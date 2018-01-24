Ohio.com / Sports / Breaking News Sports / Marla’s 37 shots from beyond the arc on Lue’s impending change, Cavs’ tipping point and LeBron’s special moment
Published: January 24, 2018 - 1:31 AM | Updated: January 24, 2018 - 1:34 AM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxkaXYgY2xhc3M9InZpZGVvLWNvbnRhaW5lci1vdXRlciI+PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC90TUstZ0xOTEZZcyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxpZnJhbWUgd2lkdGg9IjU2MCIgaGVpZ2h0PSIzMTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvTHVOLUp5SzRnazAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ob3RlcywgcXVvdGVzIGFuZCBvYnNlcnZhdGlvbnMgYWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyBsb3N0IGZvciB0aGUgMTB0aCB0aW1lIGluIHRoZWlyIGxhc3QgMTMgZ2FtZXMsIDExNC0xMDIgdG8gdGhlIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgYXQgQVQmIzAzODtUIENlbnRlci48L3A+CjxwPjEuIOKAnEl04oCZcyBqdXN0IHVzLOKAnSBpcyBubyBsb25nZXIgYW4gZXhjdXNlLiBUaGUgZ2VuZXJhbCBtYWxhaXNlIHRoYXQgaGl0cyB0aGUgQ2F2cyBldmVyeSBKYW51YXJ5IGhhcyB0dXJuZWQgaW50byBhIGNyaXNpcy48L3A+CjxwPjIuIENvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgZmluYWxseSBjb25zaWRlcnMgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBzbyBzZXJpb3VzIHRoYXQgaGXigJlzIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgYSBjaGFuZ2UuPC9wPgo8cD4zLiBIZSB3b3VsZG7igJl0IHNheSB3aGF0LjwvcD4KPHA+NC4gSGUgd291bGRu4oCZdCBzYXkgd2h5IG5vdyBvciB3aGF0IHRvb2sgc28gbG9uZy48L3A+CjxwPjUuIOKAnEnigJlsbCB0ZWxsIHlvdSBsYXRlcizigJ0gTHVlIHNhaWQuPC9wPgo8cD42LiBCdXQgdGhlcmUgYXJlIHNvIG1hbnkgcG9zc2liaWxpdGllcywgc28gbWFueSBwbGF5ZXJzIHdobyBkZXNlcnZlIGJlaW5nIGJ1bXBlZCBmcm9tIHRoZSBsaW5ldXAgb3IgdGhlaXIgcGxheWluZyB0aW1lIGRpbWluaXNoZWQsIGV2ZW4gY2hhbmdlcyB0byBoaXMgY29hY2hpbmcgc3RhZmYgdGhhdCB3b3VsZCBzZWVtIGp1c3RpZmllZCBpbiBzdWNoIGRpcmUgc3RyYWl0cywgdGhhdCB0aGUgb25seSB0aGluZyB0aGF0IG1pZ2h0IGJlIGNlcnRhaW4gaXMgdGhhdCBpdCBwcm9iYWJseSB3b27igJl0IGJlIGVub3VnaC48L3A+CjxwPjcuIFN0YXJ0ZXJzIEouUi4gU21pdGggYW5kIEphZSBDcm93ZGVyIGFyZSBjYW5kaWRhdGVzIGZvciBkZW1vdGlvbi4gTHVlIGNvdWxkIHJlLWluc2VydCBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIGFzIHRoZSBzdGFydGluZyBjZW50ZXIgYW5kIG1vdmUgS2V2aW4gTG92ZSBiYWNrIHRvIGhpcyBuYXR1cmFsIHBvc2l0aW9uIGF0IHBvd2VyIGZvcndhcmQuIEx1ZSBjb3VsZCB0YWtlIG92ZXIgZGVmZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIGR1dGllcyBmcm9tIGFzc2lzdGFudCBNaWtlIExvbmdhYmFyZGkuIEx1ZSBjb3VsZCBkZWNpZGUgdG8gcGxheSBMZUJyb24gSmFtZXMgd2l0aCBLeWxlIEtvcnZlciwgbm90IHN1YiBvbmUgZm9yIHRoZSBvdGhlci4gSGUgY291bGQgc2VuZCBTbWl0aCB0byB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBiZW5jaCBhbmQgcGxheSByb29raWUgQ2VkaSBPc21hbiBtb3JlLiBIZSBjb3VsZCBnaXZlIG1vcmUgdGltZSB0byBDaGFubmluZyBGcnllIGFuZCBJbWFuIFNodW1wZXJ0LCB3aG8gc2F3IGhpcyBmaXJzdCBhY3Rpb24gc2luY2UgRGVjLiAxIGFydGhyb3Njb3BpYyBzdXJnZXJ5IG9uIGhpcyBsZWZ0IGtuZWUgVHVlc2RheSwgcHJvdmlkZWQgdGhleSBhcmVu4oCZdCB0cmFkZWQgc29vbiBmb3IgS2luZ3PigJkgZ3VhcmQgR2VvcmdlIEhpbGwuIChJdCBkaWQgc2VlbSBvbWlub3VzIHRoYXQgRnJ5ZSB3YXMgbGlzdGVkIGFzIG91dCB3aXRoIGFuIGFiZG9taW5hbCBzdHJhaW4gYWdhaW5zdCB0aGUgU3B1cnMsIG5vdCBsb25nIGFmdGVyIEVTUE4gcmVwb3J0ZWQgdGhhdCBuZWdvdGlhdGlvbnMgaW4gdGhlIEhpbGwgZGVhbCB3ZXJlIHBpY2tpbmcgdXAuKTwvcD4KPHA+OC4gVGhlIG9ubHkgcHJvYmxlbSB0aGF0IGRvZXNu4oCZdCBoYXZlIGFuIGFuc3dlciBpcyB3aGF0IHRvIGRvIHdpdGggZ3VhcmQgSXNhaWFoIFRob21hcywganVzdCBlaWdodCBnYW1lcyBpbnRvIGhpcyByZXR1cm4gZnJvbSBhIHRvcm4gbGFicnVtIGluIGhpcyByaWdodCBoaXAuIFN0aWxsIHRyeWluZyB0byBmaW5kIGhpcyBsZWdzLCBUaG9tYXMgZmVsbCByZXBlYXRlZGx5IGFuZCBhbHNvIHR1cm5lZCB0aGUgYmFsbCBvdmVyIHRocmVlIHRpbWVzIGFnYWluc3QgdGhlIFNwdXJzLjwvcD4KPHA+OS4g4oCcSnVzdCB0aG91Z2h0IGhlIGZlbGwgZG93biBhIGZldyB0aW1lcywgbGlrZSB3aGVuIHlvdeKAmXJlIHRyeWluZyB0byBwbGF5IGZhc3RlciB0aGFuIHlvdeKAmXJlIGNhcGFibGUgb2YgcGxheWluZyzigJ0gTHVlIHNhaWQgb2YgVGhvbWFzLiDigJxZb3XigJlyZSB1c2VkIHRvIHBsYXlpbmcgZmFzdCBhbmQgdHVybiB0aGUgY29ybmVyIGFuZCB5b3VyIGxlZ3MgYXJlIG5vdCBxdWl0ZSB0aGVyZSwgaGUgZmVsbCBmb3VyIG9yIGZpdmUgdGltZXMgdHJ5aW5nIHRvIGRvIHRoYXQuIEhpcyBzcGVlZCBpcyBnb25uYSB0YWtlIGEgbGl0dGxlIHdoaWxlLCBzbyBoZSBjYW7igJl0IGdldCBkb3duIG9uIGhpbXNlbGYsIGNhbuKAmXQgZ2V0IGZydXN0cmF0ZWQu4oCdPC9wPgo8cD4xMC4gVXN1YWxseSB3aWxsaW5nIHRvIGRpc3NlY3QgdGhlIENhdnPigJkgd29lcywgVGhvbWFzIGRyZXNzZWQgYW5kIGxlZnQgcXVpY2tseS48L3A+CjxwPjExLiBUaG9tYXMgY291bGQgYmUgdXNlZCBpbiBhIGRlYWwgYmVmb3JlIHRoZSBGZWIuIDggdHJhZGUgZGVhZGxpbmUsIGJ1dCBhdCB0aGlzIHBvaW50IGhl4oCZcyBhdHRyYWN0aXZlIG9ubHkgYXMgYW4gZXhwaXJpbmcgY29udHJhY3QuIFRoZSBDYXZzIHByb2JhYmx5IGFyZW7igJl0IGluY2xpbmVkIHRvIGdpdmUgdXAgb24gVGhvbWFzIHNvIHNvb24uIFRoZXJlIGFyZSBhYnNvbHV0ZWx5IG5vIHJ1bW9ycyBpbiB0aGF0IHJlZ2FyZC4gQnV0IHRoZXJl4oCZcyBhbHNvIG5vIGNlcnRhaW50eSBoZSB3aWxsIGJlY29tZSB0aGUgcGxheWVyIGhlIHdhcyBiZWZvcmUgaGUgd2FzIGh1cnQgbGFzdCBzZWFzb24sIGV2ZW4gdGhvdWdoIGhl4oCZcyBjaGFzaW5nIGEgbWF4IGRlYWwgaW4gZnJlZSBhZ2VuY3kgbmV4dCBzdW1tZXIuPC9wPgo8cD4xMi4gTW9zdCBkaXN0dXJiaW5nIHdhcyB0aGF0IHRoZSBDYXZzIGFpcmVkIHRoZWlyIGdyaWV2YW5jZXMgaW4gYSBoZWF0ZWQsIGNsZWFyLXRoZS1haXIgbG9ja2VyIHJvb20gbWVldGluZyBiZWZvcmUgcHJhY3RpY2UgTW9uZGF5IGluIEluZGVwZW5kZW5jZSBhbmQgaXQgZGlkIGFic29sdXRlbHkgbm8gZ29vZC4gVGhlaXIgZW5lcmd5IGViYmVkIGFuZCBmbG93ZWQuIFRoZXkgY291bGRu4oCZdCBoaXQgc2hvdHMuIFRoZXkgY291bGRu4oCZdCBzdG9wIExhTWFyY3VzIEFsZHJpZGdlIG9uIHRoZSBoaWdoIHBpY2stYW5kLXJvbGwuIEFuZCB0aGUgU3B1cnMgd2VyZSBtaXNzaW5nIGZvdXIga2V5IHBsYXllcnMsIGluY2x1ZGluZyB0d28tdGltZSBkZWZlbnNpdmUgcGxheWVyIG9mIHRoZSB5ZWFyIEthd2hpIExlb25hcmQuPC9wPgo8cD4xMy4g4oCcWWVhaCwgSSBtZWFuLCBpZiB3ZeKAmXJlIGdvbm5hIHNwZWFrIG91dCBhbmQgdGFsaywgd2UgZ290dGEgYmFjayBpdCB1cCzigJ0gTHVlIHNhaWQuIOKAnEFuZCBJIG1lYW4gd2UgZGlkbuKAmXQgZG8gdGhhdCB0b25pZ2h0LiBXZSB0YWxrZWQgYWJvdXQgaXQgdGhpcyBtb3JuaW5nLiBJdCBjb3VsZCBiZSBoZWFsdGh5LCBidXQgeW914oCZdmUgZ290dGEgZG8gc29tZXRoaW5nIGFib3V0IGl0LuKAnTwvcD4KPHA+MTQuIEx1ZSBzYWlkIGhlIHdhcyB3YXRjaGluZyB0aGUgQ2F2c+KAmSBib2R5IGxhbmd1YWdlLjwvcD4KPHA+MTUuIEFzIGZvciB3aGF0IGhlIHNhdywgTHVlIHNhaWQsIOKAnEkgc2F3IGd1eXMsIHdoZW4gaXQgZ290IHRvdWdoLCB3ZSBqdXN0IGdvdHRhIHN0YXkgdG9nZXRoZXIuIFNvbWUgZ3V5cyBmcnVzdHJhdGVkIGJlY2F1c2UgdGhleSBtaXNzZWQgc2hvdHMsIHNvbWUgZ3V5cyBhcmUgZnJ1c3RyYXRlZCBiZWNhdXNlIHRoZXkgY2Fu4oCZdCBnZXQgdGhlaXIgcmh5dGhtLiBTb21lIGd1eXMgYXJlIGZydXN0cmF0ZWQgd2hlbiB0aGV5IGdldCBzY29yZWQgb24uIEl04oCZcyBhIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIGEgbG90IG9mIHRoaW5ncy4gQnV0LCBmb3IgdGhlIG1vc3QgcGFydCwganVzdCBnb3QgdG8gc3RheSB0b2dldGhlciBhbmQgY29udGludWUgdG8gcGxheSB0aGUgZ2FtZS7igJ08L3A+CjxwPjE2LiBUaGUgQ2F2cyB0cmFpbGVkIDkzLTg5IHdpdGggOToxNSByZW1haW5pbmcsIHRoZW4gdHVybmVkIHRoZSBiYWxsIG92ZXIgdGhyZWUgdGltZXMgKHR3byBieSBKZWZmIEdyZWVuLCBvbmUgYnkgSmFtZXMpIGFuZCBtaXNzZWQgdHdvIHNob3RzIGluIGxlc3MgdGhhbiB0aHJlZSBtaW51dGVzLjwvcD4KPHA+MTcuIFNvbWUgb2YgdGhlIENhdnPigJkgMTggdHVybm92ZXJzLCB3aGljaCBsZWQgdG8gMjEgU3B1cnPigJkgcG9pbnRzLCB3ZXJlIGV4dHJlbWVseSB1Z2x5LiBEZXJyaWNrIFJvc2UgaGFkIGFuIG92ZXItYW5kLWJhY2suIFRob21hcyBkcmliYmxlZCBpdCBvZmYgaGlzIGZvb3QuIEphbWVzIGhlbGQgdGhlIGJhbGwgdG9vIGxvbmcgYW5kIGV2ZW50dWFsbHkgbG9zdCBpdC4gU21pdGggYmxhdGFudGx5IHdhbGtlZC48L3A+CjxwPjE4LiDigJxHb3R0YSBkbyBhIGJldHRlciBqb2IganVzdCB0YWtpbmcgY2FyZSBvZiB0aGUgYmFza2V0YmFsbC4gSSBtZWFuLCBiYWNrY291cnQgdmlvbGF0aW9uLCBvZmYgb3VyIGZvb3QsIHNpbGx5IHR1cm5vdmVycyB3ZSBoYXZlIHRvIHRha2UgYXdheSBhbmQgd2UgZGlkbuKAmXQgZG8gdGhhdCB0b25pZ2h0LOKAnSBMdWUgc2FpZC48L3A+CjxwPjE5LiBTdWNoIOKAnHNpbGx54oCdIHRoaW5ncyBhcmUgd2hhdCBkZWZsYXRlcyBhIGZyYWdpbGUgdGVhbSBsaWtlIHRoZSBDYXZzLCBLZXZpbiBMb3ZlIHNhaWQuIDwvcD4KPHA+MjAuIOKAnFNvbWUgb2YgdGhvc2UgcGxheXMgd2hlcmUgd2XigJlkIHR1cm4gdGhlIGJhbGwgb3ZlciBhdCBoYWxmIGNvdXJ0IG9yIGp1c3QgdHVybm92ZXJzIHdl4oCZcmUgbm90IGFjY3VzdG9tZWQgdG8gc2VlaW5nIOKApiBJdOKAmXMgYWxsIG9mIHVzLiBKdXN0IHN0ZXBwaW5nIG91dCBvZiBib3VuZHMsIHRocm93aW5nIHRoZSBiYWxsIGF3YXkuIEp1c3QgdHVybm92ZXJzIGFuZCBleHRyYSBwb3NzZXNzaW9ucyBhbmQgdGFwIG91dHMgb24gdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgd2hlbiB3ZeKAmXJlIHRyeWluZyB0byBnZXQgYSByZWJvdW5kLCBzZWN1cmUgaXQgYW5kIGdvIGJhY2sgdGhlIG90aGVyIHdheSBpcyBzdHVmZiB0aGF0IGtpbmQgb2YgZGVmbGF0ZXMgdXMgYW5kIGtpbGxzIHVzLOKAnSBMb3ZlIHNhaWQuIOKAnE1vcmUgdGhhbiBhbnl0aGluZyBpdOKAmXMgdGhvc2UgcGxheXMgJiM4MjEyOyBzb21lIHRoYXQgbWlnaHQgbm90IG5lY2Vzc2FyaWx5IHNob3cgdXAgaW4gdGhlIHN0YXQgc2hlZXQgYnV0IGFyZSBnb2luZyB0byBzaG93IHVwIGluIHRoZSBmaWxtLiBXZSBmZWVsIGxpa2UgdGhlcmXigJlzIHRpbWVzIHdoZXJlIHRoZSBnYW1lIGNvdWxkIGhhdmUgZ29uZSB0aGUgb3RoZXIgd2F5LCBidXQgd2UgbmVlZCB0byBoYXZlIHRob3NlIHBsYXlzIGdvIGluIHRoZSBvdGhlciBkaXJlY3Rpb24gaWYgd2XigJlyZSBnb2luZyB0byB3aW4u4oCdPC9wPgo8cD4yMS4gTG92ZSB3YXMgb25lIG9mIHRoZSBmZXcgd2hvIHdhcyB3aWxsaW5nIHRvIGVsYWJvcmF0ZSBvbiB0aGUgQ2F2c+KAmSBwcm9ibGVtcy4gSGlzIG9ic2VydmF0aW9uIGFib3V0IHRoZSBvbGRlc3QgdGVhbSBpbiB0aGUgbGVhZ3VlIGFuZCBob3cgaXTigJlzIHBsYXlpbmcgd2FzIHRoZSBtb3N0IGFsYXJtaW5nLjwvcD4KPHA+MjIuIOKAnFdlIGp1c3QgbmVlZCB0byBoYXZlIGVmZm9ydCB0aHJvdWdob3V0IDQ4IG1pbnV0ZXMuIFdlIGZlbHQgbGlrZSB0b25pZ2h0IHRoZXJlIHdlcmUgc29tZSBnb29kIGxhcHNlcyBhbmQgc29tZSBsYXBzZXMgd2hlcmUgd2UganVzdCBkaWRu4oCZdCAoaGF2ZSBpdCks4oCdIExvdmUgc2FpZC4g4oCcV2UgbG9va2VkIGxpa2UgYSB5b3VuZyB0ZWFtLiBTbywgd2UgbmVlZCB0byBwbGF5IGxpa2UgdGhlIHZldGVyYW4gZ3JvdXAgdGhhdCB3ZSBhcmUuIEEgZ3JvdXAgdGhhdCBoYXMgYmVlbiB0ZXN0ZWQgYW5kIGEgbG90IG9mIG5ldyBmYWNlcyB0aGF0IGNhbiBhZGFwdCBhbmQgYmUgYSBwYXJ0IG9mIHNvbWV0aGluZyBzcGVjaWFsLiBUaGlzIGlzIGEgdG91Z2ggcGxhY2UgdG8gcGxheS4gVGhleeKAmXJlIG9idmlvdXNseSBleHRyZW1lbHkgd2VsbCBjb2FjaGVkIHdpdGggUG9wIGFuZCB0aGV5IGhhZCBhIGZldyBwbGF5ZXJzIG91dCwgYnV0IGl0IHNlZW1zIGxpa2UgdGhleSBqdXN0IGtlZXAgY29taW5nIGF0IHlvdSB3aXRoIG5ldyBndXlzIHRoYXQgZml0IHJlYWxseSB3ZWxsIGludG8gdGhlaXIgc3lzdGVtLuKAnTwvcD4KPHA+MjMuIEFzIGZvciB0aGUgbGFjayBvZiBkZWZlbnNpdmUgZWZmb3J0LCBMb3ZlIHNhaWQsIOKAnEl0IGZlbHQgbGlrZSB0aGUgbGFzdCB0d28gdG8gdGhyZWUgd2Vla3Mgd2UgaGF2ZW7igJl0IHdvbiB0aGUgNTAtNTAgYmF0dGxlIG9uIGEgbG90IG9mIGJhbGxzIGV2ZXJ5IHNpbmdsZSBuaWdodC4gVGVhbXMgaGF2ZSBqdXN0IGJlZW4gc2hvd2luZyBtb3JlIGVmZm9ydCBhbmQgdGhhdOKAmXMgb24gZXZlcnkgc2luZ2xlIG9uZSBvZiB1cy4gTXlzZWxmIGluY2x1ZGVkLiBJIGtub3cgdGhlcmUgd2FzIGEgY291cGxlIGJhbGxzIEkgY291bGQgaGF2ZSBnb3QgdG9uaWdodC4gVGhhdOKAmXMga2luZCBvZiBiZWVuIHRoZSBzdG9yeSB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBsYXN0IHR3byB0byB0aHJlZSB3ZWVrcy4gV2UgZ290IHRvIGdldCBiYWNrIG9uIHRyYWNrIGFuZCBiZSB0aGUgdGVhbSB0aGF0IGhpdHMgZmlyc3QgYW5kIGlmIHdlIGRvLCB3ZeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGNvbWUgdXAgd2l0aCBhIGxvdCBvZiB0aG9zZS7igJ08L3A+CjxwPjI0LiBQdXQgTHVl4oCZcyBhbmQgTG92ZeKAmXMgY29tbWVudHMgdG9nZXRoZXIgYW5kIGl0IHBvaW50cyB0byBhIGZyYWdpbGUgdGVhbSB0aGF0IGxhY2tzIHBvaXNlIGFuZCB0b3VnaG5lc3MuPC9wPgo8cD4yNS4gVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiBhbGx1ZGVkIHRvIHRoYXQsIGluIGEgd2F5LjwvcD4KPHA+MjYuIOKAnEdvdCB0byBjb21lIHRvZ2V0aGVyIGFuZCBrZWVwIHBsYXlpbmcuIE5vIG9uZeKAmXMgZ29pbmcgdG8gZmVlbCBzb3JyeSBmb3IgeW91LiBHb3QgdG8gcHV0IHlvdXIgaGFyZCBoYXQgb24sIHB1bGwgeW91ciBzb2NrcyB1cCBhbmQgZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBwbGF5LiBUaGF04oCZcyBhbGwgdGhhdCBtYXR0ZXJzLOKAnSBUaG9tcHNvbiBzYWlkLiDigJxUaGF04oCZcyB0aGUgb25seSB3YXkgeW91IGdldCB5b3Vyc2VsZiBvdXQgb2YgaXQuIE5vYm9keSBjYW4gc2F2ZSB5b3UuIEl0IGRvZXNu4oCZdCBtYXR0ZXIgd2hhdCB0aGUgY29hY2hlcywgdGhleSBjYW4gY29tZSB1cCB3aXRoIGdvb2QgZ2FtZSBwbGFucywgYnV0IGl04oCZcyB1cCB0byB1cyBhcyBhIHRlYW0gdG8gdHJ5IHRvIGdldCBvdXQgb2YgdGhpcyBydXQu4oCdPC9wPgo8cD4yNy4gVGhlIENhdnMgYXJlIG9mZiBXZWRuZXNkYXksIHNvIHRoYXQgbWVhbnMgTHVlIHdpbGwgbm90IHJldmVhbCBoaXMgY2hhbmdlIHVudGlsIHByYWN0aWNlIFRodXJzZGF5LiBTdGF5IHR1bmVkLjwvcD4KPHA+MjguIEEgZmV3IGNvbW1lbnRzIG9uIEphbWVzIGJlY29taW5nIHRoZSBzZXZlbnRoIHBsYXllciBpbiBsZWFndWUgaGlzdG9yeSB0byBzY29yZSAzMCwwMDAgcG9pbnRzIGFuZCB0aGUgeW91bmdlc3QgdG8gZG8gaXQsIGZvciB0aG9zZSB3aG8gaGF2ZW7igJl0IGhhZCBlbm91Z2ggYnkgbm93LjwvcD4KPHA+MjkuIFdoZW4gSmFtZXMgZ290IHRoZSBiYWxsIGFuZCBsYXVuY2hlZCBhIDIwLWZvb3QgcHVsbHVwIGp1bXBlciBmcm9tIHRoZSBsZWZ0IHNpZGUgdG8gZ2V0IHBvaW50cyAzMCwwMDAgYW5kIDMwLDAwMSB3aXRoIDEuMSBzZWNvbmQgbGVmdCBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciwgRHd5YW5lIFdhZGUga25ldyB3aGF0IHdhcyBjb21pbmcgYmVmb3JlIGl0IGhhcHBlbmVkLjwvcD4KPHA+MzAuIOKAnEF0IHRoYXQgbW9tZW50IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHF1YXJ0ZXIsIEkgdGhpbmsgd2UgYWxsIGtuZXcgaXQuIOKAmE9LLCBoZXJlIHlvdSBnby4gUGVyZmVjdCwgZ2V0IHRoZSBiYWxsLCBpc28sIGdvIGFoZWFkLOKAmeKAnSBXYWRlIHNhaWQuIOKAnEp1c3QgaGFwcHkgaGUgZ290IGl0IG91dCBvZiB0aGUgd2F5IGZvciBvbmUgYmVjYXVzZSB3aGVuIHlvdeKAmXJlIHJlYWNoaW5nIG1pbGVzdG9uZXMgbGlrZSB0aGF0LCBpdCBpcyBvbiB5b3UsIGV2ZXJ5b25lIGlzIHRhbGtpbmcgYWJvdXQgaXQuIEhlIGNhbiBzdGFydCBtb3ZpbmcgdG8gMzUgbm93LCB3aGljaCBJ4oCZbSBzdXJlIGhl4oCZbGwgYmUgdGhlcmUgaW4gbm8gdGltZS7igJ08L3A+CjxwPjMxLiBXYWRlIHdhcyB0aGUgZmlyc3QgcGxheWVyIEphbWVzIGh1Z2dlZC4gVGhleSB0d28gZW1icmFjZWQsIEphbWVzIHB1dCBoaXMgaGVhZCBvbiBXYWRl4oCZcyBzaG91bGRlciBhbmQgV2FkZSBzbGFwcGVkIEphbWVzIGluIHRoZSBjaGVzdCwgY29uZ3JhdHVsYXRlZCBKYW1lcyBhbmQgdG9sZCBoaW0gaGUgd2FzIHByb3VkIG9mIGhpbS48L3A+CjxwPjMyLiDigJxELVdhZGUgaGFzIGJlZW4gbXkgZ3V5IHNpbmNlIHdlIGNhbWUgaW50byB0aGUgbGVhZ3VlLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLiDigJxGb3IgaGltIHRvIGJlIGhlcmUgdG9uaWdodCBhcyBteSB0ZWFtbWF0ZSByZWFjaGluZyB0aGF0IGZlYXQgaXQgbWVhbnQgZXZlcnl0aGluZyB0byBtZS4gSGXigJlzIGEgZ3V5IEnigJlkIGRvIGFueXRoaW5nIGZvci4gWW91IGd1eXMga25vdyB0aGF0LiBTbyBpdCB3YXMgYSBzcGVjaWFsIG1vbWVudC7igJ08L3A+CjxwPjMzLiBXYWRlIHNhaWQsIOKAnEl0IHdhcyBhIGdyZWF0IG1vbWVudC4gSeKAmW0gZ2xhZCBJIGNvdWxkIGJlIHRoZXJlIHdoZW4gaGUgdHVybmVkIGFyb3VuZC4g4oCmIFlvdSBzZWUgYSBwZXJzb27igJlzIHdvcmsgZXRoaWMsIHlvdSBrbm93IGEgcGVyc29u4oCZcyBoZWFydCwgeW91IGtub3cgYSBwZXJzb24gY2FyZXMgYWJvdXQgdGVhbSwgY2FyZXMgYWJvdXQgd2lubmluZyBhbmQgZG9u4oCZdCByZWFsbHkga25vdyBob3cgdG8gdGFrZSBpdC4gRXZlbiB0aG91Z2ggaGXigJlzIGhhZCBhIGxvdCBvZiBpbmRpdmlkdWFsIHN1Y2Nlc3MgYW5kIGF3YXJkcywgcmVhbGx5IGRvbuKAmXQgZmVlbCBjb21mb3J0YWJsZSB3aXRoIHNvbWUgb2YgaXQuIEJ1dCB5b3UgYXBwcmVjaWF0ZSBncmVhdG5lc3MuIEhl4oCZcyBvbmUgb2YgbXkgYmVzdCBmcmllbmRzLCBidXQgSSBhcHByZWNpYXRlIGdyZWF0bmVzcy4gSnVzdCB0ZWxsIGhpbSBob3cgZ3JlYXQgaGUgaXMu4oCdPC9wPgo8cD4zNC4gTG92ZSBsaWtlZCB0aGF0IHRoZSBiYXNrZXQgdGhhdCBwdXQgSmFtZXMgb3ZlciB3YXMgdGhlIHB1bGwtdXAganVtcGVyLCB3aGljaCBMb3ZlIGhhcyB3YXRjaGVkIGhpbSB3b3JrIG9uIG92ZXIgdGhlIHllYXJzLiBUaG9tcHNvbiBzYWlkIGhlIHdhcyBhcHByZWNpYXRpdmUgdGhhdCBoZeKAmXMgYmVlbiBhYmxlIHRvIHdhdGNoIEphbWVz4oCZIGpvdXJuZXkuPGJyIC8+CjM1LiBKYW1lcyB3YXMgdGhpbmtpbmcgYWJvdXQgdGhlIGpvdXJuZXksIHRvby48L3A+CjxwPjM2LiDigJxJIGp1c3QgdGhhbmtlZCBhbGwgbXkgdGVhbW1hdGVzIGFuZCB0aGUgY29hY2hlcyBJIGhhZCBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBzaGFrZSBoYW5kcyB3aXRoIGF0IHRoYXQgbW9tZW50LiBJIHRoYW5rIFNwdXJzIGZhbnMgYW5kIFNwdXJzIE5hdGlvbiBoZXJlIGZvciBiZWluZyBhIHBhcnQgb2YgdGhpcyBtb21lbnQgZm9yIG1lLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLjwvcD4KPHA+MzcuIOKAnEkganVzdCBzdGFydGVkIHRoaW5raW5nIGFib3V0IGV2ZXJ5dGhpbmcuIE15IGpvdXJuZXkgZnJvbSBiZWluZyBhIGtpZCB3aG8gZmlyc3QgcGlja2VkIHVwIGEgYmFza2V0YmFsbCB3aGVuIEkgd2FzIDUgeWVhcnMgb2xkIHRvIGZpcnN0IHBsYXlpbmcgb3JnYW5pemVkIGJhc2tldGJhbGwgd2hlbiBJIHdhcyA5IGFsbCB0aGUgd2F5IHVwIHRvIHRoaXMgcG9pbnQuIEkgZ2l2ZSBhIGxvdCBvZiB0aGFua3MgdG8gYSBsb3Qgb2YgcGVvcGxlLiBUaGlzIGlzIGEgc3BlY2lhbCBtb21lbnQuIEl04oCZcyBzb21ldGhpbmcgSSBuZXZlciBzZXQgb3V0IHRvIGRvLiBJIGxvdmUgZ2V0dGluZyBteSB0ZWFtbWF0ZXMgaW52b2x2ZWQgYW5kIHNlZWluZyBteSB0ZWFtbWF0ZXMgYmUgZXhjaXRlZCBhYm91dCBzY29yaW5nIGFuZCBtZSBnZXR0aW5nIHRoZSBhc3Npc3QgYW5kIHRoaW5ncyBvZiB0aGF0IG5hdHVyZS4gRm9yIG1lIHRvIHNpdCBoZXJlIGFuZCBiZSB0aGUgeW91bmdlc3QgcGxheWVyIHRvIGV2ZXIgcmVhY2ggMzAsMDAwLCBJ4oCZdmUgcHV0IGEgbG90IG9mIHdvcmsgaW50byBteSBnYW1lLiBJdOKAmXMgYmVlbiBhIGJ5LXByb2R1Y3Qgb2YgdGhhdC7igJ08L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Police: Husband of missing woman now says he tossed her in river after she died of natural causes
Akron school board member, who overdosed on opioids last week, resigns
U.S. Postal Service fixing mail delivery problems in Akron, Fairlawn
Akron man arrested in Barberton shooting; three victims recovering