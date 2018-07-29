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Autos roundup: Alexander Rossi runs away with IndyCar race at Mid-Ohio
Published: July 29, 2018 - 6:40 PM | Updated: July 29, 2018 - 6:43 PM
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By Craig Merz

Associated Press

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