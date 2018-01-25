Australian Open: Simona Halep, Caroline Wozniacki advance to final that will also determine No. 1 ranking

Published: January 25, 2018 - 10:33 AM
By John Pye
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtd3JhcHBlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1ib3gtaGVhZGVyIj48aDI+RGV0YWlscy4uLjwvaDI+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iZGV0YWlscy1pdGVtcyI+PGh0bWw+PGhlYWQ+PG1ldGEgaHR0cC1lcXVpdj0iQ29udGVudC1UeXBlIiBjb250ZW50PSJ0ZXh0L2h0bWwiIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiAvPjwvaGVhZD48Ym9keT48IS0tUFNUWUxFPVBEVExfSGVkLS0+PC9ib2R5PjwvaHRtbD48L2Rpdj48L2Rpdj4=
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5NRUxCT1VSTkUsIEF1c3RyYWxpYTogRm9yIHRoZSBzZWNvbmQgdGltZSBpbiB0aGUgdG91cm5hbWVudCwgU2ltb25hIEhhbGVwIGZhY2VkIG1hdGNoIHBvaW50cyBhbmQga25ldyBvbmUgbWlzdGFrZSB3b3VsZCBtZWFuIGFuIGV4aXQgZnJvbSB0aGUgQXVzdHJhbGlhbiBPcGVuIGFuZCB0aGUgbGlrZWx5IGxvc3Mgb2YgaGVyIE5vLiAxIHJhbmtpbmcuPC9wPgo8cD5Gb3IgdGhlIHNlY29uZCB0aW1lIGluIGp1c3Qgb3ZlciBhIHdlZWssIHNoZSBhdHRhY2tlZCByYXRoZXIgdGhhbiB0YWtlIHRoZSBzYWZlIGFwcHJvYWNoLiBUaGUgMjYteWVhci1vbGQgUm9tYW5pYW4gc2F2ZWQgdHdvIG1hdGNoIHBvaW50cyBhbmQgbmVlZGVkIGZvdXIgb2YgaGVyIG93biBhZ2FpbnN0IDIwMTYgY2hhbXBpb24gQW5nZWxpcXVlIEtlcmJlciBiZWZvcmUgd2lubmluZyA2LTMsIDQtNiwgOS03IGluIHRoZSBzZW1pZmluYWxzLjwvcD4KPHA+SGFsZXAgd2lsbCBmYWNlIE5vLiAyIENhcm9saW5lIFdvem5pYWNraSBpbiB0aGUgZmluYWwgb24gU2F0dXJkYXksIHdpdGggb25lIG9mIHRoZW0gZ3VhcmFudGVlZCB0byB3aW4gYSBmaXJzdCBHcmFuZCBTbGFtIHRpdGxlLiBUaGUgd2lubmVyIHdpbGwgYWxzbyBiZSBOby4gMSB3aGVuIHRoZSBuZXh0IHJhbmtpbmdzIGFyZSByZWxlYXNlZC4gV296bmlhY2tpLCB3aG8gYmVhdCBFbGlzZSBNZXJ0ZW5zIDYtMywgNy02ICgyKSBpbiAxJiMxODk7IGhvdXJzIGluIHRoZSBmaXJzdCBzZW1pZmluYWwsIGhhc24mIzgyMTc7dCBoZWxkIHRoZSB0b3AgcmFua2luZyBpbiBzaXggeWVhcnMuPC9wPgo8cD5Gb3IgSGFsZXAsIHBsYXlpbmcgaW4gaGVyIGZpcnN0IEdyYW5kIFNsYW0gYXMgdGhlIHRvcCBzZWVkZWQgcGxheWVyLCBpdCYjODIxNztzIGEgZmlyc3QgbWFqb3IgZmluYWwgYmV5b25kIHRoZSBjbGF5IGNvdXJ0cyBvZiBSb2xhbmQgR2Fycm9zLiBTaGUgbG9zdCBGcmVuY2ggT3BlbiBmaW5hbHMgdG8gSmVsZW5hIE9zdGFwZW5rbyBsYXN0IHllYXIgJiM4MjEyOyBoYXZpbmcgbGVkIGJ5IGEgc2V0IGFuZCBhIGJyZWFrICYjODIxMjsgYW5kIHRvIE1hcmlhIFNoYXJhcG92YSBpbiAyMDE0LjwvcD4KPHA+Rm9yIFdvem5pYWNraSwgaXQmIzgyMTc7cyBoZXIgZmlyc3QgR3JhbmQgU2xhbSBmaW5hbCBvdXRzaWRlIG9mIEFtZXJpY2EuIFRoZSB0d28tdGltZSBVLlMuIE9wZW4gcnVubmVyLXVwIGFsc28gaGFkIHRvIHNhdmUgbWF0Y2ggcG9pbnRzIHRvIHJlYWNoIGhlciBmaXJzdCBBdXN0cmFsaWFuIE9wZW4gZmluYWwuIFNoZSByYWxsaWVkIGZyb20gNS0xIGRvd24gaW4gdGhlIHRoaXJkIHNldCBvZiBoZXIgc2Vjb25kLXJvdW5kIHdpbiBhbmQgc2FpZCBzaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuICYjODIyMDtwbGF5aW5nIHdpdGggdGhlIGhvdXNlIG1vbmV5JiM4MjIxOyBldmVyIHNpbmNlLjwvcD4KPHA+UHJldmlvdXMgQXVzdHJhbGlhbiBPcGVuIHdpbm5lcnMgaGF2ZSBzYXZlZCBtYXRjaCBwb2ludHMgZW4gcm91dGUgdG8gdGhlIGZpbmFsLCBidXQgbm8gd29tYW4gaGFzIGRvbmUgaXQgaW4gdHdvIG1hdGNoZXMuPC9wPgo8cD5IYWxlcCBpcyBob3BpbmcgdG8gY2hhbmdlIHRoYXQsIHNheWluZyB0aGF0IHNhdmluZyB0cmlwbGUgbWF0Y2ggcG9pbnQgaW4gaGVyIHRoaXJkLXJvdW5kIHdpbiBhZ2FpbnN0IExhdXJlbiBEYXZpcyB0aGF0IGZpbmlzaGVkIDE1LTEzIGluIHRoZSB0aGlyZCBzZXQgaGFkIHNldCBoZXIgdXAgbWVudGFsbHkgZm9yIHRoZSBwcmVzc3VyZSBvZiB0aGUgc2VtaWZpbmFscy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtEZWZpbml0ZWx5IHdhcyB2ZXJ5IHRvdWdoLiBJJiM4MjE3O20gc2hha2luZyBub3csIEkmIzgyMTc7bSByZWFsbHkgZW1vdGlvbmFsIGJlY2F1c2UgSSBjb3VsZCB3aW4gdGhpcyBtYXRjaCwmIzgyMjE7IEhhbGVwIHNhaWQgaW1tZWRpYXRlbHkgYWZ0ZXIgYmVhdGluZyBLZXJiZXIgaW4gYW5vdGhlciBtYXJhdGhvbi4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBnbGFkIEkgY291bGQgcmVzaXN0LiBOb3QgZWFzeSBpbiB0aGUgdG91cm5hbWVudCB0byBoYXZlIHRoZXNlIG1hdGNoZXMsIGJ1dCBJIGhhdmUganVzdCB0byBlbmpveS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5NYXJpbiBDaWxpYyBpcyBhbHNvIGVuam95aW5nIGhpcyBydW4sIGZvbGxvd2luZyB1cCBoaXMgcXVhcnRlcmZpbmFsIHVwc2V0IGFnYWluc3QgdG9wLXJhbmtlZCBSYWZhZWwgTmFkYWwgd2l0aCBhIDYtMiwgNy02ICg0KSwgNi0yIHdpbiBvdmVyIE5vLiA0OSBLeWxlIEVkbXVuZC4gQWZ0ZXIgcmVhY2hpbmcgdGhlIEF1c3RyYWxpYW4gZmluYWwgaW4gaGlzIDEwdGggYXR0ZW1wdCwgdGhlIDIwMTQgVS5TLiBPcGVuIGNoYW1waW9uIHdpbGwgZmFjZSB0aGUgd2lubmVyIG9mIEZyaWRheSYjODIxNztzIHNlbWlmaW5hbCBtYXRjaCBiZXR3ZWVuIGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiBSb2dlciBGZWRlcmVyIGFuZCBIeWVvbiBDaHVuZy48L3A+CjxwPkhhbGVwIHR3aXN0ZWQgaGVyIGxlZnQgYW5rbGUgaW4gdGhlIGZpcnN0IHJvdW5kLCBhbmQgc2FpZCBzaGUmIzgyMTc7ZCBtYWRlIHRoZSBkZWNpc2lvbiB0aGVuIHRvIHJpc2sgaXQgYWxsIGF0IE1lbGJvdXJuZSBQYXJrIGFuZCB0YWtlIGEgcmVzdCBsYXRlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGlzIG1hdGNoIEkgaGFkIHR3byBtYXRjaCBiYWxscyBhbmQgSSBsb3N0IHRoZW0gc28gSSBzYWlkIHRoYXQgaWYgc2hlIGNhbWUgYmFjaywgSSBjYW4gZG8gaXQuIEkgaGFkIGp1c3QgY29uZmlkZW5jZSBpbiBteXNlbGYsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPkhhbGVwIGhhcyBhIG5ldyByZXNvbHZlIGFmdGVyIGJhY2stdG8tYmFjayBmaXJzdC1yb3VuZCBleGl0cyBwcmV2aW91c2x5IGF0IE1lbGJvdXJuZSBQYXJrLiBTaGUgd29uIGEgbG90IG9mIHRoZSBsb25nLCBpbnRlbnNlIHJhbGxpZXMgYWdhaW5zdCBLZXJiZXIgYW5kIGhpdCA1MCB3aW5uZXJzLCB3aGljaCBzdXJwcmlzZWQgZXZlbiBoZXIuIFNoZSByYWNlZCB0byBhIDUtMCBsZWFkIGluIHRoZSBmaXJzdCBzZXQsIGFuZCBsZWQgMy0xIGluIHRoZSBzZWNvbmQsIGJ1dCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgd2lsdCBhcyBLZXJiZXIgY2FtZSBiYWNrLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgdHJ5IHRvIGJlIHZlcnkgY2FsbSwgYnV0IHRvZGF5IEkgd2FzIGxpa2UgYSByb2xsZXIgY29hc3RlciwgdXAgYW5kIGRvd24sJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBnaXZlIHVwLCBub3QgZXZlbiBhIGJhbGwuIEkmIzgyMTc7bSByZWFsbHkgcHJvdWQgb2YgbXlzZWxmLCBhY3R1YWxseS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgdG9vIGRpZmZlcmVudCBmb3IgS2VyYmVyLCB3aG8gd2FzIHRoZSBvbmx5IEdyYW5kIFNsYW0gY2hhbXBpb24gc3RpbGwgaW4gdGhlIHdvbWVuJiM4MjE3O3MgZHJhdyBhZnRlciBzaGUgYmVhdCBTaGFyYXBvdmEgaW4gdGhlIHRoaXJkIHJvdW5kLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgaGFkIHRoZSB0d28gbWF0Y2ggcG9pbnRzLCBidXQgZXZlbiBJIGRpZCB0d28gY2hhbmNlcywgc2hlIHBsYXllZCBnb29kLCBzbyBJIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGRvIGFueXRoaW5nLCYjODIyMTsgS2VyYmVyIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCB3YXMganVzdCBhIGJhdHRsZSBhdCB0aGUgZW5kLiBJdCYjODIxNztzIGp1c3Qgb25lIG9yIHR3byBwb2ludHMgd2hpY2ggZGVjaWRlcyB0aGUgbWF0Y2guIEkgZ2F2ZSBldmVyeXRoaW5nLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPldvem5pYWNraSBhcHBlYXJlZCB0byBiZSBjb2FzdGluZywgZ2V0dGluZyBicmVha3MgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiBlYWNoIHNldCBvZiBoZXIgc2VtaWZpbmFsIG1hdGNoLCBidXQgZ290IHRpZ2h0IHdoZW4gc2hlIHdhcyBzZXJ2aW5nIGZvciB0aGUgbWF0Y2ggYXQgNS00LiBGcm9tIDMwLTE1LCBzaGUgZG91YmxlLWZhdWx0ZWQgdHdpY2UgYW5kIE1lcnRlbnMgcGFzc2VkIGhlciB3aXRoIGEgZm9yZWhhbmQgd2lubmVyIHRvIGxldmVsIHRoZSBzZXQgYXQgNS01LjwvcD4KPHA+VGhlIDM3dGgtcmFua2VkIE1lcnRlbnMsIHdobyByZWFjaGVkIHRoZSBzZW1pZmluYWxzIGluIGhlciBBdXN0cmFsaWFuIE9wZW4gZGVidXQsIGhhZCB0d28gc2V0IHBvaW50cyBiZWZvcmUgV296bmlhY2tpIGhlbGQgYSBzZXJ2aWNlIGdhbWUgbGFzdGluZyA4JiMxODk7IG1pbnV0ZXMgdG8gZm9yY2UgYSB0aWVicmVha2VyLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0kgZ290IHJlYWxseSB0aWdodCwmIzgyMjE7IFdvem5pYWNraSBzYWlkLiAmIzgyMjA7T25jZSBzaGUgaGFkIHNldCBwb2ludHMuIEkgdGhvdWdodCwgJiM4MjE2O09LLCBub3cgeW91IGp1c3QgaGF2ZSB0byBnbyBmb3IgaXQgJiM4MjMwOyBzaGUmIzgyMTc7cyBuZXJ2b3VzIG5vdywgdG9vLiYjODIxNzs8L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIG1hbmFnZWQgdG8ganVzdCBnYXRoZXIgbXlzZWxmLCBhbmQgdGhhbmtmdWxseSBjbG9zZWQgaXQgb3V0IGluIHRoZSBlbmQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+V296bmlhY2tpIHNxdWFuZGVyZWQgYSBtYXRjaCBwb2ludCBpbiBhbiBBdXN0cmFsaWFuIE9wZW4gc2VtaWZpbmFsIG1hdGNoIGFnYWluc3QgTGkgTmEgc2V2ZW4geWVhcnMgYWdvLCBidXQgaGVsZCBoZXIgY29tcG9zdXJlIHRoaXMgdGltZSBhcm91bmQgYW5kIGNvbnZlcnRlZCBoZXIgZmlyc3QgbWF0Y2ggcG9pbnQgaW4gdGhlIHRpZWJyZWFrZXIuPC9wPgo8cD5JdCB3YXMgdGhhdCBzZW1pZmluYWwgbG9zcyB0byBMaSB0aGF0IGhhcyBoYXVudGVkIGhlciBtb3N0IGFtb25nIGhlciBuZWFyLW1pc3Nlcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIHRoZSBvbmVzIHRoYXQgaHVydCBleHRyYSBiZWNhdXNlIGl0IHdhcyBnb2luZyBpbnRvIHRoZSBmaW5hbHMgb2YgYSBHcmFuZCBTbGFtLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGZlbHQgbGlrZSBJIHdhcyBwbGF5aW5nIGJldHRlciBvbiB0aGUgZGF5LiBJIGZlbHQgbGlrZSBpdCB3YXMgbXkgdGltZSB0byBnZXQgdGhlcmUuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHdoeSBpdCBodXJ0IGV4dHJhIHRoYXQgSSBsb3N0IHRoYXQgZGF5LCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggYmVpbmcgb25lIHBvaW50IGF3YXkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+SGFsZXAgc2FpZCBzaGUmIzgyMTc7cyBoYWQgdGhlIHRvcCByYW5raW5nIGJlZm9yZSwgc28gd2lubmluZyBhIG1ham9yIGhhcyBiZWNvbWUgbW9yZSBpbXBvcnRhbnQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhbHNvIG15IGRyZWFtLCB0byB3aW4gYSBHcmFuZCBTbGFtIHRpdGxlLCYjODIyMTsgSGFsZXAgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCwgeW91IGtub3csIGl0JiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIHRvdWdoIHdoZW4geW91IGFyZSBjbG9zZS4gSSBoYWQgdGhpcyBvcHBvcnR1bml0eSB0d28gdGltZXMuIFRoZSBsYXN0IG9uZSB3YXMgdmVyeSBjbG9zZS4mIzgyMjE7PC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)