Urban Artifact teams up with Cincinnati Symphony Orchestra

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmFydGlmYWN0YmVlci5jb20vIj5VcmJhbiBBcnRpZmFjdDwvYT4sIGtub3duIG5vdCBvbmx5IGZvciBpdHMgdGFydCBhbmQgc291ciBmb2N1cyBidXQgYWxzbyBpdHMgbG92ZSBvZiBtdXNpYywgaXMgdGVhbWluZyB1cCB3aXRoIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmNpbmNpbm5hdGlzeW1waG9ueS5vcmcvIj5DaW5jaW5uYXRpIFN5bXBob255IE9yY2hlc3RyYS48L2E+PC9wPgo8cD5UaGUgQ2luY2lubmF0aSBicmV3ZXJ5IHdpbGwgcmVsZWFzZSBQbHVtIEJlZXRob3ZlbiBvbiBkcmFmdCBhbmQgaW4gZm91ci1wYWNrcyBzdGFydGluZyBGcmlkYXkgKEphbi4gMjcpIGF0IE11c2ljIEhhbGwuIFRoZSBiZWVyIGFsc28gd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgYXQgdGhlIGJyZXdlcnkgYW5kIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgbGltaXRlZCBkaXN0cmlidXRpb24gdG8gcmV0YWlsZXJzLjwvcD4KPHA+VGhlIHJlbGVhc2UgY29pbmNpZGVzIHdpdGggdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9jaW5jaW5uYXRpc3ltcGhvbnkub3JnL2JlZXRob3ZlbmJhcnRvayI+QmVldGhvdmVuICsgQmFydMOzazwvYT4gY29uY2VydCBhbmQgd2lsbCBoZWxwIGNlbGVicmF0ZcKgYm90aCB0aGUgY29tcGxldGlvbiBvZiB0aGUgaGlzdG9yaWMgTXVzaWMgSGFsbCByZW5vdmF0aW9uIGFuZCB0aGUgc3RhcnQgb2YgdGhlwqA8c3Ryb25nPiM8L3N0cm9uZz5CZWV0aG92ZW5SZXZvbHV0aW9uwqBzZXJpZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Q29sbGFib3JhdGluZyB3aXRoIG9uZSBvZiB0aGUgZ3JlYXRlc3QgY3VsdHVyYWwgaW5zdGl0dXRpb25zIGluIENpbmNpbm5hdGkgaXMgYSBkcmVhbSwmIzgyMjE7wqBicmV3ZXJ5IGNvLWZvdW5kZXIgU2NvdHQgSGFuZCBzYWlkIGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50LiDigJxXZeKAmXJlIGhvbm9yZWQgdG8gd29yayB3aXRoIHRoZSBDU08gb24gYSBwcm9qZWN0IHRvIGhpZ2hsaWdodCBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgaW5mbHVlbnRpYWwgY29tcG9zZXJzIGluIGhpc3Rvcnku4oCdPC9wPgo8cD5CcmV3ZXIgR2VvcmdlIEJ1cnBlZSBzYWlkIHRoZSBiZWVyIHdhcyBtYWRlIHdpdGjCoDMsMDAwIHBvdW5kcyBvZiBwbHVtcyBhbmQgVXJiYW4gQXJ0aWZhY3QmIzgyMTc7cyBob3VzZSBsYWN0b2JhY2lsbHVzIGN1bHR1cmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhpcyBiZWVyIHVzZXMgdHJhZGl0aW9uYWwgaW5ncmVkaWVudHMgaW4gaXRzIG1hbHQgcmVjaXBlIGJ1dCBidWlsZHMgdXBvbiB0aGF0IHdpdGggYSBkYXJpbmcgYW1vdW50IG9mIHdob2xlIHBsdW1zIHRvIGNyZWF0ZSBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBpcyB0cnVseSBDaW5jaW5uYXRpJiM4MjE3O3Mgb3duLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPlRoZSBmb3VyLXBhY2tzIHdpbGwgcmV0YWlsIGZvciAkMTEuOTkuPC9wPgo=