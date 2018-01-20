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Australian Open: Angelique Kerber last major champion standing on women’s side after win over Maria Sharapova
Published: January 20, 2018 - 10:54 AM
By John Pye
Associated Press
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