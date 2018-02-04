Ohio.com / Sports / Breaking News Sports / Marla’s 43 shots from beyond the arc on coach Tyronn Lue being safe, Cavs’ lack of toughness and time for change
Published: February 4, 2018 - 1:36 AM | Updated: February 4, 2018 - 11:32 AM
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxkaXYgY2xhc3M9InZpZGVvLWNvbnRhaW5lci1vdXRlciI+PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9nOER1OWFMZGhkOCIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxpZnJhbWUgd2lkdGg9IjU2MCIgaGVpZ2h0PSIzMTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvWndqNHZPTmJ4NzAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ob3RlcywgcXVvdGVzIGFuZCBvYnNlcnZhdGlvbnMgYWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyBzdWZmZXJlZCB0aGVpciBzZWNvbmQtd29yc3QgbG9zcyBvZiB0aGUgc2Vhc29uLCAxMjAtODgsIHRvIHRoZSBIb3VzdG9uIFJvY2tldHMgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQgYXQgUXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYS48L3A+CjxwPjEuIEFzIElzYWlhaCBUaG9tYXMgb2JzZXJ2ZWQgYWZ0ZXJ3YXJkLCDigJxBbm90aGVyIGVtYmFycmFzc2luZyBsb3NzLiBTb21ldGhpbmcgZ290dGEgY2hhbmdlLuKAnTwvcD4KPHA+Mi4gQnV0IHRoZSBtYWpvciBxdWVzdGlvbiBpcyB3aGV0aGVyIHRoZSBDYXZz4oCZIGNvbnRpbnVpbmcgZnJlZSBmYWxsLCBub3cgNi0xMiBzaW5jZSBDaHJpc3RtYXMgYW5kIHdpdGggZm91ciBsb3NzZXMgYnkgMjQgcG9pbnRzIG9yIG1vcmUsIHdpbGwgcHJvbXB0IG93bmVyIERhbiBHaWxiZXJ0IHRvIGFsbG93IGdlbmVyYWwgbWFuYWdlciBLb2J5IEFsdG1hbiB0byBtYWtlIG1vdmVzIGJlZm9yZSBUaHVyc2RheeKAmXMgMyBwLm0uIHRyYWRlIGRlYWRsaW5lLiA8L3A+CjxwPjMuIEFuZCBpZiBzbywgaG93IGRyYXN0aWMgd2lsbCB0aGV5IGJlPzwvcD4KPHA+NC4gV2lsbCB0aGUgQ2F2cyBnaXZlIHVwIG9uIFRob21hcywgdmlydHVhbGx5IHVucGxheWFibGUgMTMgZ2FtZXMgaW50byBoaXMgY29tZWJhY2sgZnJvbSBhIHRvcm4gbGFicnVtIGluIGhpcyByaWdodCBoaXAsIGFuZCB1c2UgaGlzIGV4cGlyaW5nIGNvbnRyYWN0IGluIGEgcGFja2FnZSBkZWFsPyBXaWxsIHRoZXkgZmluZCBhIHdheSB0byBkdW1wIHN0cnVnZ2xpbmcgSi5SLiBTbWl0aCwgd2hvIGlzIG1ha2luZyAkMTMuNyBtaWxsaW9uIHRoaXMgc2Vhc29uIGFuZCBoYXMgdHdvIG1vcmUgeWVhcnMgbGVmdCBvbiBoaXMgY29udHJhY3Q/IEFyZSB0aGUgZGF5cyBudW1iZXJlZCBmb3IgRGVycmljayBSb3NlLCBKYWUgQ3Jvd2RlciBhbmQvb3IgSW1hbiBTaHVtcGVydD88L3A+CjxwPjUuIFZlcnkgZmV3IHNlZW0gc2FmZS4gQnV0IEVTUE7igJlzIEFkcmlhbiBXb2puYXJvd3NraSByZXBvcnRlZCBhZnRlciB0aGUgZ2FtZSB0aGF0IFR5cm9ubiBMdWUgd2lsbCBub3QgdGFrZSB0aGUgZmFsbCwgcXVvdGluZyBhIHRlYW0gb2ZmaWNpYWwgYXMgc2F5aW5nLCDigJxXZSBhcmUgbm90IGZpcmluZyBvdXIgaGVhZCBjb2FjaC7igJ08L3A+CjxwPjYuIEx1ZSB3YXMgdG91Z2ggb24gaGlzIHRlYW0gaW4gaGlzIHBvc3QtZ2FtZSBwcmVzcyBjb25mZXJlbmNlLCBqdXN0IGFzIGhlIHdhcyB3aGVuIGhlIHdoZW4gaGUgdG9sZCBBQkPigJlzIExpc2EgU2FsdGVycyBhdCBoYWxmdGltZSB0aGF0IHRoZSBDYXZzIHdlcmUgc29mdC48L3A+CjxwPjcuIEFza2VkIHRvIGRlc2NyaWJlIHRoZSBDYXZz4oCZIHBsYXksIEx1ZSBzYWlkLCDigJxCYWQuIFZlcnkgYmFkLiBXYXNu4oCZdCBwaHlzaWNhbCBhdCBhbGwuIEkgdGhpbmsgdGhleSBqdXN0IG1hZGUgdGhpbmdzIHRvdWdoIGZvciB1cyBhbmQgd2UganVzdCB3ZW50IHRoZSBvdGhlciB3YXkuIEkgZGlkbuKAmXQgdGhpbmsgd2UgcmVhbGx5IGtudWNrbGVkIGRvd24gYW5kIGpvaW5lZCB0aGUgZmlnaHQu4oCdPC9wPgo8cD44LiBMdWUgc3RpbGwgYmVsaWV2ZXMgdGhlIENhdnMgY2FuIGJlIHRoZSBiZXN0IHRlYW0gaW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSwgYnV0IHNhaWQgdGhlaXIgbWluZHNldCBoYXMgdG8gY2hhbmdlLjwvcD4KPHA+OS4g4oCcV2hhdCB3ZeKAmXJlIHJlYWxseSBwbGF5aW5nIGZvci4gQXJlIHdlIHBsYXlpbmcgdG8gd2luIG9yIGFyZSB3ZSBwbGF5aW5nIHRvIGxvb2sgZ29vZD/igJ0gTHVlIHNhaWQuIOKAnFdlIGhhdmUgdG8gYmUgdG91Z2hlci4gSXTigJlzIHRvdWdoIGZvciBtZSBiZWNhdXNlIHRoYXTigJlzIGhvdyBJIGdvdCBoZXJlLiBCdXQgd2UganVzdCBoYXZlIHRvIGJlIHRvdWdoZXIgbWVudGFsbHkgYW5kIHBoeXNpY2FsbHkuIEkgdGhpbmsgd2hlbiB0aGluZ3MgZ2V0IHRvdWdoIHdlIGhhdmUgdG8gYmUgdG91Z2hlci7igJ08L3A+CjxwPjEwLiBFdmVuIHRob3VnaCBhdCB0aGlzIHBvaW50IHRoZSBDYXZzIGFwcGVhciBoZWFkZWQgZm9yIGFuIGVhcmx5IHBsYXlvZmYgZXhpdCwgTHVlIGRvZXNu4oCZdCBiZWxpZXZlIGEgY291bnRyeSBjbHViIGVudmlyb25tZW50LCBsaWtlIHRoZWlyIHRyaXAgdG8gTmFwYSBvciBleHRlbmRlZCBzdGF5cyBpbiBUb3JvbnRvIG9yIE9ybGFuZG8gdGhpcyBzZWFzb24gaGFzIG1hZGUgaGlzIHRlYW0gc29mdC48L3A+CjxwPjExLiDigJxOby4gV2UgZGlkIGl0IGZvciB0aHJlZSBzdHJhaWdodCB5ZWFycyBhbmQgd2VudCB0byB0aHJlZSBzdHJhaWdodCBGaW5hbHMuIFlvdSBkaWRu4oCZdCBzYXkgaXQgdGhlbi4gU28gd2h5IGJyaW5nIGl0IHVwIG5vdz/igJ0gaGUgc2FpZC48L3A+CjxwPjEyLiBCdXQgTHVlIGFsc28gcmVmdXNlcyB0byBiZW5jaCBzdHJ1Z2dsaW5nIHBsYXllcnMgYW5kIHVzZSBvbmx5IGhpcyBiZXN0IGxpbmV1cHMsIHdoaWNoIHdvdWxkbuKAmXQgaW5jbHVkZSBUaG9tYXMuPC9wPgo8cD4xMy4g4oCcSWYgd2UgZGlkIHRoYXQsIGd1eXMgd291bGRu4oCZdCBwbGF5LiBZb3UgY2Fu4oCZdCBkbyB0aGF0LiBHdXlzIGFyZSBiYWNrLCBndXlzIHdobyBjb21pbmcgaW50byB0aGUgc2Vhc29uIHdlIGtuZXcgd2VyZSBnb2luZyB0byBwbGF5LOKAnSBMdWUgc2FpZCwgc291bmRpbmcgbGlrZSBoZSB3YXMgYXdhcmUgdGhlIHF1ZXN0aW9uIHJlZmVycmVkIHRvIFRob21hcy4g4oCcU28gd2XigJlyZSBzdHJ1Z2dsaW5nIHJpZ2h0IG5vdywgYnV0IHdlIGNhbuKAmXQgZ28gYmFja3dhcmRzIHJpZ2h0IG5vdywgbm8u4oCdPC9wPgo8cD4xNC4gSXQgaXMgY2xlYXIgaG93IGRpcmUgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBpcywgaG93IGRlc3BlcmF0ZWx5IHNvbWV0aGluZyBuZWVkcyB0byBiZSBkb25lLCBieSB0aGUgbGlzdGxlc3NuZXNzIG9mIExlQnJvbiBKYW1lcy48L3A+CjxwPjE1LiBJbiBwYXN0IHNlYXNvbnMsIEphbWVzIHBsYXllZCBoaXMgYmVzdCBpbiBiaWcgZ2FtZXMgb24gbmF0aW9uYWwgdGVsZXZpc2lvbi4gVGhpcyBzZWFzb24gdGhlIENhdnMgYXJlIDAtOCBpbiBnYW1lcyB0ZWxldmlzZWQgYnkgQUJDLCBFU1BOIGFuZCBUTlQuPC9wPgo8cD4xNi4g4oCcV2UgZ290dGEgc3RvcCB3b3JyeWluZyBhYm91dCB0aGUgcGFzdC4gVGhpcyBpcyB0aGlzIHNlYXNvbiBhbmQgd2UgaGF2ZW7igJl0IHBsYXllZCB3ZWxsIHZlcnN1cyBhbnlvbmUs4oCdIEphbWVzIHNhaWQuPC9wPgo8cD4xNy4gRWFybGllciB0aGlzIHNlYXNvbiwgSmFtZXMgd291bGQgdHVybiBpdCBvbiBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgYW5kIGxlYWQgdGhlIENhdnMgdG8gdmljdG9yeS4gPC9wPgo8cD4xOC4gVGhhdCBjb3VsZG7igJl0IGhhdmUgaGFwcGVuZWQgaW4gdGhpcyBvbmUsIHdpdGggdGhlIENhdnMgZG93biBieSAzNSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBhbmQgTHVlIHNpdHRpbmcgaGltIGZvciBhbGwgb2YgdGhlIGZvdXJ0aC4gQnV0IEphbWVzIHNlZW1zIHRvIGJlIHNlbmRpbmcgYSBtZXNzYWdlIHdpdGggaGlzIG1hbGFpc2UuPC9wPgo8cD4xOS4gSWYgdGhlIENhdnMgc3RhbmQgcGF0IGF0IHRoZSBkZWFkbGluZSBldmVuIHRob3VnaCB0aGV5IGhhdmUgdHdvIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2tzLCB0aGV5IG1pZ2h0IGFzIHdlbGwgYmUgdGVsbGluZyBKYW1lcyB0byBnbyBhaGVhZCBhbmQgb3B0IG9mIGhpcyBjb250cmFjdCBpbiBKdWx5IGFuZCBzaWduIGVsc2V3aGVyZSBpbiBmcmVlIGFnZW5jeS48L3A+CjxwPjIwLiBUaGUgQ2F2c+KAmSBzaXR1YXRpb24gc2VlbXMgc28gZGlyZSB0aGF0IHJlYWNoaW5nIGEgZm91cnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIE5CQSBGaW5hbHMgd2l0aCB0aGUgY3VycmVudCByb3N0ZXIgYXBwZWFycyBpbXBvc3NpYmxlLjwvcD4KPHA+MjEuIFRoZSBDYXZzIGFyZSBvbGQsIHNsb3cgYW5kIHVuaW5zcGlyZWQuIFRoZXkgZG9u4oCZdCBsaWtlIGVhY2ggb3RoZXIuIFRoZSBhdG1vc3BoZXJlIGJlZ3MgZm9yIGNoYW5nZS48L3A+CjxwPjIyLiAmIzgyMjA7SeKAmW0gbG9zdCBmb3Igd29yZHMsIGFjdHVhbGx5LOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLiDigJxHb2luZyAwLTggb24gbmF0aW9uYWwgdGVsZXZpc2lvbi4gVGhleSBzaG91bGQgdGFrZSB1cyBvZmYgZXZlcnkgbmF0aW9uYWxseSB0ZWxldmlzZWQgZ2FtZSBmb3IgdGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gV2UgaGF2ZW7igJl0IHBsYXllZCBnb29kIGJhbGwgYW5kIHdlIGdldCBvdXIgYnV0dHMga2lja2VkIGV2ZXJ5IHRpbWUu4oCdPC9wPgo8cD4yMy4gQnV0IHdpdGggZml2ZSBkYXlzIHVudGlsIHRoZSB0cmFkZSBkZWFkbGluZSwgSmFtZXMgd291bGQgbm90IHB1YmxpY2x5IGNhbGwgZm9yIHBlcnNvbm5lbCB1cGdyYWRlcy48L3A+CjxwPjI0LiDigJxUaGF04oCZcyBub3QgYSBxdWVzdGlvbiBmb3IgbWUs4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnEkgc2hvdyB1cCB0byB3b3JrIGV2ZXJ5IGRheS4gSSBidXN0IG15IHRhaWwgZXZlcnkgZGF5LiBJ4oCZbSB0aGUgZmlyc3Qgb25lIHRvIGdldCB0byB0aGUgZ3ltIGFuZCBJ4oCZbSBvbmUgb2YgdGhlIGxhc3Qgb25lcyB0byBsZWF2ZS4gSSBkbyBteSBwYXJ0LiBJIGNvbnRyb2wgd2hhdDxiciAvPgpJIGNhbiBjb250cm9sIGFuZCB0aGF0IGlzIHdoYXQgSSBjYW4gY29udHJvbC7igJ08L3A+CjxwPjI1LiBBc2tlZCBpZiBoZeKAmXMgZXZlciBiZWVuIGluIGEgc2l0dWF0aW9uIHdoZXJlIGhlIGRpZG7igJl0IGtub3cgd2hhdCB0byBkbywgSmFtZXMgc2FpZCwg4oCcV2VsbCwgdGhhdOKAmXMgdHdvIGRpZmZlcmVudCB0aGluZ3MsIG1lIGJlaW5nIGEgcGxheWVyIGFuZCB0cnlpbmcgdG8gZml4IHRoaW5ncy4gSSB0aGluayB3ZSBoYXZlIHRvIHBsYXkgYmV0dGVyLCBvYnZpb3VzbHksIGFuZCB0aGUgcXVlc3Rpb24gaGUgYXNrZWQgaXMgZnJvbSB0aGUgR00gcGVyc3BlY3RpdmUuIEnigJltIG5vdCB0aGUgR00gYW5kIEkgZG9u4oCZdCBtYWtlIHRob3NlIGNhbGxzLCBzbyBJIGNhbuKAmXQgY29udHJvbCB0aGF0LuKAnTwvcD4KPHA+MjYuIFNpbmNlIEphbi4gMywgdGhlIENhdnMgaGF2ZSBhbHNvIGxvc3QgMTAyLTg4IGF0IEJvc3RvbiwgMTI3LTk5IGF0IE1pbm5lc290YSwgMTMzLTk5IGF0IFRvcm9udG8gYW5kIDE0OC0xMjQgYXQgaG9tZSBhZ2FpbnN0IE9rbGFob21hIENpdHkuIFRoZSBUaW1iZXJ3b2x2ZXMgdmlzaXQgV2VkbmVzZGF5IGZvciBhbiBFU1BOIGdhbWUsIHNldHRpbmcgdXAgZm9yIGFub3RoZXIgcm91dCB1bmxlc3MgdGhlcmUgYXJlIGF0dGl0dWRlIG9yIHBlcnNvbm5lbCBjaGFuZ2VzIGJ5IHRoZW4uIE9uIE1hcmNoIDExIHRoZXkgcGxheSBhbm90aGVyIEFCQyBnYW1lIGFnYWluc3QgRWFzdC1sZWFkaW5nIEJvc3RvbiBhdCBURCBHYXJkZW4uPC9wPgo8cD4yNy4gQWZ0ZXIgYSB0b3VnaCB3ZWVrIGluIHdoaWNoIGhpcyBhZ2VudCBhbmQgZmF0aGVyIGZpZ3VyZSBIZW5yeSBUaG9tYXMgZGllZCwgRHd5YW5lIFdhZGUgd2FzIGJydXRhbGx5IGhvbmVzdC48L3A+CjxwPjI4LiDigJxXZeKAmXZlIHBlcmZvcm1lZCBsaWtlIHRoaXMgYSBsb3Qgb2YgdGltZXMgdGhpcyBzZWFzb24sIHNvIG5vIGRpZmZlcmVudCB0b25pZ2h0LOKAnSBXYWRlIHNhaWQuIDwvcD4KPHA+MjkuIFRoZSBDYXZzIHdpbGwgbGVhdmUgU3VuZGF5IGFmdGVybm9vbiBmb3IgT3JsYW5kbywgYXJyaXZpbmcgYmVmb3JlIGtpY2tvZmYgb2YgdGhlIFN1cGVyIEJvd2wgc28gdGhleSBjYW4gaG9sZCBhIHRlYW0gd2F0Y2ggcGFydHkuIFRoZXkgd2lsbCBwcmFjdGljZSB0aGVyZSBNb25kYXkgYmVmb3JlIFR1ZXNkYXnigJlzIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgTWFnaWMsIHdob20gdGhleSBiZWF0IHR3aWNlIGluIEphbnVhcnkuPC9wPgo8cD4zMC4gQXNrZWQgaG93IHRoZSBDYXZzIGdldCBwYXN0IHRoaXMsIFdhZGUgc2FpZCwg4oCcR2V0IG9uIHRoZSBwbGFuZSB0b21vcnJvdyBhbmQgZ28gdG8gT3JsYW5kby4gVGhlcmXigJlzIG5vIG1hZ2ljIGR1c3Qgd2XigJlyZSBnb2luZyB0byBiZSBhYmxlIHRvIHNwcmlua2xlIG9uIHRvcCBvZiBpdC4gV2UgcGxheWVkIGEgdGVhbSB0aGF0IHdhcyBiZXR0ZXIgdGhhbiB1cyB0b25pZ2h0LiBXZSBwbGF5ZWQgYSB0ZWFtIHRoYXTigJlzIGJldHRlciB0aGFuIGEgbG90IG9mIHRlYW1zLiBUaGV5IGtpY2tlZCBvdXIgYnV0dCBsaWtlIHRoZXnigJl2ZSBkb25lIG1hbnku4oCdPC9wPgo8cD4zMS4gV2FkZSB3b3VsZCBub3QgZGlzcHV0ZSBMdWXigJlzIGNyaXRpY2lzbSB0aGF0IHRoZSBDYXZzIGFyZSBzb2Z0LjwvcD4KPHA+MzIuIOKAnOKAnEhlIGp1c3Qgc2FpZCB0aGF0IGFuZCBJIHNhaWQgSeKAmW0gbm90IGdvaW5nIHRvIGFyZ3VlLiBXZSBnb3Qgb3VyIGJ1dHQga2lja2VkLOKAnSBXYWRlIHNhaWQuPC9wPgo8cD4zMy4gQnV0IFRob21hcyB3YXNu4oCZdCBhcyBhZ3JlZWFibGUuPC9wPgo8cD4zNC4g4oCcVGhhdCBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4gb25lIG9mIHRoZSByZWFzb25zIGl0IHdhcyBhIGxvc3MgbGlrZSBpdCB3YXMsIGJ1dCB3ZSBjYW7igJl0IGp1c3Qgc2F5IGl0IHdhcyB0b3VnaG5lc3MuIEFsbCB0aGV5IGRvIGlzIHNob290IDNzLiBJIGRvbuKAmXQga25vdyB3aGF04oCZcyBzbyB0b3VnaCBhYm91dCB0aGF0LOKAnSBUaG9tYXMgc2FpZCBhZnRlciB0aGUgUm9ja2V0cyB0aWVkIHRoZSBDYXZz4oCZIHJlY29yZCBmb3IgMy1wb2ludGVycyBtYWRlIGJ5IGFuIG9wcG9uZW50IHdpdGggMTkuIFRoZXkgc2hvdCA1MSwgb2JsaXRlcmF0aW5nIHRoZSBwcmV2aW91cyBtYXJrIG9mIDQ2IHRoZXkgaGVsZCB3aXRoIHRoZSBOZXRzLCBib3RoIGNvbWluZyBlYXJsaWVyIHRoaXMgc2Vhc29uLiDigJxUaGV5IHB1dCB5b3UgaW4gdG91Z2ggc2l0dWF0aW9ucy4gWW914oCZdmUgZ290IHRvIHBpY2sgYW5kIGNob29zZSB3aGF0IHlvdSB3YW50IHRvIHRha2UgYXdheSBhbmQgdGhleeKAmXJlIGEgaGFyZCB0ZWFtIHRvIGd1YXJkLiBCdXQgdGhhdCBzdGlsbCBpcyBubyBleGN1c2UgZm9yIHRoZSB3YXkgd2UgcGxheWVkIG9uIGJvdGggZW5kcy4gV2XigJl2ZSBnb3QgdG8gZmlndXJlIHNvbWV0aGluZyBvdXQgYW5kIGRvIGJldHRlci7igJ08L3A+CjxwPjM1LiBUaG9tYXMgYWdhaW4gcG9pbnRlZCB0byB0aGUgQ2F2cyBsYWNrIG9mIHRydXN0IG9uIG9mZmVuc2UgYW5kIGRlZmVuc2UuPC9wPgo8cD4zNi4g4oCcVGhlcmXigJlzIGEgbG90IG9mIG9uZS1vbi1vbmUgb24gdGhlIG9mZmVuc2UgZW5kLCBtYXliZSBiZWNhdXNlIHdlIGRvbuKAmXQgdHJ1c3QgZWFjaCBvdGhlci4gQW5kIHRoZW4gb24gdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQsIGl04oCZcyB0aGUgc2FtZSB0aGluZyzigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcR3V5cyBhcmUgcHV0IG9uIGlzbGFuZHMgYW5kIHRoZXJl4oCZcyBubyB0cnVzdC4gPC9wPgo8cD4zNy4g4oCcT3VyIG9mZmVuc2UgaGFzIHRvIGJlIHdheSBiZXR0ZXIuIFdlIGhhdmUgdG8gbGVhcm4gdG8gZXhlY3V0ZSwgZ2V0IHRoZSBiYWxsIG1vdmluZyBzaWRlIHRvIHNpZGUuIEJ1dCBpdCBzdGFydHMgb24gdGhlIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgYW5kIGl04oCZcyBhbGwgZXZlcnlib2R5IGZvciB0aGVtc2VsdmVzIG9uIHRoYXQgZW5kIGFuZCB0aGF04oCZcyBub3QgaG93IGEgZ29vZCBkZWZlbnNpdmUgdGVhbSBpcyBzdXBwb3NlZCB0byBiZS7igJ08L3A+CjxwPjM4LiBUaG9tYXMgc2FpZCBnZXR0aW5nIG1vcmUgdGltZSB0b2dldGhlciBpbiBnYW1lcyB3b27igJl0IGF1dG9tYXRpY2FsbHkgZm9zdGVyIHRoYXQgdHJ1c3QuPC9wPgo8cD4zOS4g4oCcVGhhdCBoZWxwcy4gQnV0IHdl4oCZdmUgYmVlbiBwcmFjdGljaW5nIGEgbGl0dGxlIGJpdCBtb3JlIGFuZCB3YXRjaGluZyBmaWxtLiBUcnVzdCBpcyBmcm9tIGJlaW5nIG91dCB0aGVyZSBpbiB0aGUgYmF0dGxlIHRvZ2V0aGVyIGFuZCBrbm93aW5nLCDigJhPSywgaWYgSSBnZXQgYmVhdCwgdGhlIG5leHQgZ3V54oCZcyBnb3QgbWUs4oCZ4oCdIFRob21hcyBzYWlkLiDigJxJZiB0aGUgbmV4dCBndXnigJlzIGhlbHBpbmcgdXAsIHNvbWVib2R5IGVsc2UgaGFzIGdvdCBoaW0gb24gdGhlIGJhY2tzaWRlLOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxXZSBkb27igJl0IGhhdmUgdGhhdCBhdCBhbGwgb24gdGhhdCBlbmQgb2YgdGhlIGZsb29yLuKAnTwvcD4KPHA+NDAuIEphbWVzIGFja25vd2xlZGdlZCB0aGF0IHNvbWV0aW1lcyBoZSBuZWVkcyBoZWxwIGFzIHdlbGwuPC9wPgo8cD40MS4g4oCcSSBkbyBteSBqb2IsIGFuZCBJIHRyeSB0byBkbyBldmVuIG1vcmUgYW5kIEkgdHJ5IHRvIHBpY2sgdXAgYW5kIEkgaG9wZSBndXlzIHBpY2sgdXAgZm9yIG1lLCB0b28sIHdoZW4gSeKAmW0gbm90IGRvaW5nIG15IGpvYiBhcyB3ZWxsLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLiDigJxUaGF04oCZcyB3aGF0IGEgdGVhbSBpcyBhbGwgYWJvdXQsIGJlaW5nIGFibGUgdG8gcGljayB1cCBhIGJyb3RoZXIgd2hlbiB0aGV5IG5lZWQgYSBsaXR0bGUgaGVscCwgYnV0IHJpZ2h0IG5vdyBpdOKAmXMgbm90IHdvcmtpbmcgdG8gb3VyIGZhdm9yLuKAnTwvcD4KPHA+NDIuIEJ1dCBhcyBUaG9tYXMgcmlnaHRseSBvYnNlcnZlZCwgdGhlIENhdnMgYXJlIG5vdCBnaXZpbmcgbWF4aW11bSBlZmZvcnQuPC9wPgo8cD40My4g4oCcSXQgaXMgYW4gZWZmb3J0IHRoaW5nLiBUZWFtcyBhcmUgb3V0LWh1c3RsaW5nIHVzIGFuZCB0aGF0IGNhbiBmYWxsIGludG8gdGhlIHRvdWdobmVzcyBjYXRlZ29yeSBhcyB3ZWxsLOKAnSBUaG9tYXMgc2FpZC4g4oCcSSBkb27igJl0IGtub3cgdGhlIGxhc3QgdGltZSB3ZSBnb3Qgb24gdGhlIGZsb29yIGZvciBhIGxvb3NlIGJhbGwuIEkga25vdyB0aGF0IHRlYW1zIEnigJl2ZSBiZWVuIG9uLCBkZWZlbnNlIGlzIGRldGVybWluZWQgb24gZGVmbGVjdGlvbnMsIHN0ZWFscywgbG9vc2UgYmFsbHMsIHdob+KAmXMgdGhlIGhhcmRlc3Qgd29ya2luZyB0ZWFtIG9uIHRoYXQgZW5kLiBXZSBkb27igJl0IGhhdmUgdGhhdCByaWdodCBub3cu4oCdPC9wPgo=
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Update on plans to open new Menards and Meijer stores in northern Summit
Nate Ulrich’s Browns analysis: Senior Bowl practices confirm No. 1 overall pick should come down to Sam Darnold, Josh Rosen
2-year-old found outside in cold dies in Akron
Hot Spot: New Highland Square spot is the right prescription for Barmacy
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Rebuilding the offense in one draft?
Nate Ulrichs Browns analysis: Senior Bowl practices confirm No. 1 overall pick should come down to Sam Darnold, Josh Rosen
Professional softball: Future of Akron Racers in doubt, no pro games to be played at Firestone Stadium in 2018
Cavaliers notebook: With Dwyane Wade still excused, Derrick Rose makes most of his opportunity