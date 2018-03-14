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Marla’s 38 shots from beyond the arc on Korver-James magic, ‘finally’ free throws and a welt of honor
Published: March 14, 2018 - 4:36 AM | Updated: March 14, 2018 - 4:39 AM
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