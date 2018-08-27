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Ohio collaboration beer headed to the Great American Beer Festival
Published: August 27, 2018 - 12:52 PM
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By Rick Armon

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