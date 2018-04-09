New brewery roundup: April 9 edition

Published: April 9, 2018 - 7:37 AM | Updated: April 9, 2018 - 7:38 AM
Compiled by Rick Armon
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJl4oCZcyB0aGUgcnVuZG93biBvZiB0aGUgYnJld2luZyBwZXJtaXRzIHBlbmRpbmcgYmVmb3JlIHRoZSBPaGlvIERpdmlzaW9uIG9mIExpcXVvciBDb250cm9sLiBUaGVzZSBjb3VsZCBiZSBmb3IgbmV3IGJyZXdlcmllcyBvciBleGlzdGluZyBicmV3ZXJpZXMgdGhhdCBhcmUgZXhwYW5kaW5nIHdpdGggbmV3IGxvY2F0aW9ucy4gSeKAmXZlIGFsc28gYWRkZWQgaHlwZXJsaW5rcyB3aGVuIEkgY291bGQgZmluZCB3b3JraW5nIHdlYnNpdGVzIG9yIEZhY2Vib29rIHBhZ2VzLjwvcD4KPHA+VGhpcyBsaXN0IGlzbuKAmXQgYSBjb21wcmVoZW5zaXZlIGxpc3Qgb2YgZXZlcnkgYnJld2VyeSBwbGFubmluZyB0byBvcGVuIGluIHRoZSBzdGF0ZS4gSXTigJlzIGp1c3QgdGhlIG9uZXMgdGhhdCBoYXZlIGZpbGVkIHBhcGVyd29yayB3aXRoIHRoZSBzdGF0ZS48L3A+CjxwPkNvbmdyYXR1bGF0aW9ucyB0b8KgPHN0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSW5zaWRlLXRoZS1GaXZlLUJyZXdpbmctQ29tcGFueS0xNDgxMjUwMTY1Mjc1MTUxLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkluc2lkZSB0aGUgRml2ZSBCcmV3aW5nIENvLjwvYT7CoDwvc3Ryb25nPmluwqBTeWx2YW5pYSwgd2hpY2ggaGFzIHJlY2VpdmVkIGl0cyBwZXJtaXQuPC9wPgo8cD5UbyBoZWxwIHdpdGggYW55Ym9keSB3aG8gcmVndWxhcmx5IGNoZWNrcywgSeKAmXZlIGFkZGVkIHRoZSB3b3JkIOKAnE5ldyZndDsmZ3Q74oCdIHRvIHRoZSBvcGVyYXRpb25zIHRoYXQgYXJlIG5ldyB0aGlzIHdlZWsuPC9wPgo8cD5IZXJlIHlvdSBnbywgc29ydGVkIGJ5IHJlZ2lvbiwgYW5kIGFjY3VyYXRlIGFzIG9mIHRoZcKgbW9ybmluZyBvZiBBcHJpbCA5OjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aDI+PHN0cm9uZz5Tb3V0aHdlc3TCoE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8L3N0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL2FsZW1hdGljYnJld2luZy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz5BbGVtYXRpYyBBcnRpc2FuIEFsZXM8L3N0cm9uZz48L2E+LCA2MTgyIENoYW1iZXJzYnVyZyBSb2FkLCBIdWJlciBIZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYW5jaGFuZGJvbmVhbGVzLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5CcmFuY2ggYW5kIEJvbmUgQXJ0aXNhbiBBbGVzPC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjkwNSBXYXluZSBBdmUuLCBEYXl0b24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93aWVkZW1hbm5maW5lYmVlci53b3JkcHJlc3MuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkdlby4gV2lkZW1hbm4gQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCA0ODExIFZpbmUgU3QuLCBTdC4gQmVybmFyZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vaGFwcHkyYnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5IYXBweSAyIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjgyOTggQ2xvdWdoIFBpa2UsIENpbmNpbm5hdGkuIChOb3RlOiBJdOKAmXMgdGhlIHNhbWUgbG9jYXRpb24gYXMgdGhlIE1pb+KAmXMgUGl6emEgbG9jYXRpb24gYmVsb3cuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9odW1ibGVtb25rQkMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SHVtYmxlIE1vbmsgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxNjQxIEJsdWUgUm9jayBSb2FkLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9taW9zcGl6emEuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPk1pb+KAmXMgUGl6emEsPC9hPsKgPC9zdHJvbmc+ODI5OCBDbG91Z2ggUGlrZSwgQ2luY2lubmF0aS4gKE5vdGU6IEl04oCZcyB0aGUgc2FtZSBhZGRyZXNzIGFzIHRoZSBIYXBweSAyIEJyZXdpbmcgbG9jYXRpb24gYWJvdmUuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9PZmYtVHJhY2stQnJld2luZy1Db21wYW55LTc2MzkxNzgzNzAwMjIxOC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5PZmYgVHJhY2sgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyMjcgU3RhcmsgU3QuLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm1iZWVyLmNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlBsYXRmb3JtIEJlZXJzIExMQzwvYT4swqA8L3N0cm9uZz45MTYgRGFsdG9uIEF2ZS4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybWJlZXIuY28vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UGxhdGZvcm0gQmVlciBDby48L2E+LDwvc3Ryb25nPsKgMTIwMSBNYWluIFN0LiwgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJlYmVsbWV0dGxlYnJld2VyeS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UmViZWwgTWV0dGxlIEJyZXdlcnkgTExDPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMjQ2IFcuIE1jTWlja2VuIEF2ZS4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5yaGluZWdlaXN0LmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5SaGluZWdlaXN0IEJyZXdlcnk8L2E+LMKgPC9zdHJvbmc+MzI0MSBTcHJpbmcgR3JvdmUgQXZlLiwgQ2luY2lubmF0aS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vc29uZGVyYnJld2luZy5jb20vd2VsY29tZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Tb25kZXIgQnJld2luZyBMTEM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA4NTg0IER1a2UgQmx2ZC4sIE1hc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9Td2luZUNpdHlCcmV3aW5nLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlN3aW5lIENpdHkgQnJld2luZyBDbzwvYT48L3N0cm9uZz4uLCA0NjE0IEluZHVzdHJ5IERyaXZlLCBGYWlyZmllbGQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPk5FVyZndDsmZ3Q7Jmd0OyZndDsmZ3Q74oCiIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9UaGUtQ29tbW9uLUJlZXItQ29tcGFueS00OTU2ODg4Njc0NTE0OTMvIj5UaGUgQ29tbW9uIEJlZXIgQ28uPC9hPiwgPC9zdHJvbmc+MTI2IEUuIE1haW4gU3QuLCBNYXNvbi48L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPGgyPjxzdHJvbmc+Tm9ydGhlYXN0IE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9va2hvdXNlYnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Cb29raG91c2UgQnJld2luZzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDE1MjYgVy4gMjV0aCBTdC4sIENsZXZlbGFuZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRoZWJyZXdrZXR0bGUuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlRoZSBCcmV3IEtldHRsZTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDExIEF0dGVyYnVyeSBCbHZkLiwgSHVkc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9kcmlua2NhbnRvbmJlZXIuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkNhbnRvbiBCcmV3ZXJ5IENvLiw8L2E+PC9zdHJvbmc+wqAzMDkgQ291cnQgQXZlLiBOVywgQ2FudG9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPC9zdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Nyb29rZWRQZWNrZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz5Dcm9va2VkIFBlY2tlciBCcmV3aW5nIENvLizCoDwvc3Ryb25nPjwvYT44Mjg0IFdhc2hpbmd0b24gU3QuLCBDaGFncmluIEZhbGxzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmF0aGVhZHNiZWVyLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5GYXQgSGVhZOKAmXMgQnJld2VyeTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDE3NDUwIEVuZ2xlIExha2UgUm9hZCwgTWlkZGxlYnVyZyBIZWlnaHRzLiAoSXTigJlzIHRoZSBuZXcgRmF0IEhlYWTigJlzIHByb2R1Y3Rpb24gYnJld2VyeSBzaXRlLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vR2FycmV0dHNNaWxsQnJld0NvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkdhcnJldHRzIE1pbGwgJmFtcDsgQnJld2luZyBDby48L2E+LMKgPC9zdHJvbmc+ODE0OCBNYWluIFN0LiwgR2FycmV0dHN2aWxsZS7CoChJdOKAmXMgdGhlIHNpdGUgb2YgdGhlIGZvcm1lciBNYWluIFN0cmVldCBHcmlsbGUgYW5kIEJyZXdpbmcgQ28uKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZ3JlZW5lZWFnbGUuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkdyZWVuZSBFYWdsZSBXaW5lcnk8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyNTc2IERhdmlzIFBlY2sgUm9hZCwgQ29ydGxhbmQuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xvY2sxNWJyZXdpbmcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+TG9jayAxNSBCcmV3aW5nPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMjEgVy4gTm9ydGggU3QuLCBBa3Jvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTWlzc2luZ0ZhbGxzQnJld2VyeSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPk1pc3NpbmcgRmFsbHMgQnJld2VyeTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDU0MCBTLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL211c2tlbGx1bmdlYnJld2luZ2NvbXBhbnkuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPk11c2tlbGx1bmdlIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPiw8L3N0cm9uZz7CoDQyNSBGaWZ0aCBTdC4gTlcsIENhbnRvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL29oaW9icmV3aW5nLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5PaGlvIEJyZXdpbmcgQ28uLDwvYT48L3N0cm9uZz7CoDIyNTAgRnJvbnQgU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy4xN3N0YXRlYnJld2NvLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj4xN3RoIFN0YXRlIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgOTIwMCBUeWxlciBCbHZkLiwgTWVudG9yLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudmluZXlhcmRzYXRwaW5lbGFrZS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+VlBMPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTQxMDEgTWFya2V0IFN0LiwgQ29sdW1iaWFuYS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8c3Ryb25nPllvc3RlcmlhIExMQzwvc3Ryb25nPiwgNDQgRS4gRmVkZXJhbCBTdC4sIFlvdW5nc3Rvd24uPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPkNlbnRyYWwgT2hpbzwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyZXdkb2cuY29tL3VzYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5CcmV3RG9nIEJyZXdpbmcgQ28uIExMQzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDQ2MyBXLiBUb3duIFN0LiwgQ29sdW1idXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuYnJld2RvZy5jb20vdXNhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkJyZXdEb2cgQnJld2luZyBDby4gTExDPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTE3NS0xMTc3IE4uIEhpZ2ggU3QuLCBDb2x1bWJ1cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5lYXJ0aHdvcmtzYnJld2luZy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RWFydGh3b3JrcyBCcmV3aW5nIENvLizCoDwvYT48L3N0cm9uZz4xODg5IEZheWUgRHJpdmUsIEhlYXRoLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vZW5kZWF2b3JicmV3aW5nY28uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkVuZGVhdm9yIEJyZXdpbmcgQ28uLDwvYT7CoDwvc3Ryb25nPjkwOSBXLiBGaWZ0aCBBdmUuLCBDb2x1bWJ1cy4gKEVuZGVhdm9yIGlzIHRha2luZyBvdmVyIGZyb20gWmF1YmVyIEJyZXdpbmcgYXQgdGhlIHNhbWUgbG9jYXRpb24uKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cua2luZHJlZGJlZXIuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPktpbmRyZWQgQnJld2luZyw8L2E+PC9zdHJvbmc+wqA4MDAgRS4gQ29va2UgUm9hZCwgQ29sdW1idXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAoiBMTEogQnVja3MgQnJldyBMTEM8L3N0cm9uZz4sIDQ2NyBOLiBIaWdoIFN0LiwgQ29sdW1idXMuIChJdOKAmXMgdGhlIGFkZHJlc3MgZm9yIEJhcmxleeKAmXMgQnJld2luZyBDby4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAoiBNYXJpb24gQnJld2luZyBDby4sPC9zdHJvbmc+wqAxNTEgUy4gTWFpbiBTdC4sIE1hcmlvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqBPdXRlcmJlbHQgQnJld2luZyBDby4sPC9zdHJvbmc+wqAzNTYwIERvbHNvbiBDb3VydCwgQ2Fycm9sbC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqBSZW5haXNzYW5jZSBZZWFzdCBXb3JrcyzCoDwvc3Ryb25nPjYzOC02ODUgUGFyc29ucyBBdmUuLCBDb2x1bWJ1cy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN0ZWluYnJld2NvLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5TdGVpbiBCcmV3aW5nIENvLiBvZiBNb3VudCBWZXJub248L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxMDkgUy4gTWFpbiBTdC4sIE1vdW50IFZlcm5vbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqBTdG9uZSBDaXR5IEJyZXdpbmc8L3N0cm9uZz4sIDkgQ29sdW1idXMgU3QuLCBMaXRob3BvbGlzLjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aDI+PHN0cm9uZz5Tb3V0aGVhc3QgT2hpbzwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDwvc3Ryb25nPk5vbmUuPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPk5vcnRod2VzdCBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0FtdXNlbWVudC1BbGVzLWFuZC1CcmV3aW5nLTk3NDA1Njc0MjYzNDAwNy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5BbXVzZW1lbnQgQWxlcyBhbmQgQnJld2VyeTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDE2MSBFLiBNYXJrZXQgU3QuLCBTYW5kdXNreS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vRHJvcC1UaW5lLVdpbmVyeS1hbmQtVGFwLUhvdXNlLTIxMDk3NTQ5OTQzMDAyNS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Ecm9wIFRpbmUgV2luZXJ5IGFuZCBUYXAgSG91c2UsPC9hPjwvc3Ryb25nPsKgMzExIFcuIE1haW4gU3QuLCBNb250cGVsaWVyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9maW5kbGF5YnJld2luZ2NvbXBhbnkuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkZpbmRsYXkgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyMTMgRS4gQ3Jhd2ZvcmQgU3QuLCBGaW5kbGF5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9UaWZmaW5UYXBob3VzZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5UaWZmaW4gVGFwaG91c2UgJmFtcDsgQnJld2VyeTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDI3NyBXYWxsIFN0LiwgVGlmZmluLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKI8L3N0cm9uZz7CoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2lub2FzdC5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz5Ud2luIE9hc3QgQnJld2luZzwvc3Ryb25nPjwvYT4sIDM2MzAgTkUgQ2F0YXdiYSBSb2FkLCBQb3J0IENsaW50b24uPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPldlc3Rlcm4gT2hpbzwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoEJydW5vcyzCoDwvc3Ryb25nPjExMCBFLiBQb3BsYXIsIFNpZG5leS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9UaGVIb2xsYW5kZXJPbk1haW4vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SG9sbGFuZGVyIG9uIE1haW48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxMzggTi4gTWFpbiBTdC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbGV2c2JyZXdob3VzZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPkxlduKAmXMgQnJld2hvdXNlPC9zdHJvbmc+PC9hPiwgMTE1IFMuIE9oaW8gQXZlLiwgU2lkbmV5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LnBhcmFkdW5lYnJld2luZy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UGFyYWR1bmUgQnJld2luZyBDby4sPC9hPjwvc3Ryb25nPsKgMTA1NTEgMS8yIENvdW50eSBSb2FkIDI4NiwgSHVudHN2aWxsZS7CoChQYXJhZHVuZSBoYXMgYSBsb2NhdGlvbiBpbiBCZWxsZSBDZW50ZXIuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbGF0dHlzc3BvcnRzYmFyYW5kZ3JpbGxlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlBsYXR0eeKAmXMgU3BvcnRzIEJhciAmYW1wOyBHcmlsbGU8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAzOSBFLiBNYWluIFN0LiwgVmVyc2FpbGxlcy48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUm91bmRob3VzZS1EZXBvdC1CcmV3aW5nLUNvLTUzMTQ3MjE2NzIzMDQxOS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPlJvdW5kaG91c2UgRGVwb3QgQnJld2luZzwvc3Ryb25nPjwvYT4sIDIxNyBXLiBDaGlsbGljb3RoZSBBdmUuLCBCZWxsZWZvbnRhaW5lLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Several vehicles involved in fatal crash near Interbelt Nite Club in Akron
Police respond to overdose deaths of three young women, car crash feet away shortly after
Chelsea Schobert takes witness stand at trial of former boyfriend, Shawn Ford Jr., charged with killing her parents
Two Akron teens shot after party; two held