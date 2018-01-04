Ohio.com / Sports / Breaking News Sports / Marla’s 39 shots from beyond the arc on the Celtics’ threat in the East, guarding LeBron and where’s Vince Carter?
Published: January 4, 2018 - 12:41 AM | Updated: January 4, 2018 - 1:22 AM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxkaXYgY2xhc3M9InZpZGVvLWNvbnRhaW5lci1vdXRlciI+PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC8xWEYtVkI4aGcwcyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGdlc3R1cmU9Im1lZGlhIiBhbGxvdz0iZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxpZnJhbWUgd2lkdGg9IjU2MCIgaGVpZ2h0PSIzMTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvR0tJN0JsQzZGUWciIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBnZXN0dXJlPSJtZWRpYSIgYWxsb3c9ImVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ob3RlcywgcXVvdGVzIGFuZCBvYnNlcnZhdGlvbnMgYWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyBmZWxsIDEwMi04OCB0byB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3MgV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0IGF0IFREIEdhcmRlbi48L3A+CjxwPjEuIElmIHRoZXJlIGlzIHJlYXNvbiBmb3IgY29uY2VybiBhZnRlciB0aGUgQ2F2cyBsb3N0IGZvciB0aGUgZmlmdGggdGltZSBpbiB0aGUgbGFzdCBzZXZlbiBnYW1lcyBhbmQgZHJvcHBlZCB0aGVpciBmaWZ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBnYW1lIG9uIHRoZSByb2FkLCB5b3UgY291bGRu4oCZdCB0ZWxsIGJ5IHdhdGNoaW5nIG9yIGxpc3RlbmluZyB0byBMZUJyb24gSmFtZXMuPC9wPgo8cD4yLiBKYW1lcyB3YXMgam92aWFsLiBIZSBraWRkZWQgYSBDYXZz4oCZIGJlYXQgd3JpdGVyIGZvciBjaGVhdGluZyBvbiBoaW0gYmVjYXVzZSBoZSB3YXMgYWNyb3NzIHRoZSByb29tIHRhbGtpbmcgdG8gS2V2aW4gTG92ZS4gSGUgc2VhcmNoZWQgbG9ja2VycyBmb3IgYm9keSB3YXNoLiBIZSBkaWRu4oCZdCBzZWVtIG92ZXJseSBjb25jZXJuZWQgYWZ0ZXIgdGhlIENhdnMsIHBsYXlpbmcgb24gdGhlIHNlY29uZCBuaWdodCBvZiBhIGJhY2stdG8tYmFjaywgc2hvdCAzNSBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZpZWxkLiBJdCB3YXMgdGhlaXIgc2Vjb25kIHdvcnN0IHBlcmNlbnRhZ2Ugb2YgdGhlIHNlYXNvbiBiZWhpbmQgMzEuOCBvbiBDaHJpc3RtYXMgYXQgR29sZGVuIFN0YXRlLjwvcD4KPHA+My4gQnV0IEphbWVzIGFsc28gYnJvdWdodCB1cCB0aGUgZmFjdCB0aGF0IGhlIHVzdWFsbHkg4oCcZ29lcyBvZmbigJ0gb24gdGhlIHN0YXRlIG9mIHRoZSBDYXZzIGFyb3VuZCB0aGUgNDFzdCBnYW1lIGluIG1pZC1KYW51YXJ5LiBUaGlzIHdhcyBOby4gMzguIEhlIGhhZCBhIGpva2luZyB0b25lLCBidXQgdGhlcmUgd2FzIG5vIG1pc3Rha2luZyB0aGF0IHRpbWUgY291bGQgYmUgY29taW5nLCBlc3BlY2lhbGx5IGlmIGhlIGZlZWxzIHRoZSBDYXZzIGRvbuKAmXQgaGF2ZSBlbm91Z2ggdG8gd2luIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UuPC9wPgo8cD40LiBUaGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgZmFjaW5nIHRoZSBDZWx0aWNzIGluIHRoZSBwbGF5b2ZmcyB3YXMgb24gdGhlIENhdnPigJkgbWluZHMuIFRoZXkgcHJldmFpbGVkIGluIGZpdmUgZ2FtZXMgbGFzdCB5ZWFyIGluIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIGZpbmFscywgYnV0IElzYWlhaCBUaG9tYXMgd2FzIGluanVyZWQuPC9wPgo8cD41LiBUaGUgQ2VsdGljcyAoMzEtMTApIHNpdCBhdG9wIHRoZSBFYXN0IHdpdGggdGhlaXIgYmVzdCByZWNvcmQgdGhyb3VnaCB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBvZiB0aGUgcmVndWxhciBzZWFzb24gc2luY2UgdGhleSB3ZW50IDMyLTkgaW4gMjAxMC0xMS4gVGhleSBoYXZlIDMwIG9yIG1vcmUgdmljdG9yaWVzIGZvciBqdXN0IHRoZSB0aGlyZCB0aW1lIHNpbmNlIHRoZSAyMDEwLTExIHNlYXNvbi4gVGhlaXIgMTcgaG9tZSB2aWN0b3JpZXMgYXJlIHRpZWQgd2l0aCBTYW4gQW50b25pbyBmb3IgdGhlIG1vc3QgaW4gdGhlIGxlYWd1ZS48L3A+CjxwPjYuIFRoZSBDYXZzICgyNS0xMykgYXJlIHRoaXJkIGluIHRoZSBFYXN0LCBhbHNvIHRyYWlsaW5nIHRoZSBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMgKDI1LTEwKS4gVGhlIFdhc2hpbmd0b24gV2l6YXJkcyAoMjItMTYpIGFyZSB0aHJlZSBnYW1lcyBiZWhpbmQgdGhlIENhdnMuIDwvcD4KPHA+Ny4gSmFtZXMgZGlkbuKAmXQgaGVzaXRhdGUgdG8gZGlzY3VzcyB0aGUgY29uZmVyZW5jZSByYWNlLjwvcD4KPHA+OC4gQXNrZWQgaWYgaGXigJlzIGV2ZXIgY29uY2VybmVkIGFib3V0IGFub3RoZXIgdGVhbSBpbiB0aGUgRWFzdCwgSmFtZXMgc2FpZCwg4oCcQWJzb2x1dGVseS4gQWx3YXlzLiBXaHkgbm90PyA8L3A+CjxwPjkuIOKAnEnigJltIGFsd2F5cyBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgb3RoZXIgdGVhbXMgZ2V0dGluZyBiZXR0ZXIgYW5kIGJldHRlci4gQnV0IEnigJltIG1vcmUgY29uY2VybmVkIGFib3V0IHVzIGdldHRpbmcgYmV0dGVyIGFuZCBiZXR0ZXIuIFRoYXTigJlzIHRoZSBiaWdnZXIgdGhpbmcuIFdhc2hpbmd0b24gYW5kIG9idmlvdXNseSB0aGlzIHRlYW0gcmlnaHQgaGVyZSwgTWlhbWkgaXMgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBiZXR0ZXIgYW5kIGJldHRlciwgVG9yb250byBpcyBwbGF5aW5nIGV4Y2VwdGlvbmFsIGJhc2tldGJhbGwgcmlnaHQgbm93LiBUaGUgRWFzdCBpcyBwcmV0dHkgZGFtbiBnb29kIHRoaXMgeWVhciBhbmQgcmlnaHQgbm93LCB3ZeKAmXJlIG5vdCBzbyBnb29kLCBncmVhdCwgbm90IHNvIGdvb2QuIFNlZSB3aGF0IGhhcHBlbnMgbmV4dC4gQnV0IHlvdeKAmXZlIGFsd2F5cyBnb3QgdG8gYmUgY29uY2VybmVkIHdpdGggdGhlIGNvbXBldGl0aW9uIGZvciBzdXJlLuKAnTwvcD4KPHA+MTAuIEFza2VkIGlmIEJvc3RvbiB3YXMgYSBkaWZmZXJlbnQgdGhyZWF0IHRoaXMgeWVhciwgSmFtZXMgc2FpZCwg4oCcSSB0aGluayB0aGV5IHdlcmUgYSB0aHJlYXQgbGFzdCB5ZWFyLiBUaGUgaW5qdXJ5IGFmZmVjdGVkIHRoZW0gYSBsb3Qu4oCdPC9wPgo8cD4xMS4gSmFtZXMgd2FzIHRhbGtpbmcgYWJvdXQgVGhvbWFzLCBsYXN0IHllYXIgdGhlIENlbHRpY3PigJkgcG9pbnQgZ3VhcmQgYW5kIGZvY2FsIHBvaW50LCB3aG8gbWlzc2VkIHRoZSBmaW5hbCB0aHJlZSBnYW1lcyBvZiB0aGUgY29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMgd2l0aCBhIHRvcm4gbGFicnVtIGluIGhpcyByaWdodCBoaXAuIE5vdyBUaG9tYXMgaXMgYSBDYXYsIHRyYWRlZCBvbiBBdWcuIDIyIGZvciBLeXJpZSBJcnZpbmcuIDwvcD4KPHA+MTIuIFRob21hcyB3YXMgY2xlYXJseSBub3QgaGltc2VsZiBsYXN0IHllYXIgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2F2cyBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMsIHNjb3JpbmcgMTcgYW5kIDIgcG9pbnRzLCByZXNwZWN0aXZlbHkgaW4gR2FtZXMgMSBhbmQgMiBhZ2FpbnN0IHRoZSBDYXZzIGFuZCBoaXR0aW5nIGEgY29tYmluZWQgNyBvZiAyNSBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCwgMiBmb3IgOSBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UuIEhlIG5vdyBzYXlzIGlmIGhlIGhhZCBpdCB0byBkbyBvdmVyLCBrbm93aW5nIGhlIHdhcyBmYWNpbmcgc2V2ZW4gbW9udGhzIG9mIHJlaGFiLCBoZSB3b3VsZCBoYXZlIHNodXQgaGltc2VsZiBkb3duIGluIHRoZSBwbGF5b2Zmcy48L3A+CjxwPjEzLiBKYW1lcyBhbHNvIHByYWlzZWQgdGhlIGltcHJvdmVtZW50IG9mIFRlcnJ5IFJvemllciwgdGhlIDE2dGggcGljayBpbiB0aGUgMjAxNSBkcmFmdCBvdXQgb2YgTG91aXN2aWxsZSwgd2hvIGNhbWUgb2ZmIHRoZSBiZW5jaCB0byBsZWFkIHRoZSBDZWx0aWNzIHdpdGggMjAgcG9pbnRzLjwvcD4KPHA+MTQuIOKAnEhlIHdhcyB2ZXJ5IGdvb2QsIHZlcnkgZ29vZC4gSGXigJlzIGdldHRpbmcgbW9yZSBhbmQgbW9yZSBjb25maWRlbmNlIGV2ZXJ5IHNpbmdsZSBuaWdodCzigJ0gSmFtZXMgc2FpZC4g4oCcSXTigJlzIGhpcyB0aGlyZCB5ZWFyLiBIZeKAmXMgcGlja2luZyB1cCBiZXR0ZXIgaGFiaXRzLCBtb3JlIGhhYml0cy4gSGXigJlzIHZlcnkgcXVpY2ssIHNob290aW5nIHRoZSBiYWxsIGV4dHJlbWVseSB3ZWxsLiBWZXJ5IGFnZ3Jlc3NpdmUsIHRvby7igJ08L3A+CjxwPjE1LiBSb3ppZXIgd2FzIHRocmlsbGVkIHRvIGhlYXIgc3VjaCBwcmFpc2UgZnJvbSB0aGUgS2luZy48L3A+CjxwPjE2LiDigJxUaGF04oCZcyBiaWcgdGltZSzigJ0gUm96aWVyIHNhaWQuIOKAnEl04oCZcyBnb29kIGNvbWluZyBmcm9tIGhpbS4gSeKAmW0gZ29pbmcgdG8ga2VlcCB3b3JraW5nLuKAnTwvcD4KPHA+MTcuIEphbWVzIHdhc27igJl0IHRoZSBvbmx5IENhdiB3aG8gYnJvdWdodCB1cCB0aGUgcG9zdHNlYXNvbi4gU28gZGlkIEt5bGUgS29ydmVyLCBhbmQgaXQgY2FtZSBmcm9tIGEgcXVlc3Rpb24gYWJvdXQgaG93IHRvdWdoIGl0IGlzIHRvIHBsYXkgYmFjay10by1iYWNrcy48L3A+CjxwPjE4LiDigJxSZWFsbHksIHdoZW4gaXQgY29tZXMgdG8gdGVhbXMgbGlrZSBCb3N0b24sIGFuZCBJ4oCZbSBzdXJlIHRoZXkgZmVlbCB0aGUgc2FtZSB3YXkgYWJvdXQgdXMsIHlvdSBqdXN0IGhhdmUgdG8ga2VlcCBvbiBsZWFybmluZyBmb3Igd2hlbiBpdCBjb21lcyB0byB0aGUgcGxheW9mZnMs4oCdIEtvcnZlciBzYWlkLiDigJxKdXN0IGtlZXAgb24gd2F0Y2hpbmcgdGhlIGZpbG0gYW5kIGxlYXJuaW5nIGhvdyBlYWNoIG90aGVyIHBsYXlzIGFuZCB3aGF0IHdvcmtzIGFuZCB3aGF0IGRvZXNu4oCZdCB3b3JrLiBJdOKAmXMgYWxsIGFib3V0IHdoZW4gd2UgbWVldCBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMu4oCdPC9wPgo8cD4xOS4gQ2VsdGljcyBjb2FjaCBCcmFkIFN0ZXZlbnMgZGlkbuKAmXQgb3ZlcnBsYXkgdGhlIHZpY3RvcnksIHNheWluZyBoaXMgdGVhbSB3YXMgcmVzdGVkIGFmdGVyIHR3byBkYXlzIG9mZiB3aGlsZSB0aGUgQ2F2cyBiZWF0IHRoZSBUcmFpbCBCbGF6ZXJzIGF0IGhvbWUgVHVlc2RheS4gQnV0IGhlIGRpZCBzYXkgaGUgYmVsaWV2ZXMgdGhlIENlbHRpY3MgaGF2ZSBtb3JlIGxlbmd0aCBhbmQgYXRobGV0aWNpc20gdGhpcyBzZWFzb24sIHdoaWNoIHNob3VsZCBoZWxwIHRoZW0gdHJ5IHRvIGVuZCB0aGUgQ2F2c+KAmSBzdHJpbmcgb2YgdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgRmluYWxzIGFwcGVhcmFuY2VzLjwvcD4KPHA+MjAuIOKAnEl04oCZcyBhbGwgYWJvdXQgYmVpbmcgYWJsZSB0byBiZSB2ZXJzYXRpbGUgYW5kIHN3aXRjaCzigJ0gU3RldmVucyBzYWlkLCBhZGRpbmcgdGhhdCB0aGUgQ2VsdGljcyBoYXZlIGJlZW4gaGFtcGVyZWQgaW4gdGhhdCByZWdhcmQgZHVlIHRvIGluanVyaWVzLiDigJxJdOKAmXMgcmVhbGx5IGltcG9ydGFudC4gWW91IGtub3cgYWdhaW5zdCBMZUJyb24sIHRoZXJl4oCZcyBub2JvZHkgdGhhdCBjYW4gZ3VhcmQgaGltIHRoZSB3aG9sZSBnYW1lLCBzbyB5b3UgaGF2ZSB0byB0aHJvdyBhcyBtYW55IGJvZGllcyBhdCBoaW0gYXMgeW91IGNhbiwgYW5kIHRoZW4gcHJheS7igJ08L3A+CjxwPjIxLiBUaGUgQ2VsdGljcyBzZWVtIHRvIGJlIGxvYWRlZCB3aXRoIHlvdW5nLCBhdGhsZXRpYyBib2RpZXMgdG8gdGhyb3cgYXQgSmFtZXMgbm93LCB3aGljaCBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIHRoZSByZWFzb24gSmFtZXMgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxOSBwb2ludHMsIHNldmVuIHJlYm91bmRzIGFuZCBzaXggYXNzaXN0cywgbm90IHdpbGxpbmcgdG8gb3ZlcmRvIGl0IGluIGEgYmFjay10by1iYWNrLjwvcD4KPHA+MjIuIENhdnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBzYWlkIGhlIHdhc27igJl0IGNvbmNlcm5lZCB0aGF0IHRoZSBDYXZzIHRyYWlsIHRoZSBDZWx0aWNzIGJ5IDQxLzIgZ2FtZXMgaW4gdGhlIEVhc3QuPC9wPgo8cD4yMy4g4oCcQXMgbG9uZyBhcyB3ZSBtYWtlIHRoZSBwbGF5b2Zmcywgd2XigJlyZSBmaW5lLOKAnSBoZSBzYWlkLjwvcD4KPHA+MjQuIEEgZmV3IG90aGVyIG51Z2dldHMuIEluIEJvc3RvbiwgdGhlIGdhbWUgd2lsbCBiZSByZW1lbWJlcmVkIGZvciB0aGUgcmV0dXJuIG9mIFRob21hcywgZXZlbiB0aG91Z2ggaGUgZGlkbuKAmXQgcGxheSBiZWNhdXNlIGFmdGVyIG1ha2luZyBoaXMgQ2F2c+KAmSBkZWJ1dCBUdWVzZGF5LCBoZSBoYXNu4oCZdCBiZWVuIGNsZWFyZWQgZm9yIGJhY2stdG8tYmFja3MuIDwvcD4KPHA+MjUuIFRoZSBDZWx0aWNzIHNob3dlZCBUaG9tYXMgb24gdGhlIEp1bWJvdHJvbiBkdXJpbmcgdGhlIGZpcnN0LXF1YXJ0ZXIgYnJlYWsgYW5kIHRoZSB0d28tdGltZSBBbGwtU3RhciByZWNlaXZlZCBhIHN0YW5kaW5nIG92YXRpb24uPC9wPgo8cD4yNi4g4oCcVGhleSBzaG93ZWQgdGhlaXIgdHJ1ZSBjb2xvcnMsIGxpa2UgdGhleSBhbHdheXMgZG8s4oCdIFRob21hcyBzYWlkIGFmdGVyd2FyZC4g4oCcVGhhdOKAmXMgYWxsIEkga2VlcCBzYXlpbmcsIHRoYXQgdGhpcyBpcyBnZW51aW5lIGxvdmUgZnJvbSBib3RoIHNpZGVzLiBUaGUgZmFucyBhcmUgZXZlcnl0aGluZyBoZXJlLiA8L3A+CjxwPjI3LiDigJxUYWNvbWEgKFdhc2hpbmd0b24pIGlzIHdobyBJIGFtLCBidXQgQm9zdG9uIGlzIGRlZmluaXRlbHkgaW4gbXkgaGVhcnQgYW5kIHdpbGwgYWx3YXlzIGJlIHNvbWUgdHlwZSBvZiBob21lIGZvciBtZS7igJ08L3A+CjxwPjI4LiBUaG9tYXMgYW5kIElydmluZyBoYWQgYSBtb21lbnQgYXQgdGhlIG9mIHRoZSBnYW1lIGFuZCBUaG9tYXMgc2FpZCB3aGF0IHdhcyBzaGFyZWQgd2FzIOKAnG11dHVhbCByZXNwZWN0LuKAnTwvcD4KPHA+MjkuIOKAnFdl4oCZdmUgYWx3YXlzIHJlc3BlY3RlZCBlYWNoIG90aGVyIGFuZCBmcm9tIHRoZSBkYXkgd2UgZ290IGRyYWZ0ZWQgdG8gcGxheWluZyBvbiBBbGwtU3RhciB0ZWFtcyB0aGUgc2FtZSB0aW1lcyBhbmQgdGhpbmdzIGxpa2UgdGhhdCzigJ0gVGhvbWFzIHNhaWQuPC9wPgo8cD4zMC4gVmVyeSBsaXR0bGUgd2FzIHNhaWQgYWJvdXQgSXJ2aW5nLCB3aG8gZmluaXNoZWQgd2l0aCAxMSBwb2ludHMsIG5pbmUgcmVib3VuZHMgYW5kIHNpeCBhc3Npc3RzLCBidXQgaGl0IDUgb2YgMTQgc2hvdHMsIDAgZm9yIDUgZnJvbSAzLXBvaW50IHJhbmdlLjwvcD4KPHA+MzEuIEx1ZSBsYXVkZWQgdGhlIENhdnPigJkgZGVmZW5zaXZlIG9uIElydmluZyBhbmQgQWwgSG9yZm9yZCAoMTEgcG9pbnRzKSwgYnV0IHNhaWQgdGhlIENlbHRpY3PigJkgYmVuY2gsIGVzcGVjaWFsbHkgUm96aWVyIGFuZCBNYXJjdXMgU21hcnQgKDE1IHBvaW50cykgcmVhbGx5IGh1cnQgdGhlbS48L3A+CjxwPjMyLiBXaGVuIGl0IHdhcyBtZW50aW9uZWQgdG8gSmFtZXMgdGhhdCB0aGUgQ2F2cyBtYWRlIElydmluZyBhIGRpc3RyaWJ1dG9yLCBKYW1lcyBzYWlkLCDigJxJdOKAmXMgdHdvIGd1eXMgb24gdGhlIGJhbGwsIHlvdeKAmXZlIGdvdCB0byBnaXZlIHRoZSBiYWxsIHVwLiBJdOKAmXMganVzdCBiYXNrZXRiYWxsLuKAnTwvcD4KPHA+MzMuIExvdmUgc3ByYWluZWQgaGlzIHJpZ2h0IGFua2xlIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIGFuZCBzYXQgb3V0IHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgYnV0IHNhaWQgaGUgZG9lc27igJl0IHRoaW5rIGl0IHdpbGwga2VlcCBoaW0gb3V0IG9mIHRoZSBDYXZz4oCZIG5leHQgZ2FtZSBTYXR1cmRheSBpbiBPcmxhbmRvLjwvcD4KPHA+MzQuIOKAnEkganVzdCB3ZW50IHRvIGJsb2NrIEhvcmZvcmTigJlzIHNob3QsIGdvdCBpdCBhbmQgY2FtZSBkb3duIGFuZCB0aGVuIGxhbmRlZCBvbiBoaXMgZm9vdCBhbmQgcm9sbGVkIGl0LOKAnSBMb3ZlIHNhaWQuIOKAnEkgd2FzIG9uIHRoZSBncm91bmQgZm9yIGEgbGl0dGxlIGJpdCwgZ290IGJhY2sgdXAgYW5kIGtlcHQgcGxheWluZy4gQ2FtZSBoZXJlIHJpZ2h0IGJlZm9yZSB0aGUgaGFsZiwganVzdCB0cmllZCB0byBnZXQgaXQgdGFwZWQsIGxvb3NlLCBnbyBvdXQgdGhlcmUuIEJ1dCBJIGp1c3Qgd2FzbuKAmXQgbXlzZWxmLuKAnTwvcD4KPHA+MzUuIEFzIGZvciBTYXR1cmRheSwgTG92ZSBzYWlkIGhlIHdhc27igJl0IGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCBiZWluZyBzaWRlbGluZWQuPC9wPgo8cD4zNi4g4oCcSSB0aGluayBpdCB3YXMgZGVmaW5pdGVseSBlbm91Z2ggdGltZSzigJ0gTG92ZSBzYWlkLiDigJxHZXR0aW5nICh0byBPcmxhbmRvKSB0b25pZ2h0LCBtYWtpbmcgc3VyZSBJ4oCZbSBvZmYgbXkgZmVldCBhbmQgY29udGludWUgdG8gaWNlIGl0IGFuZCBnZXQgdHJlYXRtZW50LiBJIGRvbuKAmXQgc2VlIGFueSByZWFzb24gd2h5IEkgc2hvdWxkbuKAmXQgcGxheS7igJ08L3A+CjxwPjM3LiBXaGVuIGEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBCb3N0b24gbWVkaWEgYXNrZWQgSmFtZXMgYWJvdXQgaGF2aW5nIGEgdGFyZ2V0IG9uIGhpcyBiYWNrLCBKYW1lcyBwb2ludGVkIG91dCB0aGF0IHRoZSBLaW5nc+KAmSBWaW5jZSBDYXJ0ZXIsIDQwLCB3aG8gc2NvcmVkIDI0IHBvaW50cyB0byBoZWxwIGJlYXQgdGhlIENhdnMgaW4gU2FjcmFtZW50byBvbiBEZWMuIDI3IGhhcyBkb25lIG5vdGhpbmcgc2luY2UuIDwvcD4KPHA+MzguIOKAnEnigJl2ZSBhY3R1YWxseSBiZWVuIHdhdGNoaW5nIFNhYyBzaW5jZSB0aGF0IGdhbWUgYW5kIEkgZG9u4oCZdCB0aGluayBWaW5jZSBoYXMgcGxheWVkIHNpbmNlIHRoYXQgZ2FtZSzigJ0gSmFtZXMgc2FpZC4g4oCcV2UgZGVmaW5pdGVseSBrbm93IHdoZW4gd2UgY29tZSB0byB0b3duLCB3ZSBoYXZlIHRvIGJlIHJlYWR5IGZvciBhbnl0aGluZy4gSGXigJlzIHBsYXllZCBzZXZlbiBtaW51dGVzIHNpbmNlIHdlIHBsYXllZCB0aGVtIG9uIHRoZSAyN3RoIG9mIERlY2VtYmVyLuKAnTwvcD4KPHA+MzkuIEFjdHVhbGx5IENhcnRlciBoYXMgcGxheWVkIGluIG9ubHkgb25lIG9mIHRocmVlIGdhbWVzLCBnb3QgaW4gZm9yIDE1IG1pbnV0ZXMgYXQgaG9tZSBhZ2FpbnN0IE1lbXBoaXMsIGFuZCBkaWRu4oCZdCBzY29yZS4gQnV0IHBvaW50IHRha2VuLjwvcD4K
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Lodi man shot in head at University of Akron off-campus house dies following night of drinking, gun play
Browns notebook: Cleveland declines to coach in Senior Bowl this year
Akron teen receives probation for firetruck collision that killed 2 other teens
Man accused of shooting at Akron police before getting hit by cruiser