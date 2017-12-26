New brewery roundup: Dec. 26 edition

Published: December 26, 2017 - 8:20 AM
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Compiled by Rick Armon
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Wooster immigrant first in the area to celebrate Christmas with a decorated tree
Two assistant Summit County prosecutors are fired, three resign in past nine months
Akron woman dies after being struck while crossing Darrow Road during rush hour Monday evening
Pregnant Barberton girl, 14, and her 33-year-old cousin found in area Thursday night
Cavaliers Dwyane Wade makes another memory at Bradley Center, even in defeat