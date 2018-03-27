Nearly three breweries opened each day last year

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DcmFmdCBicmV3ZXJpZXMgY29udGludWUgdG8gb3BlbiBhdCBhIHJhcGlkIHBhY2UuPC9wPgo8cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmV3ZXJzYXNzb2NpYXRpb24ub3JnLyI+VGhlIEJyZXdlcnMgQXNzb2NpYXRpb248L2E+IHJlcG9ydGVkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCA5OTcgYnJld2VyaWVzIG9wZW5lZCBsYXN0IHllYXIgaW4gdGhlIFUuUy4g4oCUIG5lYXJseSB0aHJlZSBhIGRheS48L3A+CjxwPldpdGggYW4gZXN0aW1hdGVkIDIsNTAwIGJyZXdlcmllcyBzdGlsbCBpbiBwbGFubmluZyBuYXRpb253aWRlLCB0aGUgZ3Jvd3RoIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGNvbnRpbnVlIHRoaXMgeWVhci48L3A+CjxwPlRoZSBCb3VsZGVyLCBDb2xvLi1iYXNlZCB0cmFkZSBncm91cCBzYWlkIHRoZXJlIHdlcmUgNiwzNzIgYnJld2VyaWVzIG92ZXJhbGwgb3BlcmF0aW5nIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IGxhc3QgeWVhciwgdXAgMTYgcGVyY2VudCBvdmVyIHRoZSBwcmV2aW91cyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+VGhlIGluY3JlYXNlIGNvbWVzIGF0IHRoZSBzYW1lIHRpbWUgdGhhdCB0aGUgaW5kdXN0cnkgaXMgc2VlaW5nIG92ZXJhbGwgYmVlciBwcm9kdWN0aW9uIHNsb3csIGNyZWF0aW5nIGEgbXVjaCBtb3JlIGNoYWxsZW5naW5nIG1hcmtldCBmb3IgY3JhZnQgYnJld2VycyB3aG8gYXJlIGNvbXBldGluZyBub3QganVzdCBhZ2FpbnN0IG5hdGlvbmFsIGJyYW5kcyBhbmQgaW1wb3J0cyBidXQgYWxzbyBlYWNoIG90aGVyLjwvcD4KPHA+VGhlIGluZHVzdHJ5IHNhdyB0aGUgbnVtYmVyIG9mIGJyZXdlcnkgY2xvc2luZ3MgcmlzZSB0byAxNjUgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+4oCcSXTigJlzIGEgY29tcGV0aXRpdmUgbWFya2V0cGxhY2Ugd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gNiwwMDAgYnJld2VyaWVzIGFuZCBJIHRoaW5rIGl04oCZcyBzYWZlIHRvIGFzc3VtZSB0aGF0IHdl4oCZbGwgc2VlIG1vcmUgY2xvc3VyZXMgZ29pbmcgZm9yd2FyZCzigJ0gYXNzb2NpYXRpb24gY2hpZWYgZWNvbm9taXN0IEJhcnQgV2F0c29uIHNhaWQuPC9wPgo8cD5NYW55IGNyYWZ0IGJyZXdlcnMgYXJlIGZpZ2h0aW5nIG92ZXIgc2hlbGYgc3BhY2UgYXQgZ3JvY2VyeSBzdG9yZXMgYW5kIHNwZWNpYWx0eSBiZWVyIHN0b3JlcywgYW5kIHRhcCBoYW5kbGVzIGF0IGJhcnMgYW5kIHJlc3RhdXJhbnRzLjwvcD4KPHA+4oCcRXZlcnkgZGF5IGlzIGEgYmF0dGxlLOKAnSBzYWlkIEpvaG4gQmlraXMsIGZvdW5kZXIgb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5kb2Nrcy5iZWVyLyI+Um95YWwgRG9ja3MgQnJld2luZyBDby48L2E+IGluIEphY2tzb24gVG93bnNoaXAuPGJyIC8+ClJveWFsIERvY2tzIGlzIGluIHRoZSBwcm9jZXNzIG9mIG9wZW5pbmcgYSBwcm9kdWN0aW9uIGJyZXdlcnkgaW4gdGhlIGNvbW11bml0eS48L3A+CjxwPkJpa2lzIGFuZCBicmV3bWFzdGVyIERhdmUgU3V0dWxhIGxpdmUgYnkgdGhlIG1vdHRvOiDigJxXZeKAmXJlIG5vdCB0cnlpbmcgdG8gdGFrZSBvdmVyIHRoZSB3b3JsZC4gSXTigJlzIGp1c3Q6IERlZmVuZCBvdXIgZm9ydC7igJ08L3A+CjxwPkhlIHF1ZXN0aW9uZWQgaG93IG1hbnkgbW9yZSBicmV3ZXJpZXMgY291bGQgb3Blbiwgc2F5aW5nIGhlIHRoaW5rcyB0aGUgZ3Jvd3RoIHJhdGUgY291bGQgZml6emxlIGEgYml0IGJ5IHRoZSBlbmQgb2YgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD4KPHA+T2hpbyBoYXMgY29udHJpYnV0ZWQgc2lnbmlmaWNhbnRseSB0byB0aGUgb3ZlcmFsbCBpbmNyZWFzZSBpbiBicmV3ZXJpZXMuIFRoZSBzdGF0ZSBEaXZpc2lvbiBvZiBMaXF1b3IgQ29udHJvbCBpc3N1ZWQgbW9yZSB0aGFuIDc1IG5ldyBicmV3aW5nIHBlcm1pdHMgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+VGhlcmUgYWxzbyBhcmUgbW9yZSB0aGFuIDUwIHBlcm1pdHMgcGVuZGluZyBpbiB0aGUgc3RhdGUuPC9wPgo8cD5UaGUgQnJld2VycyBBc3NvY2lhdGlvbiByZXBvcnRlZCB0aGF0IGNyYWZ0IGJyZXdlcnMgcHJvZHVjZWQgMjUgbWlsbGlvbiBiYXJyZWxzIGxhc3QgeWVhciwgYSA1IHBlcmNlbnQgaW5jcmVhc2Ugb3ZlciB0aGUgcHJldmlvdXMgeWVhci4gVGhhdCBmb2xsb3dzIGEgNiBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlIGluIDIwMTYuIFRoZSBhc3NvY2lhdGlvbiBhbHNvIG5vdGVkIHRoYXQgb3ZlcmFsbCBiZWVyIHByb2R1Y3Rpb24sIHdoaWNoIGluY2x1ZGVkIG5hdGlvbmFsIGJyZXdlcnMsIGRlY2xpbmVkIDEgcGVyY2VudCBsYXN0IHllYXIuPC9wPgo8cD5DcmFmdCBicmV3ZXJzIGFsc28gc2F3IHJldGFpbCBzYWxlcyBoaXQgJDI2IGJpbGxpb24sIGFuIDggcGVyY2VudCBpbmNyZWFzZSBvdmVyIHRoZSBwcmV2aW91cyB5ZWFyLiBXYXRzb24gYXR0cmlidXRlZCBwYXJ0IG9mIHRoZSBpbmNyZWFzZSB0byBwcmljZSBpbmNyZWFzZXMuPC9wPgo8cD5NaWNyb2JyZXdlcmllcyBhbmQgYnJld3B1YnMgYWNjb3VudGVkIGZvciA3NiBwZXJjZW50IG9mIHRoZSBjcmFmdCBncm93dGguPC9wPgo8cD5DcmFmdCBicmV3ZXJzIG5vdyBjb250cm9sIDEyLjcgcGVyY2VudCBvZiB0aGUgb3ZlcmFsbCBiZWVyIG1hcmtldCBzaGFyZSwgd2VsbCBvZmYgdGhlIG1hcmtldCBvZiB0aGUgYXNzb2NpYXRpb27igJlzIG9uZS10aW1lIGdvYWwgb2YgaGl0dGluZyAyMCBwZXJjZW50IG1hcmtldCBzaGFyZSBieSAyMDIwLjwvcD4KPHA+V2F0c29uIHNhaWQgdGhhdCB3YXMgYWx3YXlzIGFuIGFzcGlyYXRpb25hbCBnb2FsIGFzIG9wcG9zZWQgdG8gcmVhbGlzdGljIG9uZSwgYW5kIG5vdGVkIHRoYXQgaXQgaGFzIGJlZW4gaGFtcGVyZWQgYnkgbmF0aW9uYWwgYnJld2VycyBidXlpbmcgdXAgY3JhZnQgYnJld2Vycy48L3A+CjxwPjxpbWcgY2xhc3M9ImFsaWdubm9uZSBzaXplLW1lZGl1bSB3cC1pbWFnZS0xNzU3NDExIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAzL0JyZXdlcnMtQXNzb2NpYXRpb24tR3Jvd3RoLTEwNHgzMDAuanBnIiBhbHQ9IiIgd2lkdGg9IjEwMCUiIHNyY3NldD0iaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDMvQnJld2Vycy1Bc3NvY2lhdGlvbi1Hcm93dGgtMTA0eDMwMC5qcGcgMTA0dywgaHR0cHM6Ly93d3cub2hpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDMvQnJld2Vycy1Bc3NvY2lhdGlvbi1Hcm93dGgtNzY4eDIyMjIuanBnIDc2OHcsIGh0dHBzOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzAzL0JyZXdlcnMtQXNzb2NpYXRpb24tR3Jvd3RoLTM1NHgxMDI0LmpwZyAzNTR3LCBodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wMy9CcmV3ZXJzLUFzc29jaWF0aW9uLUdyb3d0aC5qcGcgMTAzN3ciIHNpemVzPSIobWF4LXdpZHRoOiAxMDRweCkgMTAwdncsIDEwNHB4IiAvPjwvcD4K