Home / Sports / Breaking News Sports / Marla’s 38 shots from beyond the arc on Korver-James magic, ‘finally’ free throws and a welt of honor
Published: March 14, 2018 - 4:36 AM | Updated: March 14, 2018 - 4:39 AM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxkaXYgY2xhc3M9InZpZGVvLWNvbnRhaW5lci1vdXRlciI+PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC84d3p1TW1MTXlyMCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxpZnJhbWUgd2lkdGg9IjU2MCIgaGVpZ2h0PSIzMTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvOUx2YmdFbXpTRHciIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ob3RlcywgcXVvdGVzIGFuZCBvYnNlcnZhdGlvbnMgYWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyBkZWZlYXRlZCB0aGUgUGhvZW5peCBTdW5zIDEyOS0xMDcgVHVlc2RheSBuaWdodCBhdCBUYWxraW5nIFN0aWNrIFJlc29ydCBBcmVuYS48L3A+CjxwPjEuIEt5bGUgS29ydmVyIHNhaWQgaGUgaGFzIG5vIGlkZWEgd2hhdOKAmXMgZ29pbmcgb24uPC9wPgo8cD4yLiBIZSBkb2VzbuKAmXQga25vdyB3aGV0aGVyIGhpcyBmaXJzdCBzdGFydCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGFuZCBzZWNvbmQgb2YgaGlzIENhdnPigJkgY2FyZWVyIHdhcyBhIG9uZS1nYW1lIHRoaW5nIG9yIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWXigJlzIGlkZWEgZHVyaW5nIGFub3RoZXIgbmVhci1zbGVlcGxlc3MgbmlnaHQgdGhhdCBtaWdodCBiZWNvbWUgcGVybWFuZW50LjwvcD4KPHA+My4gQ29uc2lkZXJpbmcgdGhlIGhhcGxlc3Mgc3RhdGUgb2YgdGhlIFN1bnMsIHRoZSByZXN1bHRzIOKAkyBhcyBzcGVjdGFjdWxhciBhcyB0aGV5IHdlcmUgZm9yIGJvdGggS29ydmVyIGFuZCB0aGUgdGVhbSAmIzgyMTI7IGNvdWxkIGJlIHNrZXdlZC48L3A+CjxwPjQuIEJ1dCBMdWUgYmVsaWV2ZXMgaW4gZ29pbmcgd2l0aCB0aGUgaG90IGhhbmQuIE9uIFR1ZXNkYXksIEtvcnZlciBhbmQgTGVCcm9uIEphbWVzIHRvb2sgYSBwYWdlIG91dCBvZiB0aGUgSmFtZXMtRHd5YW5lIFdhZGUgcGVhbnV0IGJ1dHRlciBhbmQgamVsbHkgcGxheWJvb2suIEFuZCBpdCBzZWVtZWQgdG8gaGF2ZSBhbiBlZmZlY3Qgb24gdGhlIGVudGlyZSBvZmZlbnNlLjwvcD4KPHA+NS4gTHVlIGJlbmNoZWQgSi5SLiBTbWl0aCwgd2hvc2UgOC4zIHNjb3JpbmcgYXZlcmFnZSBjb21pbmcgaW4gd2FzIHRoZSBzZWNvbmQtbG93ZXN0IG9mIGhpcyBjYXJlZXIsIGFuZCBpbnNlcnRlZCBLb3J2ZXIuIEtvcnZlciBzY29yZWQgMjIgcG9pbnRzLCBoaXMgbW9zdCBzaW5jZSBGZWIuIDkgYXQgQXRsYW50YSwgd2hlbiBoZSB0b3RhbGVkIGEgc2Vhc29uLWhpZ2ggMzAuIEphbWVzIHJlY29yZGVkIGhpcyAxNHRoIHRyaXBsZS1kb3VibGUsIGhpcyBtb3N0IGluIGEgc2luZ2xlIHNlYXNvbiBpbiBoaXMgMTUteWVhciBjYXJlZXIuIDwvcD4KPHA+Ni4gSmFtZXMgYWxzbyBnb3QgdG8gdGhlIGZyZWUgdGhyb3cgbGluZSBmb3IgYSBzZWFzb24taGlnaCAxNSBhdHRlbXB0cyAoYW5kIGhpdCAxMykuIEhlIHJlY29yZGVkIHRocmVlIHN0ZWFscyBhbmQgdHdvIGJsb2NrZWQgc2hvdHMuIEhlIGhpdCA3IG9mIDE0IGZyb20gdGhlIGZpZWxkLCAxIG9mIDIgZnJvbSBsb25nIHJhbmdlLjwvcD4KPHA+Ny4gSmFtZXMgbWF5IGhhdmUgaGFkIG1vcmUgcm9vbSB0byBvcGVyYXRlIHdpdGggS29ydmVyIGluIHRoZSBsaW5ldXAuPC9wPgo8cD44LiBLb3J2ZXIgYWx3YXlzIGRyYXdzIGF0dGVudGlvbiwgaGUgcmFua3MgZm91cnRoIGluIE5CQSBoaXN0b3J5IGluIDMtcG9pbnRlcnMgbWFkZS4gRW50ZXJpbmcgdGhlIG5pZ2h0LCBoaXMgLjQzMyBzaG9vdGluZyBwZXJjZW50YWdlIGJleW9uZCB0aGUgYXJjIHN0b29kIGZpZnRoIGluIHRoZSBOQkEuIEluIDIzIG1pbnV0ZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgU3VucywgS29ydmVyIGhpdCA2IG9mIDcgZnJvbSB0aGUgZmllbGQsIDUgb2YgNiBmcm9tIGxvbmcgcmFuZ2UuIDwvcD4KPHA+OS4gQW5kIGhlIGRpZCB0aGF0IHdpdGggYSBzb3JlIHJpZ2h0IGZvb3QgdGhhdCBoYXMgYmVlbiBib3RoZXJpbmcgaGltIGZvciBhYm91dCAxMCBkYXlzLjwvcD4KPHA+MTAuIOKAnFdpbnMgYWx3YXlzIGhlbHAgZXZlcnl0aGluZyBmZWVsIGEgbGl0dGxlIGJldHRlcizigJ0gS29ydmVyIHNhaWQuPC9wPgo8cD4xMS4gU21pdGggc2FpZCBoZSB3ZWxjb21lZCB0aGUgc3dpdGNoIGFuZCBkaWQgd2VsbCBjb21pbmcgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCwgd2l0aCAxNCBwb2ludHMgYW5kIGZpdmUgcmVib3VuZHMgaW4gMjIgbWludXRlcy4gVGhlcmUgc2VlbXMgbGl0dGxlIHF1ZXN0aW9uIGhlIHdpbGwgc3RheSB3aXRoIHRoZSBzZWNvbmQgdW5pdC48L3A+CjxwPjEyLiBCdXQgTHVlIHNhaWQgYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lIGhlIHBsYW5zIHRvIHJlLWluc2VydCBSb2RuZXkgSG9vZCBpbnRvIHRoZSBsaW5ldXAgd2hlbiBoZSByZXR1cm5zIGZyb20gYSBsb3dlciBiYWNrIHN0cmFpbi4gSmVmZiBHcmVlbiBzdGFydGVkIGZvciBIb29kIGFnYWluc3QgdGhlIFN1bnMuPC9wPgo8cD4xMy4gV2lsbCBIb29kIHJlcGxhY2UgS29ydmVyIG9yIEdyZWVuPyBBbmQgd2hvIHdpbGwgYmUgb3V0IHdoZW4gdGhlIGJyb2tlbiBib25lIGluIEtldmluIExvdmXigJlzIGxlZnQgaGFuZCBpcyBoZWFsZWQ/PC9wPgo8cD4xNC4gSXQgaXMgcG9zc2libGUgdGhhdCB0aGUgQ2F2c+KAmSBwbGF5b2ZmIGxpbmV1cCBjb3VsZCBiZSBKYW1lcyBhbmQgTG92ZSBhdCBmb3J3YXJkLCBMYXJyeSBOYW5jZSBKci4gYXQgY2VudGVyIGFuZCBHZW9yZ2UgSGlsbCBhbmQgS29ydmVyIGF0IGd1YXJkPzwvcD4KPHA+MTUuIE5vdCBsaWtlbHksIG1haW5seSBiZWNhdXNlIEtvcnZlciB0dXJucyAzNyBvbiBTYXR1cmRheS48L3A+CjxwPjE2LiBMdWUgZGlkIGJ1eSBoaW1zZWxmIHNvbWUgdGltZSB0byB0aGluaywgc2F5aW5nIHRoYXQgSG9vZOKAmXMgcGxheWluZyB0aW1lIHdvdWxkIGJlIGxpbWl0ZWQgd2hlbiBoZSByZXR1cm5zIGFmdGVyIG1pc3NpbmcgdGhlIGxhc3QgdHdvIGdhbWVzIGFuZCBsZWF2aW5nIHdpdGggdGhlIGluanVyeSA2OjQ2IGludG8gRnJpZGF54oCZcyBsb3NzIHRvIHRoZSBDbGlwcGVycy4gRXZlbiBpZiBIb29kIHJldHVybnMgVGh1cnNkYXkgaW4gUG9ydGxhbmQsIEx1ZSBkb2VzbuKAmXQgaGF2ZSB0byBzdGFydCBoaW0uIEhlIGNhbiBzdGljayB3aXRoIEtvcnZlciBhbmQgR3JlZW4gaW4gdGhlIGxpbmV1cCBmb3IgYW5vdGhlciBuaWdodCBhbmQgc2VlIGhvdyB0aGUgc2Vjb25kIHVuaXQgcnVucyB3aXRoIEhvb2QgYW5kIFNtaXRoLjwvcD4KPHA+MTcuIE9yIGhlIGNhbiBiZWdpbiBmaWd1cmluZyBvdXQgd2F5cyB0byBtYXhpbWl6ZSBKYW1lc+KAmSBhbmQgS29ydmVy4oCZcyB0aW1lIHRvZ2V0aGVyIHdpdGhvdXQgc3RhcnRpbmcgS29ydmVyLCBhbiBpc3N1ZSB0aGF0IGhhcyBkb2dnZWQgdGhlIENhdnMgZm9yIG1vbnRocy48L3A+CjxwPjE4LiBBc2tlZCBpZiB3aGF0IGhhcHBlbmVkIGFnYWluc3QgdGhlIFN1bnMgbWFkZSBoaW0gdGhpbmsgYWJvdXQga2VlcGluZyBLb3J2ZXIgYXMgYSBzdGFydGVyLCBMdWUgc2FpZCwg4oCcWWVhaCBpdCBkb2VzLiBIZSBwbGF5ZWQgd2VsbCwgYnV0IHdoZW4gUm9kbmV5IGNvbWVzIGJhY2sgaGXigJlzIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgYSBtaW51dGUgcmVzdHJpY3Rpb24sIGFueXdheS4gU28gd2UganVzdCBraW5kYSBnb3R0YSBzZWUgd2hhdOKAmXMgYmVzdCBmb3IgaGltLiBKdXN0IHRhbGtpbmcgdG8gKHRyYWluZXIpIFN0ZXZlIChTcGlybyksIHdlIGhhdmVu4oCZdCBxdWl0ZSBmaWd1cmVkIGl0IG91dCB5ZXQu4oCdPC9wPgo8cD4xOS4gV2hhdGV2ZXIgTHVlIGlzIHBvbmRlcmluZywgS29ydmVyIGRpZG7igJl0IHNlZW0gcmVhZHkgdG8gcHJlc3MgaGltIGZvciBhbnN3ZXJzLjwvcD4KPHA+MjAuIOKAnEkgdG9sZCBUeSBJ4oCZbSByZWFkeSB0byBkbyB3aGF0ZXZlciBoZSBuZWVkcywganVzdCB0ZWxsIG1lIGJlZm9yZSB0aGUgZ2FtZSBzdGFydHMs4oCdIEtvcnZlciBzYWlkLiDigJxJIGRvbuKAmXQgbmVlZCB0aGUgd2hvbGUgZGF5IHRvIHByZXBhcmUgZm9yIGFueXRoaW5nLiBKdXN0IGxldCBtZSBrbm93IGFuZCBJ4oCZbGwgZG8gaXQgYW5kIEnigJlsbCBkbyBteSBiZXN0LjwvcD4KPHA+MjEuIOKAnFNvIHRvbmlnaHQsIEkgdGhpbmsgd2l0aCBSb2RuZXkgc3RpbGwgb3V0LCBqdXN0IHRyeWluZyBhIGNvdXBsZSBuZXcgdGhpbmdzLCBidXQgSeKAmW0gbm90IG1ha2luZyBtdWNoIG9mIGl0LuKAnTwvcD4KPHA+MjIuIFRoZSBiZWF1dHkgb2YgdGhlIEphbWVzLUtvcnZlciBwYXJ0bmVyc2hpcCBpcyB0aGF0IHNvIG11Y2ggb2YgaXQgY29tZXMgZnJvbSB0aGVpciBwZXJzb25hbCBjaGVtaXN0cnkuPC9wPgo8cD4yMy4g4oCcQSBsb3Qgb2YgaGlzIHN0dWZmIGlzIGtpbmQgb2YgcmFuZG9tLiBXZSBkb27igJl0IGNhbGwgcGxheXMuIEl04oCZcyBhIGxvdCBvZiByYW5kb20gc3R1ZmYs4oCdIEphbWVzIHNhaWQgb2YgS29ydmVyLiDigJxCdXQgdGhlIHJhbmRvbSBpcyBzb21ldGhpbmcgSSBndWVzcyBpdCBpcyBhIHBsYXkgZm9yIGhpbSBiZWNhdXNlIHdlIGFsbCBrbm93IHdoYXQgd2XigJlyZSBkb2luZy7igJ08L3A+CjxwPjI0LiBLb3J2ZXIgZXhwbGFpbmVkIHdoeSB0aGV5IHBsYXkgb2ZmIGVhY2ggb3RoZXIgc28gd2VsbC48L3A+CjxwPjI1LiDigJxJIHRoaW5rIEnigJltIGFsd2F5cyBqdXN0IHRyeWluZyB0byBmaW5kIHRoZSBvcGVuIHNwb3QgYW5kIGhlIGNvbW1hbmRzIGEgbG90IG9mIGRvdWJsZSB0ZWFtcywgaGUgY29tbWFuZHMgYSBsb3Qgb2YgdHJhcHMsIGhlIGNvbW1hbmRzIGEgbG90IG9mIGF0dGVudGlvbizigJ0gS29ydmVyIHNhaWQgb2YgSmFtZXMuIOKAnFdlIGhhZCBhIGNvdXBsZSBzZXRzIHdoZXJlIHdlIHdlcmUgdHJ5aW5nIHRvIHNldCB1cCBzaG90cyBmb3IgbWUsIGJ1dCBhIGxvdCBvZiBpdCBpcyBqdXN0IHBsYXlpbmcgdGhlIGdhbWUgYW5kIHJlYWRpbmcgdGhlIGdhbWUgYW5kIGhpbSBwbGF5aW5nIGF0dGFjayBtb2RlIGxpa2UgaGUgd2FzIHRvbmlnaHQgYW5kIG1lIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGZpbmQgdGhlIG9wZW4gc3BvdC7igJ08L3A+CjxwPjI2LiBKYW1lcyBzYWlkIGl0IGZlbHQgZ29vZCB0byBnZXQgdG8gdGhlIGZyZWUgdGhyb3cgbGluZSBjb25zaXN0ZW50bHksIHNvbWV0aGluZyBoZeKAmXMgYmVlbiBkaXNwbGVhc2VkIGFib3V0IGFsbCBzZWFzb24uPC9wPgo8cD4yNy4g4oCcRmluYWxseSzigJ0gSmFtZXMgc2FpZC4g4oCcSSB3ZW50IHVwIHRoZXJlIGFuZCBrbm9ja2VkIHRoZW0gb3V0LiBUaGUgdGVjaG5pY2FsLCBJIGV2ZW4gdG9vayBvbmUgb2YgdGhvc2UgYW5kIGtub2NrZWQgaXQgZG93biwgdG9vLCBhbmQgY29tZSBiYWNrIGFuZCBtaXNzZWQgdHdvIHN0cmFpZ2h0LiBUaGF0IGtpbGxlZCBtZS4gQnV0IG90aGVyIHRoYW4gdGhhdCwgaXQgd2FzIGEgZ29vZCBuaWdodCBmb3IgbWUgZ2V0dGluZyB0byB0aGUgbGluZS7igJ08L3A+CjxwPjI4LiBUaGUgQ2F2cyBoYWQgYWxzbyB0cmFpbGVkIGFmdGVyIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyIGluIHNpeCBvZiB0aGUgbGFzdCBzZXZlbiBnYW1lcy4gQWdhaW5zdCB0aGUgU3VucywgdGhleSBsZWQgMzgtMTguPC9wPgo8cD4yOS4g4oCcSXTigJlzIHByb2JhYmx5IGEgY29tYmluYXRpb24gb2YgYSBsb3Qgb2YgdGhpbmdzLCBidXQgSSB0aG91Z2h0IHdlIHBsYXllZCByZWFsbHkgYWdncmVzc2l2ZWx5IGFuZCB3ZSBtYWRlIHNvbWUgc2hvdHMs4oCdIEtvcnZlciBzYWlkIGFzIHRoZSBDYXZzIHNob3QgNTUgcGVyY2VudCBhbmQgNCBvZiA2IDNzLiDigJxJIHRob3VnaHQgb3VyIGRlZmVuc2Ugd2FzIHJlYWxseSBzb2xpZCBhbmQgd2hlbiB0aGUgZGVmZW5zZSBpcyBnb29kLCB3ZeKAmXJlIGFibGUgdG8gZ2V0IG91dCBhbmQgcnVuIGFuZCB0aGF04oCZcyB3aGVuIHdl4oCZdmUgYWx3YXlzIGJlZW4gYXQgb3VyIGJlc3QuIEFuZCB3aGVuIHdlIGNhbiBnZXQgc3RvcHMgYW5kIGdldCBvdXQgaW4gdHJhbnNpdGlvbiwgdGhhdOKAmXMgd2hlbiB3ZeKAmXJlIGFsd2F5cyBhdCBvdXIgYmVzdC7igJ08L3A+CjxwPjMwLiBLb3J2ZXIgbm90ZWQgaG93IGltcG9ydGFudCBpdCB3YXMgdGhhdCB3aXRoIDc6NTYgbGVmdCBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciwgdGhlIFN1bnMgaGFkIG9ubHkgZWlnaHQgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+MzEuIE9uZSB0aGluZyB0aGF0IGNhbiBiZSBzYWlkIGFib3V0IHRoZSBDYXZzIGlzIHRoYXQgdGhlIHZldGVyYW5zIGFyZSBlbmNvdXJhZ2luZyB3aGVuIHlvdW5nIGd1eXMgY29tZSB1cCBiaWcuIFR3by13YXkgZ3VhcmQgSm9obiBIb2xsYW5kLCBpbiBoaXMgc2Vjb25kIHllYXIgb3V0IG9mIEJvc3RvbiBVbml2ZXJzaXR5LCBwbGF5ZWQgMjggbWludXRlcyBhbmQgc2NvcmVkIG9ubHkgdHdvIHBvaW50cywgYnV0IGFkZGVkIHNpeCByZWJvdW5kcywgdHdvIGFzc2lzdHMgYW5kIHR3byBibG9ja2VkIHNob3RzLjwvcD4KPHA+MzIuIEhpcyBsb3dsaWdodCBjYW1lIHdpdGggNjoxNyBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIHdoZW4gaGUgbWlzc2VkIGEgcnVubmluZyBkdW5rIHRoYXQgS29ydmVyIHNhaWQgbGVmdCBhIHdlbHQgb24gSG9sbGFuZOKAmXMgZm9yZWFybS48L3A+CjxwPjMzLiBLb3J2ZXIgaW50ZXJydXB0ZWQgSG9sbGFuZOKAmXMgZmlyc3QgTkJBIGludGVydmlldyBieSB0ZWxsaW5nIGhpbSwg4oCcWW914oCZcmUgYSBzaG9vdGVyLCBub3QgYSBkdW5rZXIu4oCdPC9wPgo8cD4zNC4gJiM4MjIwO0kgYmFzaWNhbGx5IGp1c3Qgc2F3IHRoZXkgd2VyZSBhbGwgc2hhZGluZyB0b3dhcmRzIExlQnJvbiBhbmQgSmVmZiBpbiB0aGUgbGFuZS4gSeKAmW0gYSBsaXR0bGUgYml0IGF0aGxldGljLCBJIGNhbiBzdGlsbCBqdW1wIGEgbGl0dGxlIGJpdCwgc28gSSBoYWQgdG8gdHJ5LCYjODIyMTsgSG9sbGFuZCBzYWlkLjwvcD4KPHA+MzUuIFNlY29uZHMgbGF0ZXIsIEplZmYgR3JlZW4gY2FtZSBvdmVyIGFuZCB3aGlzcGVyZWQgdG8gSG9sbGFuZCwg4oCcR29vZCBqb2IsIEpvaG4u4oCdPC9wPgo8cD4zNi4gV2hlbiBKYW1lcyBzYXcgSG9sbGFuZCBpbiB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20sIGhlIGdyZWV0ZWQgaGltIHdpdGgsIOKAnFdheSB0byB3b3JrIHRvbmlnaHQsIEpILuKAnTwvcD4KPHA+MzcuIEhvbGxhbmQgaXMgbm90IGVsaWdpYmxlIGZvciB0aGUgcG9zdC1zZWFzb24gdW5sZXNzIHRoZSBDYXZzIHNpZ24gaGltIHRvIGZpbGwgb25lIG9mIHRoZWlyIHR3byBvcGVuIHJvc3RlciBzcG90cywgdW5vY2N1cGllZCB0byBzYXZlIG93bmVyIERhbiBHaWxiZXJ0IGFub3RoZXIgbHV4dXJ5IHRheCBoaXQuIFRoYXQgZGVjaXNpb24gd2lsbCBjb21lIGRvd24gdGhlIHJvYWQsIGJ1dCBIb2xsYW5kIHNob3VsZCBiZSBhYmxlIHRvIGhlbHAgaW4gdGhlIHNob3J0IHRlcm0uPC9wPgo8cD4zOC4g4oCcSSB0aG91Z2h0IGhlIGRpZCBhIGdvb2Qgam9iIGp1c3QgYmVpbmcgcGh5c2ljYWwgYW5kIGFnZ3Jlc3NpdmUgZGVmZW5zaXZlbHks4oCdIEx1ZSBzYWlkIG9mIEhvbGxhbmQuIOKAnEFuZCBoZSBtYWRlIHNvbWUgZ29vZCBwYXNzZXMgdG9uaWdodC4gSGUgaGl0IEJyb24gZm9yIGFuIGFuZC0xLiBIZSBqdXN0IHBsYXlzIGhhcmQuIFdlIGtub3cgaGUgY2FuIG1ha2Ugc2hvdHMuIFRoZSBiaWdnZXN0IHRoaW5nIGZvciBoaW0gaXMganVzdCBkZWZlbnNpdmVseSBzdGF5aW5nIGxvY2tlZCBpbiBhbmQga25vd2luZyB0aGUgY292ZXJhZ2UgYW5kIHdoYXQgd2XigJlyZSBkb2luZy4gSGUgZGlkIGEgZ29vZCBqb2Igb2YgdGhhdCB0b25pZ2h0LuKAnTwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron cop demoted for sharing pornographic picture he found on suspects phone
Nate Ulrichs Browns analysis: Examining where recent trades leave the franchise heading into free agency
Duke Johnson wants to finish career with Browns and the two sides have reportedly been working on contract extension
2018 NFL mock draft roundup: Things are getting weird for the Browns