Kevin Love questionable, may return tonight vs. Bucks

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DYXZhbGllcnMgZm9yd2FyZCBLZXZpbiBMb3ZlIGlzIGxpc3RlZCBhcyBxdWVzdGlvbmFibGUgZm9yIE1vbmRheSYjODIxNztzIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgTWlsd2F1a2VlIEJ1Y2tzIGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgYW5kIGNvdWxkIHBsYXkgaGlzIGZpcnN0IGdhbWUgc2luY2UgZnJhY3R1cmluZyB0aGUgZmlmdGggbWV0YWNhcnBhbCBpbiBoaXMgbGVmdCBoYW5kIEphbi4gMzAgYXQgRGV0cm9pdC48L3A+CjxwPkFsc28gcXVlc3Rpb25hYmxlIGlzIEt5bGUgS29ydmVyLCB3aG8gbGVmdCB0aGUgdGVhbSBmb3IgcGVyc29uYWwgcmVhc29ucyBhbmQgbWlzc2VkIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBhdCBDaGljYWdvLjwvcD4KPHA+Um9kbmV5IEhvb2QgKGxvd2VyIGJhY2sgc3RyYWluKSwgTGFycnkgTmFuY2UgSnIuIChyaWdodCBoYW1zdHJpbmcpLCBDZWRpIE9zbWFuIChzdHJhaW5lZCBsZWZ0IGhpcCkgYW5kIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gKHNwcmFpbmVkIHJpZ2h0IGFua2xlKSBhcmUgb3V0IGFnYWluc3QgdGhlIEJ1Y2tzLjwvcD4KPHA+TG92ZSBoYWQgdGFyZ2V0ZWQgdGhpcyB3ZWVrLCBob3Bpb25nIHRvIHJldHVybiBmb3IgRnJpZGF5JiM4MjE3O3MgaG9tZSBnYW1lIGFnYWluc3QgdGhlIFN1bnMuIEF0IHNob290YXJvdW5kIGJlZm9yZSBUaHVyc2RheSYjODIxNztzIGxvc3MgYXQgUG9ydGxhbmQsIExvdmUgd2FzIG5vdCB3ZWFyaW5nIGEgYnJhY2Ugb24gaGlzIGhhbmQuIDwvcD4KPHA+Rml2ZS10aW1lIEFsbC1TdGFyIExvdmUgZGlkIG5vdCBuZWVkIHN1cmdlcnksIGJ1dCB0aGUgaW5pdGlhbCB0aW1ldGFibGUgd2FzIGVpZ2h0IHdlZWtzLiBUb25pZ2h0IHdvdWxkIGJlIGEgd2VlayBlYXJseS48L3A+CjxwPkxvdmUgaXMgYXZlcmFnaW5nIDE3LjkgcG9pbnRzLCBzZWNvbmQgb24gdGhlIHRlYW0gYmVoaW5kIEphbWVzLCBhbmQgYSB0ZWFtLWhpZ2ggOS40IHJlYm91bmRzIGluIDQ4IGdhbWVzLjwvcD4KPHA+QXNrZWQgd2hhdCBMb3ZlJiM4MjE3O3MgcmV0dXJuIHdpbGwgbWVhbiwgTGVCcm9uIEphbWVzIHNhaWQsICYjODIyMDtBbnkgdGltZSB5b3UgY2FuIGdldCBhbm90aGVyIGJvZHkgYW5kIHlvdSBhZGQgdGhlIGZhY3QgdGhhdCBpdOKAmXMgS2V2aW4gTG92ZSBpdCBkZWZpbml0ZWx5IGhlbHBzIG91ciB0ZWFtIG91dCB0cmVtZW5kb3VzbHkuIEhlIGJyaW5ncyBpbiAyMCBhbmQgMTAgYW5kIHNvbWVib2R5IHdob+KAmXMgYmVlbiBpbiBpdCB3aXRoIG1lIHRoZSBsYXN0IGZvdXIgeWVhcnMuIFNvIEkga25vdyB3aGF0IHRvIGV4cGVjdCBvdXQgb2YgaGltIHdoZW4gaGXigJlzIGluIHVuaWZvcm0uIERlZmluaXRlbHkgaGVscHMgbWUgb3V0IGFuZCBoZWxwcyB0aGUgdGVhbSBvdXQgYXMgd2VsbC4mIzgyMjE7PC9wPgo=