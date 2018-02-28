Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Marla’s 46 shots from beyond the arc on LeBron’s milestones, newcomers’ heroics and an opponent’s respect
Published: February 28, 2018 - 1:09 AM | Updated: February 28, 2018 - 1:16 AM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

College basketball/Kent State 80, Miami 83 (OT): Golden Flashes beat RedHawks, keep hopes alive for bye in MAC Tournament February 27th, 2018 10:35 PM
Cavaliers 129, Nets 123: A night of milestones for LeBron James as Cavs escape pesky Nets February 27th, 2018 9:54 PM
Coach Tyronn Lue, Larry Nance Jr. to take part in Cavs’ event Wednesday that hopes to inspire kids to dream February 27th, 2018 6:22 PM
Cavaliers notebook: LeBron James calls NCAA ‘corrupt,’ has plan for farm system for those who want to skip college February 27th, 2018 2:31 PM

THE LATEST

Marla’s 46 shots from beyond the arc on LeBron’s milestones, newcomers’ heroics and an opponent’s respect Today February 28th, 2018 1:16 AM
College basketball/Kent State 80, Miami 83 (OT): Golden Flashes beat RedHawks, keep hopes alive for bye in MAC Tournament February 27th, 2018 10:35 PM
Akron-area road construction for Feb. 28 February 27th, 2018 10:08 PM
Cavaliers 129, Nets 123: A night of milestones for LeBron James as Cavs escape pesky Nets February 27th, 2018 9:54 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal