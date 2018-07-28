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Market Garden Prosperity Wheat wins Ohio Craft Brewers Cup
Published: July 28, 2018 - 12:01 PM | Updated: July 28, 2018 - 12:04 PM
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By Rick Armon

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