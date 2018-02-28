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Platform brews up new exclusive beer for Michael Symon Restaurants
Published: February 28, 2018 - 1:22 PM
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By Rick Armon
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