New brewery roundup: April 30 edition

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJl4oCZcyB0aGUgcnVuZG93biBvZiB0aGUgYnJld2luZyBwZXJtaXRzIHBlbmRpbmcgYmVmb3JlIHRoZSBPaGlvIERpdmlzaW9uIG9mIExpcXVvciBDb250cm9sLiBUaGVzZSBjb3VsZCBiZSBmb3IgbmV3IGJyZXdlcmllcyBvciBleGlzdGluZyBicmV3ZXJpZXMgdGhhdCBhcmUgZXhwYW5kaW5nIHdpdGggbmV3IGxvY2F0aW9ucy4gSeKAmXZlIGFsc28gYWRkZWQgaHlwZXJsaW5rcyB3aGVuIEkgY291bGQgZmluZCB3b3JraW5nIHdlYnNpdGVzIG9yIEZhY2Vib29rIHBhZ2VzLjwvcD4KPHA+VGhpcyBsaXN0IGlzbuKAmXQgYSBjb21wcmVoZW5zaXZlIGxpc3Qgb2YgZXZlcnkgYnJld2VyeSBwbGFubmluZyB0byBvcGVuIGluIHRoZSBzdGF0ZS4gSXTigJlzIGp1c3QgdGhlIG9uZXMgdGhhdCBoYXZlIGZpbGVkIHBhcGVyd29yayB3aXRoIHRoZSBzdGF0ZS48L3A+CjxwPlRvIGhlbHAgd2l0aCBhbnlib2R5IHdobyByZWd1bGFybHkgY2hlY2tzLCBJ4oCZdmUgYWRkZWQgdGhlIHdvcmQg4oCcTmV3Jmd0OyZndDvigJ0gdG8gdGhlIG9wZXJhdGlvbnMgdGhhdCBhcmUgbmV3IHRoaXMgd2Vlay48L3A+CjxwPkNvbmdyYXR1bGF0aW9ucyB0b8KgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aW5vYXN0LmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPlR3aW4gT2FzdCBCcmV3aW5nPC9zdHJvbmc+PC9hPiBpbsKgUG9ydCBDbGludG9uLMKgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmdyZWVuZWVhZ2xlLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5HcmVlbmUgRWFnbGUgV2luZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiBpbsKgQ29ydGxhbmQuwqBhbmTCoDxzdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJhbmNoYW5kYm9uZWFsZXMuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkJyYW5jaCBhbmQgQm9uZSBBcnRpc2FuIEFsZXM8L2E+wqA8L3N0cm9uZz5pbjxzdHJvbmc+wqA8L3N0cm9uZz5EYXl0b24sIHdoaWNowqByZWNlaXZlZCB0aGVpciBwZXJtaXRzLjwvcD4KPHA+SGVyZSB5b3UgZ28sIHNvcnRlZCBieSByZWdpb24sIGFuZCBhY2N1cmF0ZSBhcyBvZiB0aGXCoG1vcm5pbmcgb2YgQXByaWwgMzA6PC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPlNvdXRod2VzdMKgT2hpbzwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDwvc3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vYWxlbWF0aWNicmV3aW5nLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPkFsZW1hdGljIEFydGlzYW4gQWxlczwvc3Ryb25nPjwvYT4sIDYxODIgQ2hhbWJlcnNidXJnIFJvYWQsIEh1YmVyIEhlaWdodHMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAoiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vVGhlLUNvbW1vbi1CZWVyLUNvbXBhbnktNDk1Njg4ODY3NDUxNDkzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlRoZSBDb21tb24gQmVlciBDby48L2E+LCA8L3N0cm9uZz4xMjYgRS4gTWFpbiBTdC4sIE1hc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd2llZGVtYW5uZmluZWJlZXIud29yZHByZXNzLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5HZW8uIFdpZGVtYW5uIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgNDgxMSBWaW5lIFN0LiwgU3QuIEJlcm5hcmQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2hhcHB5MmJyZXdpbmcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SGFwcHkgMiBCcmV3aW5nIENvLjwvYT4swqA8L3N0cm9uZz44Mjk4IENsb3VnaCBQaWtlLCBDaW5jaW5uYXRpLiAoTm90ZTogSXTigJlzIHRoZSBzYW1lIGxvY2F0aW9uIGFzIHRoZSBNaW/igJlzIFBpenphIGxvY2F0aW9uIGJlbG93Lik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vaHVtYmxlbW9ua0JDLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkh1bWJsZSBNb25rIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTY0MSBCbHVlIFJvY2sgUm9hZCwgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vbWlvc3BpenphLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5NaW/igJlzIFBpenphLDwvYT7CoDwvc3Ryb25nPjgyOTggQ2xvdWdoIFBpa2UsIENpbmNpbm5hdGkuIChOb3RlOiBJdOKAmXMgdGhlIHNhbWUgYWRkcmVzcyBhcyB0aGUgSGFwcHkgMiBCcmV3aW5nIGxvY2F0aW9uIGFib3ZlLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vT2ZmLVRyYWNrLUJyZXdpbmctQ29tcGFueS03NjM5MTc4MzcwMDIyMTgvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+T2ZmIFRyYWNrIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMjI3IFN0YXJrIFN0LiwgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtYmVlci5jby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5QbGF0Zm9ybSBCZWVycyBMTEM8L2E+LMKgPC9zdHJvbmc+OTE2IERhbHRvbiBBdmUuLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm1iZWVyLmNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlBsYXRmb3JtIEJlZXIgQ28uPC9hPiw8L3N0cm9uZz7CoDEyMDEgTWFpbiBTdC4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5yZWJlbG1ldHRsZWJyZXdlcnkuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlJlYmVsIE1ldHRsZSBCcmV3ZXJ5IExMQzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDI0NiBXLiBNY01pY2tlbiBBdmUuLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucmhpbmVnZWlzdC5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UmhpbmVnZWlzdCBCcmV3ZXJ5PC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjMyNDEgU3ByaW5nIEdyb3ZlIEF2ZS4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3NvbmRlcmJyZXdpbmcuY29tL3dlbGNvbWUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+U29uZGVyIEJyZXdpbmcgTExDPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgODU4NCBEdWtlIEJsdmQuLCBNYXNvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vU3dpbmVDaXR5QnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Td2luZSBDaXR5IEJyZXdpbmcgQ288L2E+PC9zdHJvbmc+LiwgNDYxNCBJbmR1c3RyeSBEcml2ZSwgRmFpcmZpZWxkLjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPk5vcnRoZWFzdCBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Jvb2tob3VzZWJyZXdpbmcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+Qm9va2hvdXNlIEJyZXdpbmc8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxNTI2IFcuIDI1dGggU3QuLCBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50aGVicmV3a2V0dGxlLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5UaGUgQnJldyBLZXR0bGU8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxMSBBdHRlcmJ1cnkgQmx2ZC4sIEh1ZHNvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZHJpbmtjYW50b25iZWVyLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5DYW50b24gQnJld2VyeSBDby4sPC9hPjwvc3Ryb25nPsKgMzA5IENvdXJ0IEF2ZS4gTlcsIENhbnRvbjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDwvc3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9Dcm9va2VkUGVja2VyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+Q3Jvb2tlZCBQZWNrZXIgQnJld2luZyBDby4swqA8L3N0cm9uZz48L2E+ODI4NCBXYXNoaW5ndG9uIFN0LiwgQ2hhZ3JpbiBGYWxscy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhdGhlYWRzYmVlci5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RmF0IEhlYWTigJlzIEJyZXdlcnk8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxNzQ1MCBFbmdsZSBMYWtlIFJvYWQsIE1pZGRsZWJ1cmcgSGVpZ2h0cy4gKEl04oCZcyB0aGUgbmV3IEZhdCBIZWFk4oCZcyBwcm9kdWN0aW9uIGJyZXdlcnkgc2l0ZS4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0dhcnJldHRzTWlsbEJyZXdDby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5HYXJyZXR0cyBNaWxsICZhbXA7IEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjgxNDggTWFpbiBTdC4sIEdhcnJldHRzdmlsbGUuwqAoSXTigJlzIHRoZSBzaXRlIG9mIHRoZSBmb3JtZXIgTWFpbiBTdHJlZXQgR3JpbGxlIGFuZCBCcmV3aW5nIENvLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbG9jazE1YnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Mb2NrIDE1IEJyZXdpbmc8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyMSBXLiBOb3J0aCBTdC4sIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9NaXNzaW5nRmFsbHNCcmV3ZXJ5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+TWlzc2luZyBGYWxscyBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgNTQwIFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3Jvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vbXVza2VsbHVuZ2VicmV3aW5nY29tcGFueS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+TXVza2VsbHVuZ2UgQnJld2luZyBDby48L2E+LDwvc3Ryb25nPsKgNDI1IEZpZnRoIFN0LiBOVywgQ2FudG9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vb2hpb2JyZXdpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPk9oaW8gQnJld2luZyBDby4sPC9hPjwvc3Ryb25nPsKgMjI1MCBGcm9udCBTdC4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LjE3c3RhdGVicmV3Y28uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjE3dGggU3RhdGUgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCA5MjAwIFR5bGVyIEJsdmQuLCBNZW50b3IuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAoiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc2hhbGVicmV3aW5nLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5TaGFsZSBCcmV3aW5nIENvLiw8L2E+PC9zdHJvbmc+IDcyNTPCoFdoaXBwbGUgQXZlLiBOVywgTm9ydGggQ2FudG9uLiAoU2hhbGUgaXMgcmVsb2NhdGluZyBmcm9tIENhbnRvbi4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy52aW5leWFyZHNhdHBpbmVsYWtlLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5WUEw8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxNDEwMSBNYXJrZXQgU3QuLCBDb2x1bWJpYW5hLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1dyZWNraW5nY3Jld2JyZXd3b3Jrcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5XcmVja2luZyBDcmV3IEJyZXcgV29ya3M8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA0MzIgVy4gRnJpZW5kc2hpcCBTdC4sIE1lZGluYS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8c3Ryb25nPllvc3RlcmlhIExMQzwvc3Ryb25nPiwgNDQgRS4gRmVkZXJhbCBTdC4sIFlvdW5nc3Rvd24uPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPkNlbnRyYWwgT2hpbzwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJsYXN0ZWRiYXJsZXkuY29tLyI+QmFybGV5IENvbHVtYnVzPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTY2IFMuIEhpZ2ggU3QuLCBDb2x1bWJ1cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmV3ZG9nLmNvbS91c2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+QnJld0RvZyBCcmV3aW5nIENvLiBMTEM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA0NjMgVy4gVG93biBTdC4sIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmVhcnRod29ya3NicmV3aW5nLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5FYXJ0aHdvcmtzIEJyZXdpbmcgQ28uLMKgPC9hPjwvc3Ryb25nPjE4ODkgRmF5ZSBEcml2ZSwgSGVhdGguPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9lbmRlYXZvcmJyZXdpbmdjby5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RW5kZWF2b3IgQnJld2luZyBDby4sPC9hPsKgPC9zdHJvbmc+OTA5IFcuIEZpZnRoIEF2ZS4sIENvbHVtYnVzLiAoRW5kZWF2b3IgaXMgdGFraW5nIG92ZXIgZnJvbSBaYXViZXIgQnJld2luZyBhdCB0aGUgc2FtZSBsb2NhdGlvbi4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5raW5kcmVkYmVlci5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+S2luZHJlZCBCcmV3aW5nLDwvYT48L3N0cm9uZz7CoDgwMCBFLiBDb29rZSBSb2FkLCBDb2x1bWJ1cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiIExMSiBCdWNrcyBCcmV3IExMQzwvc3Ryb25nPiwgNDY3IE4uIEhpZ2ggU3QuLCBDb2x1bWJ1cy4gKEl04oCZcyB0aGUgYWRkcmVzcyBmb3IgQmFybGV54oCZcyBCcmV3aW5nIENvLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiIE1hcmlvbiBCcmV3aW5nIENvLiw8L3N0cm9uZz7CoDE1MSBTLiBNYWluIFN0LiwgTWFyaW9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoE9oaW8gQnJld2luZyBDby4sPC9zdHJvbmc+IDQyMSBFLiBTZWNvbmQgQXZlLiwgQ29sdW1idXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgT3V0ZXJiZWx0IEJyZXdpbmcgQ28uLDwvc3Ryb25nPsKgMzU2MCBEb2xzb24gQ291cnQsIENhcnJvbGwuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgUmVuYWlzc2FuY2UgWWVhc3QgV29ya3MswqA8L3N0cm9uZz42MzgtNjg1IFBhcnNvbnMgQXZlLiwgQ29sdW1idXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1NvbWV3aGVyZS1pbi1QYXJ0aWN1bGFyLUJyZXdpbmctMzI0Njg2MTA0Njc5MTU2LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlNvbWV3aGVyZSBpbiBQYXJ0aWN1bGFyPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgNTA1NSBEaWVya2VyIFJvYWQsIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3RlaW5icmV3Y28uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlN0ZWluIEJyZXdpbmcgQ28uIG9mIE1vdW50IFZlcm5vbjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDEwOSBTLiBNYWluIFN0LiwgTW91bnQgVmVybm9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoFN0b25lIENpdHkgQnJld2luZzwvc3Ryb25nPiwgOSBDb2x1bWJ1cyBTdC4sIExpdGhvcG9saXMuPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPlNvdXRoZWFzdCBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPC9zdHJvbmc+Tm9uZS48L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPGgyPjxzdHJvbmc+Tm9ydGh3ZXN0IE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQW11c2VtZW50LUFsZXMtYW5kLUJyZXdpbmctOTc0MDU2NzQyNjM0MDA3LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkFtdXNlbWVudCBBbGVzIGFuZCBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTYxIEUuIE1hcmtldCBTdC4sIFNhbmR1c2t5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoENyYWZ0ZWQgRmluZGxheSBCZWVyIEN1bHR1cmU8L3N0cm9uZz4sIDEwMTYgVGlmZmluIEF2ZS4sIEZpbmRsYXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Ryb3AtVGluZS1XaW5lcnktYW5kLVRhcC1Ib3VzZS0yMTA5NzU0OTk0MzAwMjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RHJvcCBUaW5lIFdpbmVyeSBhbmQgVGFwIEhvdXNlLDwvYT48L3N0cm9uZz7CoDMxMSBXLiBNYWluIFN0LiwgTW9udHBlbGllci48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vZmluZGxheWJyZXdpbmdjb21wYW55LmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5GaW5kbGF5IEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMjEzIEUuIENyYXdmb3JkIFN0LiwgRmluZGxheS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vVGlmZmluVGFwaG91c2UvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+VGlmZmluIFRhcGhvdXNlICZhbXA7IEJyZXdlcnk8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyNzcgV2FsbCBTdC4sIFRpZmZpbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpbm9hc3QuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+VHdpbiBPYXN0IEJyZXdpbmc8L3N0cm9uZz48L2E+LCAzNjMwIE5FIENhdGF3YmEgUm9hZCwgUG9ydCBDbGludG9uLjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aDI+PHN0cm9uZz5XZXN0ZXJuIE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqBCcnVub3MswqA8L3N0cm9uZz4xMTAgRS4gUG9wbGFyLCBTaWRuZXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAojwvc3Ryb25nPsKgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vVGhlSG9sbGFuZGVyT25NYWluLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkhvbGxhbmRlciBvbiBNYWluPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTM4IE4uIE1haW4gU3QuLCBMaW1hLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKI8L3N0cm9uZz7CoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9sZXZzYnJld2hvdXNlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+TGV24oCZcyBCcmV3aG91c2U8L3N0cm9uZz48L2E+LCAxMTUgUy4gT2hpbyBBdmUuLCBTaWRuZXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cucGFyYWR1bmVicmV3aW5nLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5QYXJhZHVuZSBCcmV3aW5nIENvLiw8L2E+PC9zdHJvbmc+wqAxMDU1MSAxLzIgQ291bnR5IFJvYWQgMjg2LCBIdW50c3ZpbGxlLsKgKFBhcmFkdW5lIGhhcyBhIGxvY2F0aW9uIGluIEJlbGxlIENlbnRlci4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3BsYXR0eXNzcG9ydHNiYXJhbmRncmlsbGUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UGxhdHR54oCZcyBTcG9ydHMgQmFyICZhbXA7IEdyaWxsZTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDM5IEUuIE1haW4gU3QuLCBWZXJzYWlsbGVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKI8L3N0cm9uZz7CoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9Sb3VuZGhvdXNlLURlcG90LUJyZXdpbmctQ28tNTMxNDcyMTY3MjMwNDE5LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+Um91bmRob3VzZSBEZXBvdCBCcmV3aW5nPC9zdHJvbmc+PC9hPiwgMjE3IFcuIENoaWxsaWNvdGhlIEF2ZS4sIEJlbGxlZm9udGFpbmUuPC9wPgo=