFsZSBBbGU8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IFVwc2lkZSA4ODI8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogWWVsbG93IFNwcmluZ3MgWm9ldGljPC9wPgo8cD5Ccm9uemU6IE1haXplIFZhbGxleSBMb3JhbCBvciBZYW5uaTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5BbWVyaWNhbiBJUEE8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IE1hZFRyZWUgRW50cm9waWMgVGhlb3J5PC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IE5vcnRoIEhpZ2ggTXIuIEZhaHJlbmhlaXQ8L3A+CjxwPkJyb256ZTogWWVsbG93IFNwcmluZ3MgQm9hdCBTaG93PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkJlbGdpYW4gQWxlPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Hb2xkOiBIYW5zYSBXaXQgV2l0PC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IENpbmNpbm5hdGkgU3RhdGUgUGVrbzwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBNYWl6ZSBWYWxsZXkgTW9uayBpbiBQdWJsaWM8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+QmVsZ2lhbi9GcmVuY2ggU2Fpc29uPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Hb2xkOiBNb2Rlcm4gTWV0aG9kcyBGYXJtaG91c2UgOTA4PC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IExpdHRsZSBGaXNoIFNhaXNvbiBEdSBQb2lzc29uPC9wPgo8cD5Ccm9uemU6IElsbCBNYW5uZXJlZCBCcmluZ2VyIG9mIEpveTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Ccm93bi9EYXJrIEFsZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R29sZDogWWVsbG93IFNwcmluZ3MgQ2FycGV0IE5hcDwvcD4KPHA+U2lsdmVyOiBDaW5jaW5uYXRpIFN0YXRlIENoaXQgSGFwcGVuczwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBCcmluayBIb2xkIHRoZSBSZWluczwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5Db2ZmZWUgQmVlcjwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R29sZDrCoFdvbGYmIzgyMTc7cyBSaWRnZSBDbGVhciBTa3kgRGF5YnJlYWs8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogUHJldGVudGlvdXMgRGVyaXNpdmUgd2l0aCBDb2ZmZWU8L3A+CjxwPkJyb256ZTogTXVuaWNpcGFsIFRydWUgV2VzdCBDb2ZmZWUgUG9ydGVyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkV1cm9wZWFuIExhZ2VyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Hb2xkOiBIYW5zYSBCbGFjayBGbGFnIFNjaHdhcnpiaWVyPC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IE1hcmtldCBHYXJkZW4gTmFubyBPRyBMYWdlcjwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBTYW5keSBTcHJpbmdzIEJyZXdpbmcgTWFhYWF5IEJvY2s8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+RXVyb3BlYW4gUGFsZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R29sZDogSGVhdmllciB0aGFuIEFpciBCYWxsb29uIEZhY3Rvcnk8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogWWVsbG93IFNwcmluZ3MgU3Vud2F2ZSBCZWxnaWFuIElQQTwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBIYW5zYSBGZW1kb20gS29sc2NoPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkZydWl0IEJlZXI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IEpvbGx5IFNjaG9sYXIgUE9HPC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IEhhbnNhIE1yLiBNZWVzZWVrczwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBMaW5lYWdlIEJyZXdpbmcgVGFuZ28gYW5kIEJlcm5pY2U8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+R2VybWFuIEFsZTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R29sZDogRmlmdGggU3RyZWV0IEx1ZHdpZ3MgS29sc2NoPC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IE1haXplIFZhbGxleSBBbHQtbmVyYXRpdmUgUGxhbjwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBXb2xmJiM4MjE3O3MgUmlkZ2UgS29sc2NoPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkhlcmIgU3BpY2UvUGVwcGVyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Hb2xkOiBEYXl0b24gR2VtIENpdHkgTGFnZXIgd2l0aCBKYWxhcGVubzwvcD4KPHA+U2lsdmVyOiBXb2xmJiM4MjE3O3MgUmlkZ2UgWXViIE51YjwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBMaXR0bGUgRmlzaCBQYXNzaW9uZnJ1aXQtaGFiYnkgUmVpbmhlaXRzZ2V3aGF0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkltcGVyaWFsIElQQTwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R29sZDogQWtyb255bSBGeXhhdGlvbjwvcD4KPHA+U2lsdmVyOiBIaUhPIE1hZEhvIDIuMDwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBDb21idXN0aW9uIE5vdyBXZXJlIFRhbGtpbmcgRElQQTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5JbXBlcmlhbCBTdG91dC9Qb3J0ZXI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IFllbGxvdyBTcHJpbmdzIE1heHhvdXQgU3RvdXQ8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogQ2luY2lubmF0aSBTdGF0ZSBTdWdhciBIaWxsIEdhbmc8L3A+CjxwPkJyb256ZTogUGhvZW5peCBNYXJ5IEphbmUgQ2hhaSBCYWx0aWMgUG9ydGVyPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5FSVBBPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Hb2xkOiBCcmluayBBZnRlcmdsb3c8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogUmhpbmVnZWlzdCBDbG91ZCA1PC9wPgo8cD5Ccm9uemU6IERldmlsIFdpbmQgSGVhZGluZyBXZXN0PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPlNjb3R0aXNoL1Ntb2tlIEJlZXI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IElsbCBNYW5uZXJlZCBNYWx0IFRhbms8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogV29sZiYjODIxNztzIFJpZGdlIEJ1Y2hlbnJhY2g8L3A+CjxwPkJyb256ZTogUGhvZW5peCBUaXBwZWQgVG9tYnN0b25lIFNjb3RjaCBBbGU8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U291ci9XaWxkIEJlZXI8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IFByZXRlbnRpb3VzIFN5YmFyaXRlIHdpdGggQ2hlcnJpZXM8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogUHJldGVudGlvdXMgU3liYXJpdGU8L3A+CjxwPkJyb256ZTogTWFkVHJlZSBCb3lzZW4gdGhlIFdvb2Q8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3BlY2lhbHR5L0h5YnJpZC9FeHBlcmltZW50YWw8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IENyb29rZWQgSGFuZGxlIFJvYWRzaWRlIFBlYW51dCBCdXR0ZXIgUG9ydGVyPC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IE1hZFRyZWUgQ3VjdW1iZXJ3ZWlzc2VyPC9wPgo8cD5Ccm9uemU6IERheXRvbiBMb2JvIExvY288L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+U3RvdXQ8L3N0cm9uZz48L3A+CjxwPkdvbGQ6IEhlYXZpZXIgdGhhbiBBaXIgTWNjb29rPC9wPgo8cD5TaWx2ZXI6IEJyaW5rIE1vb3ppZTwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBNb2Rlcm4gTWV0aG9kcyBSb2FzdCBCZWFzdDwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5XaGVhdCBCZWVyPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Hb2xkOiBNYXJrZXQgR2FyZGVuIFByb3NwZXJpdHkgV2hlYXQ8L3A+CjxwPlNpbHZlcjogUmFpbHJvYWQgMTN0aCBXYXJyaW9yPC9wPgo8cD5Ccm9uemU6IFRoaXJzdHkgRG9nIFdoaXBwZXQgV2hlYXQ8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+V29vZCBCYXJyZWwgQWdlZDwvc3Ryb25nPjwvcD4KPHA+R29sZDogV2FycGVkIFdpbmcgR3JhcGUgQ3JlZWsgTXVzdDwvcD4KPHA+U2lsdmVyOiBGaWZ0aCBTdHJlZXQgS2VlcCBJdDwvcD4KPHA+QnJvbnplOiBQcmV0ZW50aW91cyBNYWduYW5pbW91czwvcD4KPHA+VGhlIGNvbXBldGl0aW9uIGFsc28gaGFuZGVkIG91dCByZWdpb25hbCBhd2FyZHMgYW5kIGF3YXJkcyBiYXNlZCBvbiB0aGUgc2l6ZSBvZiB0aGUgYnJld2VyeTo8L3A+CjxwPldlc3QgQ2VudHJhbDrCoFllbGxvdyBTcHJpbmdzPC9wPgo8cD5Tb3V0aHdlc3Q6IEJyaW5rPC9wPgo8cD5Tb3V0aGVhc3Q6IExpdHRsZSBGaXNoPC9wPgo8cD5Ob3J0aGVhc3Q6IEFrcm9ueW08L3A+CjxwPk5vcnRod2VzdDogTW9kZXJuIE1ldGhvZHM8L3A+CjxwPkNlbnRyYWw6IFdvbGYmIzgyMTc7cyBSaWRnZTwvcD4KPHA+R3JlYXRlciBDbGV2ZWxhbmQ6IEhhbnNhPC9wPgo8cD5MYXJnZSAoMTUsMDAwLXBsdXMgYmFycmVscyk6IE1hZFRyZWU8L3A+CjxwPk1lZGl1bSAoNSwwMDAtMTQsOTk5KTogTWFya2V0IEdhcmRlbjwvcD4KPHA+U21hbGwgKDEsMDAwLTQsOTk5KTogWWVsbG93IFNwcmluZ3M8L3A+CjxwPk5hbm8gKCZsdDsxLDAwMCk6IEhhbnNhPC9wPgo8cD48aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTgxODIwMyIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUxOS0yNjV4NDAwLmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBzcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTE5LTI2NXg0MDAuanBnIDI2NXcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTE5LTEzM3gyMDAuanBnIDEzM3csIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTE5LTc2OHgxMTU3LmpwZyA3Njh3LCBodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUxOS03MTd4MTA4MC5qcGcgNzE3dyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDI2NXB4KSAxMDB2dywgMjY1cHgiIC8+PC9wPgo8cD48aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTgxODIwNCIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUyMi00MDB4MjY1LmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBzcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIyLTQwMHgyNjUuanBnIDQwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIyLTIwMHgxMzMuanBnIDIwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIyLTc2OHg1MTAuanBnIDc2OHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIyLTEwODB4NzE3LmpwZyAxMDgwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDQwMHB4KSAxMDB2dywgNDAwcHgiIC8+PC9wPgo8cD48aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTgxODIwNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUyMy00MDB4MjY1LmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBzcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIzLTQwMHgyNjUuanBnIDQwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIzLTIwMHgxMzMuanBnIDIwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIzLTc2OHg1MTAuanBnIDc2OHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTIzLTEwODB4NzE3LmpwZyAxMDgwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDQwMHB4KSAxMDB2dywgNDAwcHgiIC8+PC9wPgo8cD48aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTgxODIwNiIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUyNS00MDB4MjY1LmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBzcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTI1LTQwMHgyNjUuanBnIDQwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTI1LTIwMHgxMzMuanBnIDIwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTI1LTc2OHg1MTAuanBnIDc2OHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTI1LTEwODB4NzE3LmpwZyAxMDgwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDQwMHB4KSAxMDB2dywgNDAwcHgiIC8+PC9wPgo8cD48aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTgxODIwNyIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUzMC00MDB4MjY1LmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBzcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTMwLTQwMHgyNjUuanBnIDQwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTMwLTIwMHgxMzMuanBnIDIwMHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTMwLTc2OHg1MTAuanBnIDc2OHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTMwLTEwODB4NzE3LmpwZyAxMDgwdyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDQwMHB4KSAxMDB2dywgNDAwcHgiIC8+PC9wPgo8cD48aW1nIGNsYXNzPSJhbGlnbm5vbmUgc2l6ZS1tZWRpdW0gd3AtaW1hZ2UtMTgxODIwOCIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUzOS0yNjV4NDAwLmpwZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSIxMDAlIiBzcmNzZXQ9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTM5LTI2NXg0MDAuanBnIDI2NXcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTM5LTEzM3gyMDAuanBnIDEzM3csIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA3L0RTQzA3NTM5LTc2OHgxMTU3LmpwZyA3Njh3LCBodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wNy9EU0MwNzUzOS03MTd4MTA4MC5qcGcgNzE3dyIgc2l6ZXM9IihtYXgtd2lkdGg6IDI2NXB4KSAxMDB2dywgMjY1cHgiIC8+PC9wPgo=