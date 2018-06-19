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Shale Brewing opens brewpub tonight
Published: June 19, 2018 - 1:26 PM | Updated: June 19, 2018 - 2:18 PM
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By Rick Armon

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