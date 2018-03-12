New brewery roundup: March 12 edition

Published: March 12, 2018 - 7:59 AM
Compiled by Rick Armon
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IZXJl4oCZcyB0aGUgcnVuZG93biBvZiB0aGUgYnJld2luZyBwZXJtaXRzIHBlbmRpbmcgYmVmb3JlIHRoZSBPaGlvIERpdmlzaW9uIG9mIExpcXVvciBDb250cm9sLiBUaGVzZSBjb3VsZCBiZSBmb3IgbmV3IGJyZXdlcmllcyBvciBleGlzdGluZyBicmV3ZXJpZXMgdGhhdCBhcmUgZXhwYW5kaW5nIHdpdGggbmV3IGxvY2F0aW9ucy4gSeKAmXZlIGFsc28gYWRkZWQgaHlwZXJsaW5rcyB3aGVuIEkgY291bGQgZmluZCB3b3JraW5nIHdlYnNpdGVzIG9yIEZhY2Vib29rIHBhZ2VzLjwvcD4KPHA+VGhpcyBsaXN0IGlzbuKAmXQgYSBjb21wcmVoZW5zaXZlIGxpc3Qgb2YgZXZlcnkgYnJld2VyeSBwbGFubmluZyB0byBvcGVuIGluIHRoZSBzdGF0ZS4gSXTigJlzIGp1c3QgdGhlIG9uZXMgdGhhdCBoYXZlIGZpbGVkIHBhcGVyd29yayB3aXRoIHRoZSBzdGF0ZS48L3A+CjxwPlRvIGhlbHAgd2l0aCBhbnlib2R5IHdobyByZWd1bGFybHkgY2hlY2tzLCBJ4oCZdmUgYWRkZWQgdGhlIHdvcmQg4oCcTmV3Jmd0OyZndDvigJ0gdG8gdGhlIG9wZXJhdGlvbnMgdGhhdCBhcmUgbmV3IHRoaXMgd2Vlay48L3A+CjxwPkhlcmUgeW91IGdvLCBzb3J0ZWQgYnkgcmVnaW9uLCBhbmQgYWNjdXJhdGUgYXMgb2YgdGhlwqBtb3JuaW5nIG9mIE1hcmNoIDEyOjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aDI+PHN0cm9uZz5Tb3V0aHdlc3TCoE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8L3N0cm9uZz48YSBocmVmPSJodHRwczovL2FsZW1hdGljYnJld2luZy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz5BbGVtYXRpYyBBcnRpc2FuIEFsZXM8L3N0cm9uZz48L2E+LCA2MTgyIENoYW1iZXJzYnVyZyBSb2FkLCBIdWJlciBIZWlnaHRzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyYW5jaGFuZGJvbmVhbGVzLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5CcmFuY2ggYW5kIEJvbmUgQXJ0aXNhbiBBbGVzPC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjkwNSBXYXluZSBBdmUuLCBEYXl0b24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93aWVkZW1hbm5maW5lYmVlci53b3JkcHJlc3MuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkdlby4gV2lkZW1hbm4gQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCA0ODExIFZpbmUgU3QuLCBTdC4gQmVybmFyZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vaGFwcHkyYnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5IYXBweSAyIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjgyOTggQ2xvdWdoIFBpa2UsIENpbmNpbm5hdGkuIChOb3RlOiBJdOKAmXMgdGhlIHNhbWUgbG9jYXRpb24gYXMgdGhlIE1pb+KAmXMgUGl6emEgbG9jYXRpb24gYmVsb3cuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9odW1ibGVtb25rQkMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SHVtYmxlIE1vbmsgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxNjQxIEJsdWUgUm9jayBSb2FkLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9tZWllcnN3aW5lY2VsbGFycy5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+TWVpZXLigJlzIFdpbmUgQ2VsbGFyczwvYT4sPC9zdHJvbmc+wqA2OTU1IFBsYWluZmllbGQgUm9hZCwgU2lsdmVydG9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9taW9zcGl6emEuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPk1pb+KAmXMgUGl6emEsPC9hPsKgPC9zdHJvbmc+ODI5OCBDbG91Z2ggUGlrZSwgQ2luY2lubmF0aS4gKE5vdGU6IEl04oCZcyB0aGUgc2FtZSBhZGRyZXNzIGFzIHRoZSBIYXBweSAyIEJyZXdpbmcgbG9jYXRpb24gYWJvdmUuKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9PZmYtVHJhY2stQnJld2luZy1Db21wYW55LTc2MzkxNzgzNzAwMjIxOC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5PZmYgVHJhY2sgQnJld2luZyBDby48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyMjcgU3RhcmsgU3QuLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm1iZWVyLmNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlBsYXRmb3JtIEJlZXJzIExMQzwvYT4swqA8L3N0cm9uZz45MTYgRGFsdG9uIEF2ZS4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5yZWJlbG1ldHRsZWJyZXdlcnkuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlJlYmVsIE1ldHRsZSBCcmV3ZXJ5IExMQzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDI0NiBXLiBNY01pY2tlbiBBdmUuLCBDaW5jaW5uYXRpLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cucmhpbmVnZWlzdC5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UmhpbmVnZWlzdCBCcmV3ZXJ5PC9hPizCoDwvc3Ryb25nPjMyNDEgU3ByaW5nIEdyb3ZlIEF2ZS4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1N3aW5lQ2l0eUJyZXdpbmcvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+U3dpbmUgQ2l0eSBCcmV3aW5nIENvPC9hPjwvc3Ryb25nPi4sIDQ2MTQgSW5kdXN0cnkgRHJpdmUsIEZhaXJmaWVsZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiIFRocmVlIFBvaW50cyBVcmJhbiBCcmV3ZXJ5PC9zdHJvbmc+LCAzMzEgRS4gMTN0aCBTdC4sIENpbmNpbm5hdGkuPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPk5vcnRoZWFzdCBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Frcm9ueW1icmV3aW5nLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkFrcm9ueW0gQnJld2luZzwvYT4swqA8L3N0cm9uZz41OCBFLiBNYXJrZXQgU3QuLCBBa3Jvbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYm9va2hvdXNlYnJld2luZy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5Cb29raG91c2UgQnJld2luZzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDE1MjYgVy4gMjV0aCBTdC4sIENsZXZlbGFuZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRoZWJyZXdrZXR0bGUuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlRoZSBCcmV3IEtldHRsZTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDExIEF0dGVyYnVyeSBCbHZkLiwgSHVkc29uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9kcmlua2NhbnRvbmJlZXIuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkNhbnRvbiBCcmV3ZXJ5IENvLiw8L2E+PC9zdHJvbmc+wqAzMDkgQ291cnQgQXZlLiBOVywgQ2FudG9uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPC9zdHJvbmc+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Nyb29rZWRQZWNrZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz5Dcm9va2VkIFBlY2tlciBCcmV3aW5nIENvLizCoDwvc3Ryb25nPjwvYT44Mjg0IFdhc2hpbmd0b24gU3QuLCBDaGFncmluIEZhbGxzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmF0aGVhZHNiZWVyLmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5GYXQgSGVhZOKAmXMgQnJld2VyeTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDE3NDUwIEVuZ2xlIExha2UgUm9hZCwgTWlkZGxlYnVyZyBIZWlnaHRzLiAoSXTigJlzIHRoZSBuZXcgRmF0IEhlYWTigJlzIHByb2R1Y3Rpb24gYnJld2VyeSBzaXRlLik8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiIEdhcnJldHRzIE1pbGwgJmFtcDsgQnJld2luZyBDby4swqA8L3N0cm9uZz44MTQ4IE1haW4gU3QuLCBHYXJyZXR0c3ZpbGxlLsKgKEl04oCZcyB0aGUgc2l0ZSBvZiB0aGUgZm9ybWVyIE1haW4gU3RyZWV0IEdyaWxsZSBhbmQgQnJld2luZyBDby4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5ncmVlbmVlYWdsZS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+R3JlZW5lIEVhZ2xlIFdpbmVyeTwvYT48L3N0cm9uZz4sIDI1NzYgRGF2aXMgUGVjayBSb2FkLCBDb3J0bGFuZC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vaG9vZGxldG93bi5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SDwvYT48YSBocmVmPSJodHRwOi8vaG9vZGxldG93bi5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+b29kbGV0b3duIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgNDI0IFcuIDNyZCBTdC4sIERvdmVyLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9sb2NrMTVicmV3aW5nLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkxvY2sgMTUgQnJld2luZzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDIxIFcuIE5vcnRoIFN0LiwgQWtyb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01pc3NpbmdGYWxsc0JyZXdlcnkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5NaXNzaW5nIEZhbGxzIEJyZXdlcnk8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA1NDAgUy4gTWFpbiBTdC4sIEFrcm9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9tdXNrZWxsdW5nZWJyZXdpbmdjb21wYW55LmNvbS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5NdXNrZWxsdW5nZSBCcmV3aW5nIENvLjwvYT4sPC9zdHJvbmc+wqA0MjUgRmlmdGggU3QuIE5XLCBDYW50b24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuMTdzdGF0ZWJyZXdjby5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+MTd0aCBTdGF0ZSBCcmV3aW5nIENvLjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDkyMDAgVHlsZXIgQmx2ZC4sIE1lbnRvci48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnZpbmV5YXJkc2F0cGluZWxha2UuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlZQTDwvYT48L3N0cm9uZz4sIDE0MTAxIE1hcmtldCBTdC4sIENvbHVtYmlhbmEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAojwvc3Ryb25nPsKgPHN0cm9uZz5Zb3N0ZXJpYSBMTEM8L3N0cm9uZz4sIDQ0IEUuIEZlZGVyYWwgU3QuLCBZb3VuZ3N0b3duLjwvcD4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8aDI+PHN0cm9uZz5DZW50cmFsIE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5icmV3ZG9nLmNvbS91c2EvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+QnJld0RvZyBCcmV3aW5nIENvLiBMTEM8L2E+PC9zdHJvbmc+LCA0NjMgVy4gVG93biBTdC4sIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmJyZXdkb2cuY29tL3VzYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5CcmV3RG9nIEJyZXdpbmcgQ28uIExMQzwvYT48L3N0cm9uZz4sIDExNzUtMTE3NyBOLiBIaWdoIFN0LiwgQ29sdW1idXMuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0RvdWJsZUVkZ2VCcmV3LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkRvdWJsZSBFZGdlIEJyZXdpbmcgQ28uPC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTU2LTE1OCBXLiBDaGVzdG51dCBTdC4sIExhbmNhc3Rlci48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+TkVXJmd0OyZndDsmZ3Q7Jmd0OyZndDvigKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmVhcnRod29ya3NicmV3aW5nLmNvbS8iPkVhcnRod29ya3MgQnJld2luZyBDby4sIDwvYT48L3N0cm9uZz4xODg5IEZheWUgRHJpdmUsIEhlYXRoLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vZW5kZWF2b3JicmV3aW5nY28uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkVuZGVhdm9yIEJyZXdpbmcgQ28uLDwvYT7CoDwvc3Ryb25nPjkwOSBXLiBGaWZ0aCBBdmUuLCBDb2x1bWJ1cy4gKEVuZGVhdm9yIGlzIHRha2luZyBvdmVyIGZyb20gWmF1YmVyIEJyZXdpbmcgYXQgdGhlIHNhbWUgbG9jYXRpb24uKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKIgTExKIEJ1Y2tzIEJyZXcgTExDPC9zdHJvbmc+LCA0NjcgTi4gSGlnaCBTdC4sIENvbHVtYnVzLiAoSXTigJlzIHRoZSBhZGRyZXNzIGZvciBCYXJsZXnigJlzIEJyZXdpbmcgQ28uKTwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKIgTWFyaW9uIEJyZXdpbmcgQ28uLDwvc3Ryb25nPsKgMTUxIFMuIE1haW4gU3QuLCBNYXJpb24uPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgT3V0ZXJiZWx0IEJyZXdpbmcgQ28uLDwvc3Ryb25nPiAzNTYwIERvbHNvbiBDb3VydCwgQ2Fycm9sbC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnJhbmRvbXByZWNpc2lvbmJyZXdpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlJhbmRvbSBQcmVjaXNpb24gQnJld2luZyBDby4sPC9hPjwvc3Ryb25nPsKgMjM2NSBXLiBEdWJsaW4gR3JhbnZpbGxlIFJvYWQsIENvbHVtYnVzLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuc3RlaW5icmV3Y28uY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPlN0ZWluIEJyZXdpbmcgQ28uIG9mIE1vdW50IFZlcm5vbjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDEwOSBTLiBNYWluIFN0LiwgTW91bnQgVmVybm9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoFN0b25lIENpdHkgQnJld2luZzwvc3Ryb25nPiwgOSBDb2x1bWJ1cyBTdC4sIExpdGhvcG9saXMuPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPlNvdXRoZWFzdCBPaGlvPC9zdHJvbmc+PC9oMj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPC9zdHJvbmc+Tm9uZS48L3A+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPGgyPjxzdHJvbmc+Tm9ydGh3ZXN0IE9oaW88L3N0cm9uZz48L2gyPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vQW11c2VtZW50LUFsZXMtYW5kLUJyZXdpbmctOTc0MDU2NzQyNjM0MDA3LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkFtdXNlbWVudCBBbGVzIGFuZCBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgMTYxIEUuIE1hcmtldCBTdC4sIFNhbmR1c2t5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9Ecm9wLVRpbmUtV2luZXJ5LWFuZC1UYXAtSG91c2UtMjEwOTc1NDk5NDMwMDI1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPkRyb3AgVGluZSBXaW5lcnkgYW5kIFRhcCBIb3VzZSw8L2E+PC9zdHJvbmc+wqAzMTEgVy4gTWFpbiBTdC4sIE1vbnRwZWxpZXIuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2ZpbmRsYXlicmV3aW5nY29tcGFueS5jb20vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+RmluZGxheSBCcmV3aW5nIENvLjwvYT48L3N0cm9uZz4sIDIxMyBFLiBDcmF3Zm9yZCBTdC4sIEZpbmRsYXkuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0luc2lkZS10aGUtRml2ZS1CcmV3aW5nLUNvbXBhbnktMTQ4MTI1MDE2NTI3NTE1MS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj5JbnNpZGUgdGhlIEZpdmUgQnJld2luZyBDby48L2E+LMKgPC9zdHJvbmc+NTcwMyBOLiBNYWluIFN0LiwgU3lsdmFuaWEuPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAosKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1BhdHJvbi1TYWludHMtQnJld2VyeS03NjMxMzk3MDcxMjIxNDYvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+UGF0cm9uIFNhaW50cyBCcmV3ZXJ5PC9hPjwvc3Ryb25nPiwgNDczMCBXLiBCYW5jcm9mdCBTdC4sIFRvbGVkby48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiwqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vVGlmZmluVGFwaG91c2UvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+VGlmZmluIFRhcGhvdXNlICZhbXA7IEJyZXdlcnk8L2E+PC9zdHJvbmc+LCAyNzcgV2FsbCBTdC4sIFRpZmZpbi48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vdHdpbm9hc3QuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+VHdpbiBPYXN0IEJyZXdpbmc8L3N0cm9uZz48L2E+LCAzNjMwIE5FIENhdGF3YmEgUm9hZCwgUG9ydCBDbGludG9uLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKI8L3N0cm9uZz7CoDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS93aWxkc2lkZWJyZXdpbmdjb21wYW55LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHJlbD0ibm9vcGVuZXIiPjxzdHJvbmc+V2lsZCBTaWRlIEJyZXdpbmc8L3N0cm9uZz48L2E+LCAyNDE5NCBGcm9udCBTdC4sIEdyYW5kIFJhcGlkcy4gKFdpbGQgU2lkZSBoYXMgYSBwZXJtaXQgZm9yIGEgbG9jYXRpb24gaW4gQm93bGluZyBHcmVlbi4pPC9wPgo8cD4mbmJzcDs8L3A+CjxoMj48c3Ryb25nPldlc3Rlcm4gT2hpbzwvc3Ryb25nPjwvaDI+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7igKLCoEJydW5vcyzCoDwvc3Ryb25nPjExMCBFLiBQb3BsYXIsIFNpZG5leS48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8c3Ryb25nPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9UaGVIb2xsYW5kZXJPbk1haW4vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+SG9sbGFuZGVyIG9uIE1haW48L2E+PC9zdHJvbmc+LCAxMzggTi4gTWFpbiBTdC48L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+4oCiPC9zdHJvbmc+wqA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vbGV2c2JyZXdob3VzZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIiByZWw9Im5vb3BlbmVyIj48c3Ryb25nPkxlduKAmXMgQnJld2hvdXNlPC9zdHJvbmc+PC9hPiwgMTE1IFMuIE9oaW8gQXZlLiwgU2lkbmV5LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5ORVcmZ3Q7Jmd0OyZndDsmZ3Q7Jmd0O+KAoiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5wYXJhZHVuZWJyZXdpbmcuY29tLyI+UGFyYWR1bmUgQnJld2luZyBDby4sPC9hPsKgPC9zdHJvbmc+PHNwYW4gaWQ9ImN0bDAwX01haW5Db250ZW50X2RnUGVybWl0SG9sZGVyX2N0bDAwX2N0bDY2X2xibEFkZHJlc3MiPjEwNTUxIDEvMiBDb3VudHkgUm9hZCAyODYsIEh1bnRzdmlsbGUuPC9zcGFuPsKgKFBhcmFkdW5lIGhhcyBhIGxvY2F0aW9uIGluIEJlbGxlIENlbnRlci4pPC9wPgo8cD48c3Ryb25nPuKAojwvc3Ryb25nPsKgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1JvdW5kaG91c2UtRGVwb3QtQnJld2luZy1Dby01MzE0NzIxNjcyMzA0MTkvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgcmVsPSJub29wZW5lciI+PHN0cm9uZz5Sb3VuZGhvdXNlIERlcG90IEJyZXdpbmc8L3N0cm9uZz48L2E+LCAyMTcgVy4gQ2hpbGxpY290aGUgQXZlLiwgQmVsbGVmb250YWluZS48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Nate Ulrichs Browns analysis: Examining where recent trades leave the franchise heading into free agency
Browns left tackle Joe Thomas explains why he loves teams recent trades
Akron man says he wanted to help troubled youths; Scared Straight effort lands him in prison
State wrestling tournament: Perrys David Carr wins fourth state championship; Woodridge, CVCA, St. V-M, Brecksville, Jackson, Wadsworth wrestlers also earn titles
Akron cop demoted for sharing pornographic picture he found on suspects phone
2018 NFL mock draft roundup: Saquon Barkley emerges as a target for the Browns at No. 1
Cedar Point raises gate ticket price; it will cost $72 for a daily adult ticket
Cavaliers report: With two weeks to win starting job, Larry Nance Jr.s mid-range game could give him an edge