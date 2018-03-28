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New sports-themed beer festival coming to Cleveland
Published: March 28, 2018 - 8:49 AM
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By Rick Armon
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