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Australian Open: Simona Halep, Caroline Wozniacki advance to final that will also determine No. 1 ranking
Published: January 25, 2018 - 10:33 AM
By John Pye
Associated Press
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