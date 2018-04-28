Browns notebook: Running back Nick Chubb took a difficult path to the NFL

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Georgia running back Nick Chubb participates in a drill during Georgia Pro Day, March 21, in Athens. (AP Photo/Todd Kirkland)
By George M. Thomas
and Nate Ulrich
Beacon Journal/Ohio.com
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