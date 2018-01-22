Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Australian Open: Hyeon Chung upsets six-time champion Novak Djokovic
Published: January 22, 2018 - 10:34 AM
By John Pye
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

NFL: Mike Vrabel plans to draw from past experiences as first-time head coach Updated January 22nd, 2018 3:00 PM
3 board members quit USA Gymnastics as more victims speak Today January 22nd, 2018 1:58 PM
University of Akron basketball: With two big men sidelined, Zips turn to smaller, more athletic lineup Updated January 22nd, 2018 1:02 PM
Australian Open: Hyeon Chung upsets six-time champion Novak Djokovic Updated January 22nd, 2018 10:34 AM

THE LATEST

U.S. Postal Service fixing mail delivery problems in Akron, Fairlawn Updated January 22nd, 2018 2:42 PM
Falls’ Front Street will reopen to traffic on Feb. 3 Updated January 22nd, 2018 2:16 PM
Police: Husband of missing wife now says tossed her in river after she died of natural causes Today January 22nd, 2018 1:41 PM
Akron man arrested in Barberton shooting; three victims recovering Today January 22nd, 2018 2:55 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal