Alliance of American Football to kick off after Super Bowl

Published: March 20, 2018 - 11:16 AM
By Barry Wilner
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Qcm8gZm9vdGJhbGwgJiM4MjEyOyBhY3R1YWwgZ2FtZXMgJiM4MjEyOyB3b24mIzgyMTc7dCBkaXNhcHBlYXIgZnJvbSBUViBzY3JlZW5zLCBtb2JpbGUgZGV2aWNlcyBhbmQgdGhlIEFtZXJpY2FuIGNvbnNjaW91c25lc3Mgb25jZSB0aGUgU3VwZXIgQm93bCBlbmRzIG5leHQgRmVicnVhcnkuPC9wPgo8cD5UaGUgQWxsaWFuY2Ugb2YgQW1lcmljYW4gRm9vdGJhbGwgd2lsbCBraWNrIG9mZiB0aGUgZm9sbG93aW5nIFN1bmRheS4gT24gbmV0d29yayB0ZWxldmlzaW9uIChDQlMpIGFzIHdlbGwgYXMgdGhyb3VnaCBhIG11bHRpdHVkZSBvZiBmcmVlIGRpZ2l0YWwgcGxhdGZvcm1zLjwvcD4KPHA+WWVzLCBzcHJpbmcgZm9vdGJhbGwuIFdlIGtub3csIGZyb20gdGhlIFVTRkwgdG8gdGhlIFdvcmxkIExlYWd1ZSB0byB0aGUgWEZMLCB0aGUgaWRlYSBoYXMgbm90IHdvcmtlZC4gSGVyZSYjODIxNztzIHdoeSB0aGUgQWxsaWFuY2UgaGFzIGEgc3Ryb25nIGNoYW5jZSBvZiBzdWNjZWVkaW5nOiB0aGUgZm9sa3MgaW52b2x2ZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgQWxsaWFuY2UgaXMgdGhlIGNyZWF0aW9uIG9mIFBybyBGb290YmFsbCBIYWxsIG9mIEZhbWVyIEJpbGwgUG9saWFuLCBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgcmVzcGVjdGVkIGFuZCBhY2NvbXBsaXNoZWQgZXhlY3V0aXZlcyBpbiBORkwgaGlzdG9yeSwgYW5kIENoYXJsaWUgRWJlcnNvbCwgYSBsb25ndGltZSBUViBhbmQgZmlsbSBwcm9kdWNlci4gRWJlcnNvbCYjODIxNztzIGZhdGhlciwgRGljaywgZGVmaW5lZCBOQkMgU3BvcnRzJiM4MjE3OyBwcm9ncmFtbWluZyBmb3IgbW9yZSB0aGFuIHR3byBkZWNhZGVzIGFuZCBjcmVhdGVkICYjODIyMDtTdW5kYXkgTmlnaHQgRm9vdGJhbGwuJiM4MjIxOyBEaWNrIEViZXJzb2wsIHdobyBhbHNvIHBpb25lZXJlZCBOQkMmIzgyMTc7cyBPbHltcGljIGJyb2FkY2FzdHMsIHdpbGwgc2VydmUgb24gdGhlIGJvYXJkIG9mIGRpcmVjdG9ycy48L3A+CjxwPkZvcm1lciBwbGF5ZXJzIHN1Y2ggYXMgSnVzdGluIFR1Y2ssIEhpbmVzIFdhcmQgYW5kIEphcmVkIEFsbGVuIHdpbGwgaGF2ZSBzaWduaWZpY2FudCByb2xlcyBpbiBhIGxlYWd1ZSB0aGUgeW91bmdlciBFYmVyc29sIGNhbGxzIGEgJiM4MjIwO3RydWUgcGFydG5lcnNoaXAuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB0aGUgYmVzdCB3YXkgYSBsZWFndWUgY2FuIHBlcmZvcm0gYW5kIHdpbGwgYmUgdWx0aW1hdGVseSB0aGUga2V5IHRvIHN1Y2Nlc3MsIGhhdmluZyBhbiBpbnRlcndvdmVuIHByb2R1Y3QsJiM4MjIxOyBoZSBzYXlzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1doZW5ldmVyIHlvdSBoYXZlIGFuIGVuZGVhdm9yIHRoYXQgaW52b2x2ZXMgdGhlIGtpbmQgb2YgdGVhbXdvcmsgZm9vdGJhbGwgaW52b2x2ZXMsJiM4MjIxOyBQb2xpYW4gYWRkcywgJiM4MjIwO2l0IGltcGxpZXMgYSBwYXJ0bmVyc2hpcCwgdGhlIG5lZWQgdG8gZ2V0IHRoZWlyIGJ1eS1pbiBhbmQgZG8gdGhpbmdzLCBwYXJ0aWN1bGFybHkgaW4gYSBzdGFydHVwLCB0aGF0IHJlcHJlc2VudCB0aGVpciBiZXN0IGludGVyZXN0ICYjODIzMDsgdG8gbWFrZSBzdXJlIHBsYXllcnMga25vdyB3ZSBoYXZlIHRoZWlyIGJlc3QgaW50ZXJlc3RzIGF0IGhlYXJ0LiBUaGF0IGlzIHRoZSBndWlkaW5nIHBoaWxvc29waHkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Q28tZm91bmRlciBQb2xpYW4sIHdobyBidWlsdCB0aGUgQmlsbHMsIENvbHRzIGFuZCBQYW50aGVycyBpbnRvIFN1cGVyIEJvd2wgdGVhbXMsIHdpbGwgb3ZlcnNlZSB0aGUgZm9vdGJhbGwgc2lkZSwgaGVscGVkIGJ5IGZvcm1lciBwbGF5ZXIgYW5kIGZyb250IG9mZmljZSBleGVjdXRpdmUgSi5LLiBNY0theSwgd2hvIGhhcyBiZWVuIGludm9sdmVkIGluIG90aGVyIHN0YXJ0dXBzLjwvcD4KPHA+VGhlIGxlYWd1ZSB3aWxsIGhhdmUgZWlnaHQgdGVhbXMgJiM4MjEyOyBjaXRpZXMgYW5kIHN0YWRpYSB0byBiZSBhbm5vdW5jZWQsIHRob3VnaCBsb29rIGZvciBjb21wbGVtZW50YXJ5IHNpdGVzLCBub3QgTkZMIHZlbnVlcywgYW5kIHdhcm1lciBjbGltYXRlcyBnaXZlbiB0aGUgRmVicnVhcnktbGF0ZSBBcHJpbCBzY2hlZHVsZS4gUm9zdGVycyB3aWxsIGJlIGN1bGxlZCBmcm9tIE5GTCBjdXRzIHRvIHRoZSA1My1tYW4gbWF4aW11bSBhZnRlciBwcmVzZWFzb24sIHdoaWNoIFBvbGlhbiBjYWxscyAmIzgyMjA7dGhlIGNvcmUgb2Ygb3VyIGNvbnN0aXR1ZW5jeSYjODIyMTs7IGNvbGxlZ2lhbnMgd2hvIGhhdmUgZ29uZSB1bmRyYWZ0ZWQsIGluY2x1ZGluZyB1bmRlcmNsYXNzbWVuIHdobyBoYXZlIGxvc3QgYW55IHJlbWFpbmluZyBlbGlnaWJpbGl0eTsgcGxheWVycyBsb29raW5nIHRvIHJldHVybiB0byB0aGUgc3BvcnQ7IGFuZCBmcmVlIGFnZW50cyBmcm9tIHRoZSBDRkwgb3IgZWxzZXdoZXJlLjwvcD4KPHA+QXMgYSBzaW5nbGUgZW50aXR5LCB0aGUgQWxsaWFuY2Ugd2lsbCBvd24gYWxsIGNvbnRyYWN0cyBhbmQgcGxheWVycyB3aWxsIGJlIGRpc3BlcnNlZCBpbiBhIHZhcmlldHkgb2YgbWFubmVycy4gSWYgc29tZW9uZSBwbGF5ZWQgaW4gdGhlIE5GTCBvciBpbiBjb2xsZWdlIGZvciBhIEZsb3JpZGEgdGVhbSBvciBzY2hvb2wsIGhlJiM4MjE3O2QgbGlrZWx5IHdpbmQgdXAgb24gYSBGbG9yaWRhLWJhc2VkIGZyYW5jaGlzZSwgZm9yIGV4YW1wbGUuIFRoZXJlIGFsc28gd2lsbCBiZSBhIG1lY2hhbmlzbSBhZnRlciB0aG9zZSBhbGxvY2F0aW9ucyBmb3IgYSB0ZWFtIGludGVyZXN0ZWQgaW4gYSBjZXJ0YWluIHBsYXllciB0byBnZXQgaGlzIHJpZ2h0cy4gQW5kIHRoZW4gY29hY2hlcyBvZiBzcGVjaWZpYyB0ZWFtcyB3aWxsIGhhdmUgYWNjZXNzIHRvIGEgZ3JvdXAgb2YgcGxheWVycyBvdXRzaWRlIHRoZSBhbGxvY2F0aW9ucy48L3A+CjxwPkEgZHJhZnQgb2YgcGxheWVycyBpbiBsYXRlIGZhbGwgYWZ0ZXIgdGhlIGNvbGxlZ2Ugc2Vhc29uIGNvbmNsdWRlcyAmIzgyMTI7ICYjODIyMDtQbGF5ZXJzIHdobyBwcm9iYWJseSBhcmUgY29taW5nIG9mZiBpbmp1cnkgb3Igc29tZSBvdGhlciBzaXR1YXRpb24gd2hlcmUgdGhleSB3YW50IHRvIHBlcmhhcHMgcGxheSBpbiBvdXIgbGVhZ3VlIGluIG9yZGVyIHRvIGVuaGFuY2UgdGhlaXIgZHJhZnQgc3RhdHVzLCYjODIyMTsgUG9saWFuIGV4cGxhaW5zICYjODIxMjsgYWxzbyBpcyBwbGFubmVkLjwvcD4KPHA+V2l0aCBhbiBleWUgb24gcGxheWVyIHNhZmV0eSwgdGhlIEFsbGlhbmNlIGFsc28gd2lsbCBlbGltaW5hdGUga2lja29mZnMuIFRoZXJlIGlzIGEgdW5pcXVlIHBsYW4gZm9yIG9uc2lkZSBraWNrcywgd2l0aCB0aGUgdGVhbSB3YW50aW5nIHRvIHRyeSBvbmUgaW5zdGVhZCB0YWtpbmcgcG9zc2Vzc2lvbiBhdCBpdHMgMzUgeWFyZC1saW5lIG9uIGEgZm91cnRoLWFuZC0xMCB0byB0cnkgb25lIHBsYXkgdG8ga2VlcCB0aGUgYmFsbC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGVsaW1pbmF0ZXMgdHdvIHBsYXlzIHRoYXQgaWYgeW91IHdlcmUgcmVpbnZlbnRpbmcgdGhlIGdhbWUgYXJlIHBsYXlzIHlvdSB3b3VsZCBwcm9iYWJseSBsZWF2ZSBvdXQsJiM4MjIxOyBQb2xpYW4gc2F5cy48L3A+CjxwPlRoZSB0aHJlZS1wb2ludCBzdGFuY2UgZm9yIGxpbmVtZW4sIGp1ZGdlZCBieSBtYW55IGEgZGFuZ2Vyb3VzIHRlY2huaXF1ZSwgYWxzbyBjb3VsZCBiZSBiYW5uZWQuPC9wPgo8cD5UaGUgcHJlcG9uZGVyYW5jZSBvZiB2aWRlbyByZXZpZXdzIGJ5IG9mZmljaWFscyB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBhbiBpc3N1ZSBpbiB0aGUgQWxsaWFuY2UsIFBvbGlhbiBzYXlzLiBFYWNoIGNvYWNoIHdpbGwgYmUgYWxsb3dlZCB0d28gY2hhbGxlbmdlcyBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGl0IGZvciByZXBsYXkuPC9wPgo8cD5BbmQgaGVyZSYjODIxNztzIG9uZSBldmVyeWJvZHkgYnV0IGEgcGxhY2VraWNrZXIgd2lsbCBsb3ZlOiBhbGwgZXh0cmEgcG9pbnRzIGFyZSAyLXBvaW50IGNvbnZlcnNpb24gcGxheXMgZnJvbSB0aGUgMi15YXJkIGxpbmUuPC9wPgo8cD5FYmVyc29sIGhhcyBzcGVudCB0aHJlZSB5ZWFycyBwdXR0aW5nIHRvZ2V0aGVyIHRoZSBBbGxpYW5jZS4gSGUgYW5kIFBvbGlhbiwgYmFja2VkIGJ5IHRoZSBudW1iZXJzIHNob3dpbmcgQW1lcmljYSYjODIxNztzIHBhc3Npb24gZm9yIHRoZSBzcG9ydCwgc2VlIGEgaHVnZSB2b2lkIHRoZSBsZWFndWUgY2FuIGZpbGwuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Rm9vdGJhbGwgaXMgc28gZG9taW5hbnQgZm9yIHNpeCBtb250aHMgb2YgdGhlIHllYXIsJiM4MjIxOyBFYmVyc29sIHNheXMuICYjODIyMDtJdCBldmVuIGhpZGVzIGEgbnVtYmVyIHdlIGZvY3VzZWQgb246IG1pbGxpb25zIG9mIGZhbnMgd2hvIHN0b3Agd2F0Y2hpbmcgdGhlIHRvcCBmaXZlIHNwb3J0cyBpbiBBbWVyaWNhIHdoZW4gZm9vdGJhbGwgaXMgb2ZmIHRoZSBhaXIuIE1pbGxpb25zIG9mIGZvb3RiYWxsIGZhbnMgd2hvIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gd2F0Y2ggb3RoZXIgc3BvcnRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0FuZCB0aGVyZSBhcmUgNTkgbWlsbGlvbiB3aG8gcGxheSBmYW50YXN5IHNwb3J0cywgMjkgbWlsbGlvbiBvZiB0aGVtIHN0b3BwZWQgd2hlbiBmb290YmFsbCBlbmRlZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtTbyB3aGF0IHRvIGRvIHRvIHJlYWxseSBlbXBvd2VyIG91ciBmYW5zPyBGYW5zIGFyZSBpbnZlc3RvcnMuIFRoZXkgaW52ZXN0IHRpbWUgYW5kIGVtb3Rpb24gYW5kIG1vbmV5ICYjODIzMDsgYW5kIHdoYXQgdGhleSBnZXQgaW4gcmV0dXJuIGlzIHRoZSB0aHJpbGwgb2YgdmljdG9yeSBhbmQgYWdvbnkgb2YgZGVmZWF0LiBXZSB3YW50ZWQgdG8gZW1wb3dlciB0aGUgZmFucyBzbyB0aGV5IHdpbGwgYmUgcmV3YXJkZWQgZm9yIGJlaW5nIGZhbnMgb2YgdGhlaXIgdGVhbSwgc28gZmFucyBoYXZlIGEgcmVhbCBzdGFrZSBpbiB0aGUgbGVhZ3VlLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhvdyB3aWxsIHRoZXkgZG8gc28/PC9wPgo8cD5FYmVyc29sIG15c3RlcmlvdXNseSBzYXlzIHRvICYjODIyMDtzdGF5IHR1bmVkLiYjODIyMTs8L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)