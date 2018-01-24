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Australian Open: Roger Federer reaches semifinals, will face Hyeon Chung
Published: January 24, 2018 - 2:03 PM
By John Pye
Associated Press
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