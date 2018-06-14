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Phoenix Brewing releasing special Father’s Day beer
Published: June 14, 2018 - 8:01 AM | Updated: June 14, 2018 - 9:26 AM
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By Rick Armon

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