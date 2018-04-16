New brewery roundup: April 16 edition

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJl4oCZcyB0aGUgcnVuZG93biBvZiB0aGUgYnJld2luZyBwZXJtaXRzIHBlbmRpbmcgYmVmb3JlIHRoZSBPaGlvIERpdmlzaW9uIG9mIExpcXVvciBDb250cm9sLiBUaGVzZSBjb3VsZCBiZSBmb3IgbmV3IGJyZXdlcmllcyBvciBleGlzdGluZyBicmV3ZXJpZXMgdGhhdCBhcmUgZXhwYW5kaW5nIHdpdGggbmV3IGxvY2F0aW9ucy4gSeKAmXZlIGFsc28gYWRkZWQgaHlwZXJsaW5rcyB3aGVuIEkgY291bGQgZmluZCB3b3JraW5nIHdlYnNpdGVzIG9yIEZhY2Vib29rIHBhZ2VzLjwvcD4KPHA+VGhpcyBsaXN0IGlzbuKAmXQgYSBjb21wcmVoZW5zaXZlIGxpc3Qgb2YgZXZlcnkgYnJld2VyeSBwbGFubmluZyB0byBvcGVuIGluIHRoZSBzdGF0ZS4gSXTigJlzIGp1c3QgdGhlIG9uZXMgdGhhdCBoYXZlIGZpbGVkIHBhcGVyd29yayB3aXRoIHRoZSBzdGF0ZS48L3A+CjxwPkNvbmdyYXR1bGF0aW9ucyB0b8KgQnJld0RvZywgd2hpY2jCoHJlY2VpdmVkIGl0cyBwZXJtaXQgZm9yIGl0cyBOb3J0aCBIaWdoIFN0cmVldCBsb2NhdGlvbiBpbiBDb2x1bWJ1cy48L3A+CjxwPlRvIGhlbHAgd2l0aCBhbnlib2R5IHdobyByZWd1bGFybHkgY2hlY2tzLCBJ4oCZdmUgYWRkZWQgdGhlIHdvcmQg4oCcTmV3Jmd0OyZndDvigJ0gdG8gdGhlIG9wZXJhdGlvbnMgdGhhdCBhcmUgbmV3IHRoaXMgd2Vlay48L3A+CjxwPkhlcmUgeW91IGdvLCBzb3J0ZWQgYnkgcmVnaW9uLCBhbmQgYWNjdXJhdGUgYXMgb2YgdGhlwqBtb3JuaW5nIG9mIEFwcmlsIDE2OjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aDI+PHN0cm9uZz5Tb3V0aHdlc3TCoE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8L3N0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL2FsZW1hdGljYnJld2luZy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz5BbGVtYXRpYyBBcnRpc2FuIEFsZXM8L3N0cm9uZz48L2E+LCA2MTgyIENoYW1iZXJzYnVyZyBSb2FkLCBIdWJlciBIZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYW5jaGFuZGJvbmVhbGVzLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5CcmFuY2ggYW5kIEJvbmUgQXJ0aXNhbiBBbGVzPC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjkwNSBXYXluZSBBdmUuLCBEYXl0b24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93aWVkZW1hbm5maW5lYmVlci53b3JkcHJlc3MuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkdlby4gV2lkZW1hbm4gQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCA0ODExIFZpbmUgU3QuLCBTdC4gQmVybmFyZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vaGFwcHkyYnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5IYXBweSAyIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjgyOTggQ2xvdWdoIFBpa2UsIENpbmNpbm5hdGkuIChOb3RlOiBJdOKAmXMgdGhlIHNhbWUgbG9jYXRpb24gYXMgdGhlIE1pb+KAmXMgUGl6emEgbG9jYXRpb24gYmVsb3cuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9odW1ibGVtb25rQkMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SHVtYmxlIE1vbmsgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxNjQxIEJsdWUgUm9jayBSb2FkLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9taW9zcGl6emEuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPk1pb+KAmXMgUGl6emEsPC9hPsKgPC9zdHJvbmc+ODI5OCBDbG91Z2ggUGlrZSwgQ2luY2lubmF0aS4gKE5vdGU6IEl04oCZcyB0aGUgc2FtZSBhZGRyZXNzIGFzIHRoZSBIYXBweSAyIEJyZXdpbmcgbG9jYXRpb24gYWJvdmUuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9PZmYtVHJhY2stQnJld2luZy1Db21wYW55LTc2MzkxNzgzNzAwMjIxOC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5PZmYgVHJhY2sgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyMjcgU3RhcmsgU3QuLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm1iZWVyLmNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlBsYXRmb3JtIEJlZXJzIExMQzwvYT4swqA8L3N0cm9uZz45MTYgRGFsdG9uIEF2ZS4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybWJlZXIuY28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UGxhdGZvcm0gQmVlciBDby48L2E+LDwvc3Ryb25nPsKgMTIwMSBNYWluIFN0LiwgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJlYmVsbWV0dGxlYnJld2VyeS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UmViZWwgTWV0dGxlIEJyZXdlcnkgTExDPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMjQ2IFcuIE1jTWlja2VuIEF2ZS4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5yaGluZWdlaXN0LmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5SaGluZWdlaXN0IEJyZXdlcnk8L2E+LMKgPC9zdHJvbmc+MzI0MSBTcHJpbmcgR3JvdmUgQXZlLiwgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc29uZGVyYnJld2luZy5jb20vd2VsY29tZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Tb25kZXIgQnJld2luZyBMTEM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA4NTg0IER1a2UgQmx2ZC4sIE1hc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9Td2luZUNpdHlCcmV3aW5nLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlN3aW5lIENpdHkgQnJld2luZyBDbzwvYT48L3N0cm9uZz4uLCA0NjE0IEluZHVzdHJ5IERyaXZlLCBGYWlyZmllbGQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAoiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vVGhlLUNvbW1vbi1CZWVyLUNvbXBhbnktNDk1Njg4ODY3NDUxNDkzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlRoZSBDb21tb24gQmVlciBDby48L2E+LCA8L3N0cm9uZz4xMjYgRS4gTWFpbiBTdC4sIE1hc29uLjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aDI+PHN0cm9uZz5Ob3J0aGVhc3QgT2hpbzwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9ib29raG91c2VicmV3aW5nLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkJvb2tob3VzZSBCcmV3aW5nPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTUyNiBXLiAyNXRoIFN0LiwgQ2xldmVsYW5kLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlYnJld2tldHRsZS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+VGhlIEJyZXcgS2V0dGxlPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTEgQXR0ZXJidXJ5IEJsdmQuLCBIdWRzb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2RyaW5rY2FudG9uYmVlci5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+Q2FudG9uIEJyZXdlcnkgQ28uLDwvYT48L3N0cm9uZz7CoDMwOSBDb3VydCBBdmUuIE5XLCBDYW50b248L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8L3N0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQ3Jvb2tlZFBlY2tlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPkNyb29rZWQgUGVja2VyIEJyZXdpbmcgQ28uLMKgPC9zdHJvbmc+PC9hPjgyODQgV2FzaGluZ3RvbiBTdC4sIENoYWdyaW4gRmFsbHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYXRoZWFkc2JlZXIuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkZhdCBIZWFk4oCZcyBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTc0NTAgRW5nbGUgTGFrZSBSb2FkLCBNaWRkbGVidXJnIEhlaWdodHMuIChJdOKAmXMgdGhlIG5ldyBGYXQgSGVhZOKAmXMgcHJvZHVjdGlvbiBicmV3ZXJ5IHNpdGUuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9HYXJyZXR0c01pbGxCcmV3Q28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+R2FycmV0dHMgTWlsbCAmYW1wOyBCcmV3aW5nIENvLjwvYT4swqA8L3N0cm9uZz44MTQ4IE1haW4gU3QuLCBHYXJyZXR0c3ZpbGxlLsKgKEl04oCZcyB0aGUgc2l0ZSBvZiB0aGUgZm9ybWVyIE1haW4gU3RyZWV0IEdyaWxsZSBhbmQgQnJld2luZyBDby4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ncmVlbmVlYWdsZS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+R3JlZW5lIEVhZ2xlIFdpbmVyeTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDI1NzYgRGF2aXMgUGVjayBSb2FkLCBDb3J0bGFuZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbG9jazE1YnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Mb2NrIDE1IEJyZXdpbmc8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyMSBXLiBOb3J0aCBTdC4sIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NaXNzaW5nRmFsbHNCcmV3ZXJ5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+TWlzc2luZyBGYWxscyBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgNTQwIFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3Jvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vbXVza2VsbHVuZ2VicmV3aW5nY29tcGFueS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+TXVza2VsbHVuZ2UgQnJld2luZyBDby48L2E+LDwvc3Ryb25nPsKgNDI1IEZpZnRoIFN0LiBOVywgQ2FudG9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vb2hpb2JyZXdpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPk9oaW8gQnJld2luZyBDby4sPC9hPjwvc3Ryb25nPsKgMjI1MCBGcm9udCBTdC4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LjE3c3RhdGVicmV3Y28uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjE3dGggU3RhdGUgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCA5MjAwIFR5bGVyIEJsdmQuLCBNZW50b3IuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5FVyZndDsmZ3Q7Jmd0OyZndDsmZ3Q74oCiIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9zaGFsZWJyZXdpbmcuY29tLyI+U2hhbGUgQnJld2luZyBDby4sPC9hPjwvc3Ryb25nPiA3MjUzwqBXaGlwcGxlIEF2ZS4gTlcsIE5vcnRoIENhbnRvbi4gKFNoYWxlIGlzIHJlbG9jYXRpbmcgZnJvbSBDYW50b24uKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudmluZXlhcmRzYXRwaW5lbGFrZS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+VlBMPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTQxMDEgTWFya2V0IFN0LiwgQ29sdW1iaWFuYS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TkVXJmd0OyZndDsmZ3Q7Jmd0OyZndDvigKIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1dyZWNraW5nY3Jld2JyZXd3b3Jrcy8iPldyZWNraW5nIENyZXcgQnJldyBXb3JrczwvYT48L3N0cm9uZz4sIDQzMiBXLiBGcmllbmRzaGlwIFN0LiwgTWVkaW5hLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKI8L3N0cm9uZz7CoDxzdHJvbmc+WW9zdGVyaWEgTExDPC9zdHJvbmc+LCA0NCBFLiBGZWRlcmFsIFN0LiwgWW91bmdzdG93bi48L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPGgyPjxzdHJvbmc+Q2VudHJhbCBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJld2RvZy5jb20vdXNhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkJyZXdEb2cgQnJld2luZyBDby4gTExDPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgNDYzIFcuIFRvd24gU3QuLCBDb2x1bWJ1cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmV3ZG9nLmNvbS91c2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+QnJld0RvZyBCcmV3aW5nIENvLiBMTEM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxMTc1LTExNzcgTi4gSGlnaCBTdC4sIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmVhcnRod29ya3NicmV3aW5nLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5FYXJ0aHdvcmtzIEJyZXdpbmcgQ28uLMKgPC9hPjwvc3Ryb25nPjE4ODkgRmF5ZSBEcml2ZSwgSGVhdGguPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9lbmRlYXZvcmJyZXdpbmdjby5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RW5kZWF2b3IgQnJld2luZyBDby4sPC9hPsKgPC9zdHJvbmc+OTA5IFcuIEZpZnRoIEF2ZS4sIENvbHVtYnVzLiAoRW5kZWF2b3IgaXMgdGFraW5nIG92ZXIgZnJvbSBaYXViZXIgQnJld2luZyBhdCB0aGUgc2FtZSBsb2NhdGlvbi4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5raW5kcmVkYmVlci5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+S2luZHJlZCBCcmV3aW5nLDwvYT48L3N0cm9uZz7CoDgwMCBFLiBDb29rZSBSb2FkLCBDb2x1bWJ1cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiIExMSiBCdWNrcyBCcmV3IExMQzwvc3Ryb25nPiwgNDY3IE4uIEhpZ2ggU3QuLCBDb2x1bWJ1cy4gKEl04oCZcyB0aGUgYWRkcmVzcyBmb3IgQmFybGV54oCZcyBCcmV3aW5nIENvLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiIE1hcmlvbiBCcmV3aW5nIENvLiw8L3N0cm9uZz7CoDE1MSBTLiBNYWluIFN0LiwgTWFyaW9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5ORVcmZ3Q7Jmd0OyZndDsmZ3Q7Jmd0O+KAosKgT2hpbyBCcmV3aW5nIENvLiw8L3N0cm9uZz4gNDIxIEUuIFNlY29uZCBTdC4sIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoE91dGVyYmVsdCBCcmV3aW5nIENvLiw8L3N0cm9uZz7CoDM1NjAgRG9sc29uIENvdXJ0LCBDYXJyb2xsLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoFJlbmFpc3NhbmNlIFllYXN0IFdvcmtzLMKgPC9zdHJvbmc+NjM4LTY4NSBQYXJzb25zIEF2ZS4sIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3RlaW5icmV3Y28uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlN0ZWluIEJyZXdpbmcgQ28uIG9mIE1vdW50IFZlcm5vbjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDEwOSBTLiBNYWluIFN0LiwgTW91bnQgVmVybm9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoFN0b25lIENpdHkgQnJld2luZzwvc3Ryb25nPiwgOSBDb2x1bWJ1cyBTdC4sIExpdGhvcG9saXMuPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPlNvdXRoZWFzdCBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPC9zdHJvbmc+Tm9uZS48L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPGgyPjxzdHJvbmc+Tm9ydGh3ZXN0IE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQW11c2VtZW50LUFsZXMtYW5kLUJyZXdpbmctOTc0MDU2NzQyNjM0MDA3LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkFtdXNlbWVudCBBbGVzIGFuZCBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTYxIEUuIE1hcmtldCBTdC4sIFNhbmR1c2t5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9Ecm9wLVRpbmUtV2luZXJ5LWFuZC1UYXAtSG91c2UtMjEwOTc1NDk5NDMwMDI1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkRyb3AgVGluZSBXaW5lcnkgYW5kIFRhcCBIb3VzZSw8L2E+PC9zdHJvbmc+wqAzMTEgVy4gTWFpbiBTdC4sIE1vbnRwZWxpZXIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2ZpbmRsYXlicmV3aW5nY29tcGFueS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RmluZGxheSBCcmV3aW5nIENvLjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDIxMyBFLiBDcmF3Zm9yZCBTdC4sIEZpbmRsYXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1RpZmZpblRhcGhvdXNlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlRpZmZpbiBUYXBob3VzZSAmYW1wOyBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMjc3IFdhbGwgU3QuLCBUaWZmaW4uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAojwvc3Ryb25nPsKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aW5vYXN0LmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPlR3aW4gT2FzdCBCcmV3aW5nPC9zdHJvbmc+PC9hPiwgMzYzMCBORSBDYXRhd2JhIFJvYWQsIFBvcnQgQ2xpbnRvbi48L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPGgyPjxzdHJvbmc+V2VzdGVybiBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgQnJ1bm9zLMKgPC9zdHJvbmc+MTEwIEUuIFBvcGxhciwgU2lkbmV5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKI8L3N0cm9uZz7CoDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1RoZUhvbGxhbmRlck9uTWFpbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Ib2xsYW5kZXIgb24gTWFpbjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDEzOCBOLiBNYWluIFN0LiwgTGltYS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbGV2c2JyZXdob3VzZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPkxlduKAmXMgQnJld2hvdXNlPC9zdHJvbmc+PC9hPiwgMTE1IFMuIE9oaW8gQXZlLiwgU2lkbmV5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnBhcmFkdW5lYnJld2luZy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UGFyYWR1bmUgQnJld2luZyBDby4sPC9hPjwvc3Ryb25nPsKgMTA1NTEgMS8yIENvdW50eSBSb2FkIDI4NiwgSHVudHN2aWxsZS7CoChQYXJhZHVuZSBoYXMgYSBsb2NhdGlvbiBpbiBCZWxsZSBDZW50ZXIuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbGF0dHlzc3BvcnRzYmFyYW5kZ3JpbGxlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlBsYXR0eeKAmXMgU3BvcnRzIEJhciAmYW1wOyBHcmlsbGU8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAzOSBFLiBNYWluIFN0LiwgVmVyc2FpbGxlcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUm91bmRob3VzZS1EZXBvdC1CcmV3aW5nLUNvLTUzMTQ3MjE2NzIzMDQxOS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPlJvdW5kaG91c2UgRGVwb3QgQnJld2luZzwvc3Ryb25nPjwvYT4sIDIxNyBXLiBDaGlsbGljb3RoZSBBdmUuLCBCZWxsZWZvbnRhaW5lLjwvcD4K