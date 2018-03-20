Home / Sports / Breaking News Sports / Marla’s 40 shots from beyond the arc on Kevin Love’s return, looming decisions and a bear hug
Published: March 20, 2018 - 12:40 AM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ob3RlcywgcXVvdGVzIGFuZCBvYnNlcnZhdGlvbnMgYWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyByZWNvcmRlZCB0aGVpciB0aGlyZCB2aWN0b3J5IGluIHRoZSBwYXN0IGZvdXIgZ2FtZXMsIGRlZmVhdGluZyB0aGUgTWlsd2F1a2VlIEJ1Y2tzIDEyNC0xMTcgTW9uZGF5IG5pZ2h0IGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuIFRoZSBsb3NzIGxlZnQgdGhlIEJ1Y2tzIGVpZ2h0aCwgaW4gdGhlIGxhc3QgcGxheW9mZiBzcG90IGluIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UuPC9wPgo8cD4xLiBXaXRoIDQwIHBvaW50cywgMTIgcmVib3VuZHMgYW5kIDEwIGFzc2lzdHMsIExlQnJvbiBKYW1lcyByZWNvcmRlZCBoaXMgdGhpcmQgdHJpcGxlLWRvdWJsZSBpbiB0aGUgbGFzdCBmb3VyIGdhbWVzLiBJdCB3YXMgaGlzIDE2dGggb2YgdGhlIHNlYXNvbiAoYSBjYXJlZXItaGlnaCkgYW5kIDcxc3Qgb2YgaGlzIGNhcmVlci48L3A+CjxwPjIuIEF0IDMzIHllYXJzIGFuZCA3OSBkYXlzLCBoZSBiZWNhbWUgdGhlIHRoaXJkIG9sZGVzdCBwbGF5ZXIgaW4gbGVhZ3VlIGhpc3RvcnkgdG8gdHVybiBpbiBhIDQwLXBvaW50IHRyaXBsZS1kb3VibGUsIHRyYWlsaW5nIExhcnJ5IEJpcmQgKDM1IHllYXJzLCA5OSBkYXlzKSBhbmQgRWxnaW4gQmF5bG9yICgzNCB5ZWFycywgNDggZGF5cyksIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgRWxpYXMgU3BvcnRzIEJ1cmVhdS48L3A+CjxwPjMuIEphbWVzIGhhcyBzYWlkIHRoYXQgaGUgcmVmb2N1c2VkIGZvciB0aGUgRmViLiA3IGhvbWUgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IE1pbm5lc290YSwgdGhlIGRheSBiZWZvcmUgdGhlIHRyYWRlIGRlYWRsaW5lLCBhbmQgYWxsIHNpZ25zIGFmZmlybSB0aGF0LiBTdGFydGluZyB3aXRoIHRoZSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMgZ2FtZSwgSmFtZXMgaXMgYXZlcmFnaW5nIGEgdHJpcGxlLWRvdWJsZS4gSGUgY29udGludWVzIHRvIHRha2UgaXQgdXBvbiBoaW1zZWxmIHRvIHRyeSB0byBjYXJyeSB0aGUgQ2F2cyBiYWNrIHRvIHRoZSBOQkEgRmluYWxzLjwvcD4KPHA+NC4gT25lIGNhbiBvbmx5IHdvbmRlciBob3cgbXVjaCBsb25nZXIgaGUgY2FuIHN1c3RhaW4gdGhpcyByaHl0aG0uIEJ1dCBoZSBrbm93cyB3aGF0IGl0IHdpbGwgcmVxdWlyZS48L3A+CjxwPjUuIOKAnFN0YXkgY29tbWl0dGVkIHRvIG15IHJlZ2ltZW4s4oCdIEphbWVzIHNhaWQuIOKAnEnigJltIG5vdCBnb2luZyB0byBtYWtlIHNob3RzIGV2ZXJ5IG5pZ2h0LiBCdXQgd2hhdCBJIGRvIGtub3cgaXMgSeKAmW0gZ29pbmcgdG8gZG8gb3RoZXIgdGhpbmdzIGlmIEkgZG9u4oCZdCBtYWtlIHNob3RzIHRvIGdldCBteSBndXlzIGludm9sdmVkIGFuZCByZWJvdW5kIGFuZCBkZWZlbmQuIEkgY2FuIHRha2UgYSBjaGFyZ2UgaGVyZSBhbmQgdGhlcmUgaWYgaXQgcHJlc2VudHMgaXRzZWxmLCBJIGNhbiBibG9jayBzaG90cyBhbmQgZ2V0IHN0ZWFscy4gSSBjYW4gYWx3YXlzIGZpZ3VyZSBvdXQgYSB3YXkgdG8gYmUgYSB0aHJlYXQgb24gdGhlIGZsb29yIGV2ZW4gaWYgSeKAmW0gbm90IHNjb3JpbmcuIEZvciBtZSB0aGF0IGRvZXNu4oCZdCBjaGFuZ2Uu4oCdPC9wPgo8cD42LiBKYW1lcyBmaW5hbGx5IGhhZCBhIHJlbGlhYmxlIHdpbmdtYW4gYXMgS2V2aW4gTG92ZSBwbGF5ZWQgaGlzIGZpcnN0IGdhbWUgaW4gc2V2ZW4gd2Vla3MgYWZ0ZXIgYnJlYWtpbmcgYSBib25lIGluIGhpcyBsZWZ0IGhhbmQgSmFuLiAzMCBhdCBEZXRyb2l0LjwvcD4KPHA+Ny4gS3lsZSBLb3J2ZXIgYWxzbyByZXR1cm5lZCB0byB0aGUgbGluZXVwIGFmdGVyIGxlYXZpbmcgdGhlIHRlYW0gYW5kIG1pc3NpbmcgU2F0dXJkYXnigJlzIGdhbWUgaW4gQ2hpY2Fnby4gQXNzb2NpYXRlIGhlYWQgY29hY2ggTGFycnkgRHJldyBzYWlkIEtvcnZlcuKAmXMgYnJvdGhlciB3YXMgaWxsLiBLb3J2ZXIgaGFzIHN0YXJ0ZWQgdGhyZWUgb2YgdGhlIGxhc3QgZm91ciBhZnRlciBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIGRlbW90ZWQgc2hvb3RpbmcgZ3VhcmQgSi5SLiBTbWl0aC48L3A+CjxwPjguIOKAnFdoZW4gd2XigJl2ZSBnb3QgdmV0ZXJhbnMgb24gdGhlIGZsb29yIHRoYXQgaGVscHMgdXMgb3V0IGZvciBib3RoIHNpZGVzLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkIG9mIExvdmUgYW5kIEtvcnZlci4g4oCcV2Uga25vdyB3aGF0IHdlIHdhbnQgdG8gZG8sIHdlIGtub3cgd2hhdCB3ZSB3YW50IHRvIGFjY29tcGxpc2guIE1lIHBlcnNvbmFsbHkgSeKAmW0gZ29pbmcgdG8gYmUgaW4gYXR0YWNrIG1vZGUgbm8gbWF0dGVyIHdob+KAmXMgb3V0IG9uIHRoZSBmbG9vci4gQXMgeW91IGd1eXMgc2F3IG9uIHRoZSByb2FkIHRyaXAsIEkgd2FzIHBsYXlpbmcgdGhlIHdheSBJIHdhbnQgdG8gcGxheSBubyBtYXR0ZXIgd2hvIHdhcyBvdXQgb24gdGhlIGZsb29yLiBZb3UgYWRkIGFuIEFsbC1TdGFyIHBvd2VyIGZvcndhcmQgYW5kIGEgMy1wb2ludCBzcGVjaWFsaXN0IGxpa2UgS3lsZSwgdGhlaXIgYmFza2V0YmFsbCBJUXMganVzdCBoZWxwIG91ciB0ZWFtLuKAnTwvcD4KPHA+OS4gTG92ZSBzYXcgcnVzdCBpbiBoaXMgcGxheSwgYnV0IGl0IHdhcyBtb3JlIGluIGhpcyBwYXNzaW5nIHRoYW4gaGlzIHNob290aW5nLiBIZSBzY29yZWQgMTggcG9pbnRzIGluIDI1IG1pbnV0ZXMsIGhpdHRpbmcgNSBvZiAxMyBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCwgNCBvZiA5IGJleW9uZCB0aGUgYXJjLCB3aXRoIHNldmVuIHJlYm91bmRzIGFuZCBmb3VyIGFzc2lzdHMuPC9wPgo8cD4xMC4g4oCcSSBmZWVsIHByZXR0eSBnb29kLOKAnSBMb3ZlIHNhaWQuIOKAnEluaXRpYWxseSB0aGF0IGZpcnN0IHdpbmQgaXMgYWx3YXlzIHRvdWdoLCBidXQgZXZlbiBhZnRlciB0aGF0IEkgZmVsdCBsaWtlIG15IGxlZ3Mgd2VyZSB1bmRlcm5lYXRoIG1lIGFuZCB0aGF0IEkgY291bGTigJl2ZSBwbGF5ZWQgYSBsaXR0bGUgYml0IG1vcmUu4oCdPC9wPgo8cD4xMS4gTG92ZSBzYWlkIGhpcyByaHl0aG0gd2FzIOKAnHByZXR0eSBnb29kLOKAnSBraW5kIG9mIGxpa2UgZWFybHkgaW4gdGhlIHNlYXNvbi4gPC9wPgo8cD4xMi4gSGUgZGlkbuKAmXQgaGF2ZSB0byB0aGluayBsb25nIHRvIHJlY2FsbCBoaXMgbWlzdGFrZXMuPC9wPgo8cD4xMy4g4oCcVGhlcmUgd2FzIG9uZSB3aGVyZSBJIGNhdWdodCB0aGUgYmFsbCBvZmYgb2YgS3lsZS4gSSBnb3QgY2F1Z2h0IGluIHRoZSBjb3JuZXIgdGhlcmUgYW5kIEkgc2F3IEJyb24gYW5kIEkgcGFzc2VkIGl0IG91dCB0b3dhcmQgaGFsZi1jb3VydCwgd2hlcmUgdXN1YWxseSBJIGhpdCBoaW0gb24gdGhlIGJhY2tkb29yLOKAnSBMb3ZlIHNhaWQuIOKAnEl0IHdhcyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBJIHVzdWFsbHkgc2VlIGFuZCBoZeKAmXMgYWJsZSB0byBtYWtlIHRoZSBwbGF5LCBidXQsIEkgdGhyZXcgaXQgb3ZlciBoYWxmLWNvdXJ0IGFuZCB3ZSBnb3QgdGhlIGhhbGYtY291cnQgdmlvbGF0aW9uLiBBIGNvdXBsZSBzd2luZy1zd2luZ3MgSSBkaWRu4oCZdCBzZWUuIFNvIGFzIGZhciBhcyBkZWNpc2lvbi1tYWtpbmcgZ29lcywgSSBmZWVsIGxpa2UgYSBsaXR0bGUgcnVzdHkgaW4gbWlzc2luZyBzZXZlbiB3ZWVrcywgYnV0IGl0IHdpbGwgY29tZSBpbiB0aGUgbGFzdCBkb3plbiBnYW1lcyBvciBzby4gT3ZlcmFsbCwgSSB0aGluayBpdCB3YXMgT0ssIGJ1dCB3ZSBnb3QgdGhlIHdpbiBhZ2FpbnN0IGEgdGVhbSB0aGF0IGlzIGFsc28gZmlnaHRpbmcgZm9yIGEgcGxheW9mZiBzZWVkLuKAnTwvcD4KPHA+MTQuIEFzc29jaWF0ZSBoZWFkIGNvYWNoIExhcnJ5IERyZXcgd2FzIGhhcHB5IHRvIGdldCBMb3ZlIGJhY2suPC9wPgo8cD4xNS4g4oCcSSB0aG91Z2h0IGhlIGdhdmUgdXMgYSB0cmVtZW5kb3VzIGxpZnQs4oCdIERyZXcgc2FpZC4g4oCcTm90IG9ubHkgdGhlIGZhY3QgdGhhdCBoZSBtYWRlIHNvbWUgc2hvdHMsIGJ1dCB0aGF0IGhlIHdhcyBwcmV0dHkgYWN0aXZlIGRlZmVuc2l2ZWx5LiBXZSB0cnkgdG8gcHV0IGEgbG90IG9mIGVtcGhhc2lzIG9uIG91ciBkZWZlbnNlLCBidXQgZXZlcnlib2R5IGtub3dzIHdoZW4gaGXigJlzIG91dCBvbiB0aGUgZmxvb3IgaGXigJlzIGNhcGFibGUgb2Ygc2NvcmluZyBiYXNrZXRzIHdoZXRoZXIgaGXigJlzIGluc2lkZSBvciBvdXQuIDwvcD4KPHA+MTYuIOKAnEl0IHdhcyBqdXN0IHJlYWxseSBnb29kIHRvIGhhdmUgaGltIGJhY2suIEJlaW5nIGFibGUgdG8gcnVuIHNvbWUgb2YgdGhlIHRoaW5ncyB0aGF0IHdlIHJhbiBwcmlvciB0byBoaW0gZ2V0dGluZyBodXJ0LiBJdCBqdXN0IG9wZW5zIHVwIGEgbG90LCBlc3BlY2lhbGx5IHdoZW4gaGXigJlzIHBsYXlpbmcgYXQgdGhlIDUgYWdhaW5zdCBhIGNlbnRlciB3aG/igJlzIG5vdCB1c2VkIHRvIGJlaW5nIG9uIHRoZSBwZXJpbWV0ZXIuIFRoYXTigJlzIHdoZXJlIHdlIGtlZXAgaGltIGEgbG90IGFuZCBoZSByZXNwb25kZWQgcmVhbGx5IHdlbGwgdG9uaWdodC7igJ08L3A+CjxwPjE3LiBJdCBtYXJrZWQgTG92ZeKAmXMgZmlyc3QgZ2FtZSB3aXRoIGd1YXJkcyBHZW9yZ2UgSGlsbCBhbmQgSm9yZGFuIENsYXJrc29uLCBhY3F1aXJlZCBhdCB0aGUgdHJhZGUgZGVhZGxpbmUuIExvdmUgc3RpbGwgaGFzbuKAmXQgc2VlbiBhY3Rpb24gd2l0aCBjZW50ZXIgTGFycnkgTmFuY2UgSnIuIChzb3JlIHJpZ2h0IGhhbXN0cmluZykgYW5kIGd1YXJkIFJvZG5leSBIb29kIChsb3dlciBiYWNrIHN0cmFpbiksIGFsdGhvdWdoIHRoZXkgY291bGQgcmV0dXJuIHNvb24uIExvdmXigJlzIG9sZCBydW5uaW5nIG1hdGUsIGNlbnRlciBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIChzcHJhaW5lZCByaWdodCBhbmtsZSksIG1heSBhbHNvIGJlIGJhY2sgdGhpcyB3ZWVrLCB3aXRoIG5vIHdvcmQgeWV0IG9uIGZvcndhcmQgQ2VkaSBPc21hbiAobGVmdCBoaXAgc3RyYWluKS48L3A+CjxwPjE4LiBUaGUgQ2F2cyB3ZW50IDExLTEwIHdpdGhvdXQgTG92ZS4gQXMgZGVzcGVyYXRlIGFzIHRoZXkgaGF2ZSBiZWVuIHRvIGZpbmQgYSBOby4gMiBzY29yZXIgaW4gTG92ZeKAmXMgYWJzZW5jZSwgaGUgY291bGQgaGF2ZSBxdWVzdGlvbmVkIHdoZXJlIGhl4oCZZCBmaXQgd2l0aCBhbGwgdGhlIGNoYW5nZXMuPC9wPgo8cD4xOS4g4oCcWWVzIGFuZCBubyzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcSSBjYW4gYWx3YXlzIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgcGxheSBteSBnYW1lLiBJIGRvbuKAmXQga25vdyBpZiBJIGhhZCBhbnkgc2hvdHMgaW5zaWRlIHRoZSBwYWludCB0b25pZ2h0IGJlY2F1c2UgSSBnYXZlIHVwIG9uZSwgSSB0aHJldyBpdCB0byBKZWZmIChHcmVlbikgYW5kIHR1cm5lZCBpdCBvdmVyLiBCdXQgYXMgZmFyIGFzIGZpbmRpbmcgb3V0IHdoZXJlIHRvIHBpY2stYW5kLXBvcCBhbmQgd2hlcmUgdG8gcGljay1hbmQtcm9sbCwgSSBqdXN0IGZlbHQgYSBsaXR0bGUgcnVzdHkgb24gdGhhdC4gQW5kIHRoYXTigJlzIHBhcnQgb2YgZGVjaXNpb24tbWFraW5nIGFzIHdlbGwuIEl04oCZcyBqdXN0IGZpZ3VyaW5nIG91dCB3aGVuIGFuZCB3aGVyZSB0byByb2xsIGFuZCBraW5kIG9mIGJlaW5nIGJhY2sgYXQgdGhlIGZpdmUgYW5kIGRvaW5nIHRoYXQgYWdhaW4uIEnigJlsbCBnZXQgYmV0dGVyLiBPbmNlIEkgd2F0Y2ggc29tZSBmaWxtIHRvbW9ycm93IGFuZCBwaWNrIG15IHNwb3RzIGEgbGl0dGxlIGJldHRlciBpdCB3aWxsIGJlIGFsbCBnb29kLuKAnTwvcD4KPHA+MjAuIExvdmUgc2FpZCBoZSBwbGF5ZWQgbm8gZml2ZS1vbi1maXZlIGJlZm9yZSBoZSByZXR1cm5lZCwgb25seSBnb2luZyBhZ2FpbnN0IHRoZSBjb2FjaGVzLjwvcD4KPHA+MjEuIExvdmUgd2FzIG9yaWdpbmFsbHkgcHJvamVjdGVkIHRvIG1pc3MgZWlnaHQgd2Vla3MsIGJ1dCBtYWRlIGl0IGJhY2sgaW4gc2V2ZW4uIFRoZSB0aW1lbGluZSBoZSB0aG91Z2h0IGhlIHdhcyBvbiBsYXN0IHdlZWsgd2FzIGFjY2VsZXJhdGVkIOKAkyBoZeKAmWQgaG9wZWQgdG8gYmUgYmFjayBGcmlkYXkgYWdhaW5zdCB0aGUgU3VucyDigJMgYnV0IGhlIHNhaWQgdGhhdCB3YXMgb25seSBiZWNhdXNlIGhlIGhhZCB0byBnZXQgb25lIG1vcmUgc2Nhbi48L3A+CjxwPjIyLiDigJxJIGdvdCB0aGUgc2NhbiB0aGlzIG1vcm5pbmcgYW5kIOKApiB0aGV5IHRvbGQgbWUgZGVwZW5kaW5nIG9uIGhvdyBJIGZlZWws4oCdIExvdmUgc2FpZCwg4oCcSSBzYWlkLCDigJhMaXN0ZW4gSSBmZWVsIGdvb2QsIEnigJltIGdvaW5nIHRvIHBsYXku4oCZIEkgd2FudGVkIHRvIGtpbmQgb2YgcHVzaCB0aGF0IGFsb25nIGFuZCB0cnkgdG8gZ2V0IGFzIG1hbnkgZ2FtZXMgYXMgSSBjb3VsZCB1bmRlcm5lYXRoIG15IGJlbHQu4oCdPC9wPgo8cD4yMy4gU2luY2UgTG92ZSB3YXMgaHVydCwgc2l4IHBsYXllcnMgaGF2ZSBiZWVuIHRyYWRlZCBhbmQgZm91ciBhY3F1aXJlZC4gSGUgdGhpbmtzIHRoZSBDYXZzIGFyZSBiZXR0ZXIgbm93LjwvcD4KPHA+MjQuIOKAnFllYWgsIEkgdGhpbmsgc28uIEl04oCZcyB0b3VnaCB0byBzYXkgd2l0aCBmb3VyIGd1eXMgb3V0LOKAnSBMb3ZlIHNhaWQuIOKAnEJ1dCBhbGwgdGhvc2UgZ3V5cyBJIHRoaW5rIHBsYXkgYm90aCBzaWRlcyBvZiB0aGUgYmFsbC4gVGhleSBwbGF5IGV4dHJlbWVseSBoYXJkLiBFdmVuIGp1c3QgbG9va2luZyBhdCB0aGVtIHRoZSBmaXJzdCB0d28gZ2FtZXMsIEkga25vdyBpdCBoYXMgYmVlbiBhbiAxMS0xMCByZWNvcmQgc2luY2UgdGhhdCB0aW1lLCBidXQgSSBmZWx0IGxpa2UganVzdCBnb2luZyBvdXQgdGhlcmUgYW5kIHBsYXlpbmcgZXh0cmVtZWx5IGhhcmQsIGFuZCBwbGF5aW5nIHRvdWdoIGJhc2tldGJhbGwsIHRoYXTigJlzIHdoYXQgaXQgZmVsdCBsaWtlIHRoZSBpZGVudGl0eSBvZiB0aGlzIHRlYW0gd2FzLjwvcD4KPHA+MjUuIOKAnEkga25vdyB0aGF04oCZcyBwcmV0dHkgcHJpbWl0aXZlIGluIG15IHdheSBvZiBzYXlpbmcgaXQsIGJ1dCBJIHRoaW5rIEJyb24gaXMgZGVmaW5pdGVseSBsZWFkaW5nIHRoZSBzdHJpa2UgYW5kIGV2ZXJ5Ym9keSBlbHNlIGtpbmQgb2YgbW9sZGluZyBhbmQgamVsbGluZyBhcm91bmQgaGltIGlzIHRoZSB3YXkgdG8gcGxheS7igJ08L3A+CjxwPjI2LiBUaGUgQ2F2cyBwcmV2YWlsZWQgZGVzcGl0ZSBsZWFybmluZyBqdXN0IGJlZm9yZSBzaG9vdGFyb3VuZCB0aGF0IEx1ZSB3YXMgdGFsa2luZyBhIGxlYXZlIG9mIGFic2VuY2UgdG8gZGVhbCB3aXRoIGhlYWx0aCBpc3N1ZXMsIGluY2x1ZGluZyBoZWFydCBwcm9ibGVtcyBhbmQgYSBsYWNrIG9mIHNsZWVwLiBBY2NvcmRpbmcgdG8gSmFzb24gTGxveWQgb2YgVGhlIEF0aGxldGljLCBMdWUgaGFzIGFsc28gYmVlbiBjb3VnaGluZyB1cCBibG9vZC48L3A+CjxwPjI3LiBJdCB3YXMganVzdCBhbm90aGVyIHNldGJhY2sgaW4gYSBzZWFzb24gb2YgY29udGludWFsIHNldGJhY2tzLjwvcD4KPHA+MjguIOKAnElmIGl04oCZcyBub3Qgb25lIHRoaW5nLCBpdOKAmXMgYW5vdGhlci4gVGhhdCB3YXMgbXkgcmVhY3Rpb24s4oCdIEphbWVzIHNhaWQuPC9wPgo8cD4yOS4gVGhlIENhdnMgaGF2ZSAxMiByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBnYW1lcyB0byBmaWd1cmUgb3V0IHdoYXQgdGhleSBoYXZlIGFuZCBpdOKAmXMgZ29pbmcgdG8gZXZlcnkgc2Vjb25kIG9mIHRob3NlIDEyLjwvcD4KPHA+MzAuIOKAnFdl4oCZdmUgZ290IGZvdXIgZ3V5cyBvdXQgc3RpbGwuIE5vd2hlcmUgbmVhciBjbG9zZSzigJ0gSmFtZXMgc2FpZC48L3A+CjxwPjMxLiBXaXRoIGRlY2lzaW9ucyBjb21pbmcgc29vbiwgRHJldyBzYWlkIGlmIEx1ZSBpcyBub3QgYmFjaywgdGhleSB3aWxsIGRpc2N1c3MgdGhlbSBieSBwaG9uZS48L3A+CjxwPjMyLiDigJxIZeKAmXMgZ290IHRoZSBmaW5hbCBzYXktc28uIFdoYXRldmVyIGhlIHdhbnRzLCB0aGVuIHRoYXTigJlzIHdoYXQgd2XigJlyZSBnb2luZyB0byBnbyB3aXRoLOKAnSBEcmV3IHNhaWQuIOKAnEJ1dCBpZiBoZSB0ZWxscyBtZSB0byBtYWtlIGEgZGVjaXNpb24sIHRoZW4gSeKAmWxsIGhhdmUgdG8gbWFrZSBhIGRlY2lzaW9uLiBCdXQgd2XigJlsbCB0YWxrLiBXZeKAmWxsIHRhbGsgcHJvYmFibHkgdG9uaWdodC4gSWYgbm90IHRvbmlnaHQsIHByb2JhYmx5IHRvbW9ycm93LiBPbmNlIHdlIGRvIGdldCBvdXIgZnVsbCBzcXVhZCBiYWNrLCBkZWNpc2lvbnMgd2lsbCBoYXZlIHRvIGJlIG1hZGUgYW5kIGFzIGEgc3RhZmYgd2XigJlsbCBtYWtlIHRoZW0u4oCdIDwvcD4KPHA+MzMuIE9uZSBvZiB0aGVtIHdpbGwgYmUgd2hhdCB0byBkbyBhdCBjZW50ZXIgd2l0aCBUaG9tcHNvbiwgTmFuY2UgYW5kIHJvb2tpZSBBbnRlIFppemljLCB3aG8gY29udHJpYnV0ZWQgMTMgcG9pbnRzIGFuZCBzaXggcmVib3VuZHMgKGp1c3Qgb2ZmIGhpcyBjYXJlZXItaGlnaHMgb2YgMTUgcG9pbnRzIGFuZCBzZXZlbiByZWJvdW5kcyBvbiBNYXJjaCAxMSBhZ2FpbnN0IHRoZSBMYWtlcnMpLjwvcD4KPHA+MzQuIOKAnENlcnRhaW5seSB3aGF0IFogaGFzIGRvbmUgaW4gdGhlIGxhc3QgY291cGxlIG9mIHdlZWtzLCBoZSBoYXMgc2hvd24gdGhhdCBoZSBkZXNlcnZlcyB0byBiZSBvdXQgb24gdGhlIGZsb29yLOKAnSBEcmV3IHNhaWQuIOKAnEdldHRpbmcgVHJpc3RhbiBiYWNrLCByaWdodCBub3cgbm90IHJlYWxseSBrbm93aW5nIGhvdyB3ZeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGp1Z2dsZSB0aGlzIHRoaW5nLCBidXQgSSB3aWxsIHNheSBpdOKAmXMgYSBuaWNlIHByb2JsZW0gdG8gaGF2ZS4gV2UgaGF2ZW7igJl0IGhhZCB0aGF0IGx1eHVyeS4gQnV0IHRoZSB0aGluZ3MgdGhhdCBaIGRvZXMsIGhl4oCZcyBiaWcgYW5kIGhl4oCZcyByZWFsIGFjdGl2ZSBhcm91bmQgdGhlIGdsYXNzLiBIZSBnZXRzIGhpcyBoYW5kcyBvbiBhIGxvdCBvZiBiYWxscyBhbmQgaGXigJlzIGEgZ29vZCBmaW5pc2hlciBhcm91bmQgdGhlIGJhc2tldC7igJ08L3A+CjxwPjM1LiBOYW5jZSBoYXMgc2NvcmVkIGluIGRvdWJsZSBmaWd1cmVzIGluIG5pbmUgb2YgaGlzIDEzIGdhbWVzIHdpdGggdGhlIENhdnMgYW5kIGhhcyBmb3VyIGRvdWJsZS1kb3VibGVzLiBIZSBhbHNvIHNob3dlZCBnb29kIGNoZW1pc3RyeSB3aXRoIEphbWVzIGJlZm9yZSBmZWVsaW5nIHNvcmVuZXNzIGluIHRoZSBoYW1zdHJpbmcgYXQgUGhvZW5peCBvbiBNYXJjaCAxMyBhbmQgYmVpbmcgc2h1dCBkb3duIGFmdGVyIDE1IG1pbnV0ZXMuPC9wPgo8cD4zNi4gVGhvbXBzb24gaGFzIGF2ZXJhZ2VkIDYuMyBwb2ludHMgYW5kIDYuNSByZWJvdW5kcyBpbiAyMS40IG1pbnV0ZXMgb2YgMzEgZ2FtZXMgYWZ0ZXIgbWlzc2luZyAxOSBnYW1lcyBpbiBOb3ZlbWJlciBhbmQgRGVjZW1iZXIgd2l0aCBhIGxlZnQgY2FsZiBzdHJhaW4uIEhlIGNvdWxkIGJlIHRoZSBvZGQgbWFuIG91dC48L3A+CjxwPjM3LiBUaGVyZSBpcyBhbHNvIGEgcXVlc3Rpb24gb2Ygd2hldGhlciB0byByZXR1cm4gUm9kbmV5IEhvb2QgdG8gdGhlIHN0YXJ0aW5nIGxpbmV1cCB3aGVuIGhlIHJldHVybnMuIEx1ZSBpbml0aWFsbHkgc2FpZCB5ZXMsIGJ1dCBoZWRnZWQgYWZ0ZXIgS29ydmVyIHNjb3JlZCAyMiBwb2ludHMgaW4gaGlzIGZpcnN0IHN0YXJ0IGFnYWluc3QgdGhlIFN1bnMuPC9wPgo8cD4zOC4g4oCcQ29hY2ggTHVlIGlzIHRoZSBvbmUgd2hvIG1ha2VzIHRoYXQgZGVjaXNpb24s4oCdIERyZXcgc2FpZCBvZiB0aGUgS29ydmVyLUhvb2QgZGlsZW1tYS4g4oCcVGhhdOKAmXMgbm90IG15IGNhbGwuIFdlIGxvb2sgYXQgYSBsb3Qgb2YgZGlmZmVyZW50IGNvbWJpbmF0aW9ucyB3aGV0aGVyIGd1eXMgYXJlIHN0YXJ0aW5nIG9yIGNvbWluZyBvZmYgdGhlIGJlbmNoLiBXZSBhc3Nlc3MgZXZlcnl0aGluZy4gU29tZSBndXlzIGFyZSBiZXR0ZXIgcGxheWluZyBhcyBhIHN0YXJ0ZXIsIHNvbWUgZ3V5cyBhcmUgYmV0dGVyIGNvbWluZyBvZmYgdGhlIGJlbmNoLiBSaWdodCBub3cgSSB0aGluayBvdXIgZm9jdXMgaXMganVzdCB0byBnZXQgb3VyIGVudGlyZSB0ZWFtIGJhY2sgc28gdGhhdCB3ZSBjYW4gc2VlIGV4YWN0bHkgd2hhdCB3ZSBoYXZlIGFuZCB3ZSBjYW4gbG9vayBhdCBkaWZmZXJlbnQgY29tYmluYXRpb25zLuKAnTwvcD4KPHA+MzkuIFRoZSBiaWdnZXN0IGFwcGxhdXNlIG9mIHRoZSBuaWdodCB3YXMgbm90IGZvciBMb3ZlLCBidXQgZm9yIHJldGlyZWQgQnJvd25zIGxlZnQgdGFja2xlIEpvZSBUaG9tYXMsIHdobyBoZWxkIGhpcyBmYXJld2VsbCBwcmVzcyBjb25mZXJlbmNlIE1vbmRheSBhZnRlcm5vb24gaW4gQmVyZWEuIFRoZSBDYXZzIHNob3dlZCBhIHRyaWJ1dGUgdmlkZW8gYW5kIGJyb3VnaHQgVGhvbWFzIG9udG8gdGhlIGNvdXJ0IGR1cmluZyBhIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgdGltZW91dC4gVGhvbWFzIHJlY2VpdmVkIGEgc3RhbmRpbmcgb3ZhdGlvbiBhbmQgZ290IGEgYmVhciBodWcgZnJvbSBKYW1lcy48L3A+CjxwPjQwLiDigJxXaGF0IGhlIGdhdmUgdG8gdGhhdCBmcmFuY2hpc2UsIGFsbCB0aGUgbG9zaW5nLCBhbmQgZm9yIGhpbSB0byBqdXN0IGJlIGNvbnNpc3RlbnQgZXZlcnkgc2luZ2xlIFN1bmRheSBrbm93aW5nLCBsaXN0ZW4sIGlmIHRoZXJl4oCZcyBnb2luZyB0byBiZSBvbmUgZ3V5IHRoYXTigJlzIGdvaW5nIHRvIGJlIGluIHVuaWZvcm0gaXTigJlzIGdvaW5nIHRvIGJlIEpvZSBUaG9tYXMs4oCdIHNhaWQgSmFtZXMsIGEgQnJvd25zIGZhbi4g4oCcTm90IG9ubHkgaW4gdW5pZm9ybSwgYnV0IGV2ZXJ5IHNpbmdsZSBzbmFwLiBIZeKAmXMgYSBsZWdlbmQgYXJvdW5kIGhlcmUgZm9yIHN1cmUgYW5kIGhl4oCZbGwgYmUgaW4gdGhlIGhhbGwgdmVyeSBzb29uLiBHb29kIHRoaW5nIGFib3V0IGl0IGhlIGFpbuKAmXQgZ290IHRvIHRyYXZlbCB0aGF0IGZhciB0byBnZXQgdG8gdGhlIGhhbGwsIGl04oCZcyByaWdodCBkb3duIHRoZSBzdHJlZXQu4oCdPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)