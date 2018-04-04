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Marla’s 41 shots from beyond the arc on a Calderon dilemma, ruling the Raptors and ‘scratching the surface’
Published: April 4, 2018 - 1:12 AM | Updated: April 4, 2018 - 1:14 AM
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