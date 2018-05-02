You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxkaXYgY2xhc3M9InZpZGVvLWNvbnRhaW5lci1vdXRlciI+PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC9hTDcxOGRqT01lVSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxpZnJhbWUgd2lkdGg9IjU2MCIgaGVpZ2h0PSIzMTUiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvOUY2Tm1rY3d1NkkiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXk7IGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPjwvZGl2Pg==
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ob3RlcywgcXVvdGVzIGFuZCBvYnNlcnZhdGlvbnMgYWZ0ZXIgdGhlIENhdmFsaWVycyByYWxsaWVkIGZyb20gYSAxNC1wb2ludCBmaXJzdCBxdWFydGVyIGRlZmljaXQgZm9yIGEgMTEzLTExMiBvdmVydGltZSB2aWN0b3J5IG92ZXIgdGhlIFRvcm9udG8gUmFwdG9ycyBpbiBHYW1lIDEgb2YgdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBzZW1pZmluYWxzIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgYXQgQWlyIENhbmFkYSBDZW50cmUuPC9wPgo8cD4xLiBJdOKAmXMgb25seSBvbmUgbmlnaHQuIEluIGEgc2Vhc29uIG1hcnJlZCBieSBpbmp1cmllcyBhbmQgdHVybW9pbCwgaXQgd291bGQgYmUgZm9vbGlzaCB0byBqdW1wIHRvIHRoZSBjb25jbHVzaW9uIHRoYXQgdGhlIENhdnMgY2FuIHJlYWNoIHRoZWlyIGZvdXJ0aCBjb25zZWN1dGl2ZSBOQkEgRmluYWxzLjwvcD4KPHA+Mi4gQnV0IGVub3VnaCBoYXBwZW5lZCB0aGF0IGNvdWxkIG1ha2Ugb25lIHRoaW5rIHRoYXQgdGhlIENhdnPigJkgYmFkIGx1Y2sgaXMgdHVybmluZywgdGhhdCB0aGUgZW5kaW5nIG1heSBiZSBmdXJ0aGVyIG9mZiB0aGFuIG1vc3QgdGhpbmsuPC9wPgo8cD4zLiBTbyBtdWNoIGFib3V0IHRoZSB2aWN0b3J5IHNlZW1lZCBpbXByb2JhYmxlLiBUaGUgQ2F2cyBoYWQgb25seSBvbmUgZGF5IHRvIHByZXBhcmUgYWZ0ZXIgd3JhcHBpbmcgdXAgYSBzZXZlbi1nYW1lIHNlcmllcyBhZ2FpbnN0IHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2VycyBTdW5kYXkuIExlQnJvbiBKYW1lcyBoYWQgdmlydHVhbGx5IHBsYXllZCBoaW1zZWxmIHRvIGV4aGF1c3Rpb24gaW4gdGhhdCBjb250ZXN0LCBjYWxsaW5nIGhpbXNlbGYg4oCcYnVybnQu4oCdIEphbWVz4oCZIHN1cHBvcnRpbmcgY2FzdCB3YXMgdW5kZXJhY2hpZXZpbmcuIFRoZSB0b3Atc2VlZGVkIFJhcHRvcnMsIHdobyBjbG9zZWQgb3V0IHRoZSBXaXphcmRzIG9uIEZyaWRheSwgdGllZCB0aGUgUm9ja2V0cyBmb3IgdGhlIGJlc3QgaG9tZSByZWNvcmQgaW4gdGhlIGxlYWd1ZSB0aGlzIHNlYXNvbiBhdCAzNC03LjwvcD4KPHA+NC4gQnV0IGluc3RlYWQgaXQgd2FzIHRoZSBSYXB0b3JzIHdobyBjcnVtYmxlZC48L3A+CjxwPjUuIFRoZXkgbWlzc2VkIHRoZWlyIGZpbmFsIDExIHNob3RzIGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciwgd2hlbiB0aGV5IGhpdCBqdXN0IDMgb2YgMTYgaW5zaWRlIGZpdmUgZmVldC4gT24gdGhlIGZpbmFsIHBvc3Nlc3Npb24gb2YgcmVndWxhdGlvbiwgdGhleSBoYWQgZm91ciBjaGFuY2VzIHRvIHdpbiBpdCBvbiBzaG90cyBieSBGcmVkIFZhblZsZWV0LCBEZU1hciBEZVJvemFuLCBDLkouIE1pbGVzIGFuZCBKb25hcyBWYWxhbmNpdW5hcy4gVmFuVmxlZXQsIHdobyBtaXNzZWQgZm91ciBvZiB0aGUgc2l4IGdhbWVzIGluIHRoZSBXaXphcmRz4oCZIHNlcmllcyB3aXRoIGEgc29yZSByaWdodCBzaG91bGRlciwgZ290IHRoZSBzYW1lIGxvb2sgd2l0aCAzLjQgc2Vjb25kcyBsZWZ0IGluIG92ZXJ0aW1lIGFuZCB0aGUgUmFwdG9ycyBkb3duIGJ5IG9uZS48L3A+CjxwPjYuIFRoZSBDYXZzIHNjb3JlZCAyMSBwb2ludHMgb2ZmIDE0IFJhcHRvcnPigJkgdHVybm92ZXJzOyB0aGUgUmFwdG9ycyBnb3Qgb25seSBmb3VyIHBvaW50cyBvZmYgdGhlIENhdnPigJkgc2l4LjwvcD4KPHA+Ny4gTGVCcm9uIEphbWVzIGhhcyBwYXJ0aWNpcGF0ZWQgaW4gMjI1IGNhcmVlciBwbGF5b2ZmIGdhbWVzIGFuZCBoaXMgdGVhbSBoYWQgbmV2ZXIgd29uIHdoZW4gaXQgbmV2ZXIgbGVkIGluIHJlZ3VsYXRpb24sIGFjY29yZGluZyB0byBFU1BOIFN0YXRzICYjMDM4OyBJbmZvLiA8L3A+CjxwPjguIOKAnFBsYXlpbmcgd2l0aCBoaW0geW91IGdldCB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YgYSBsb3Qgb2YgcmVjb3JkcyBhbmQgc3R1ZmYs4oCdIEouUi4gU21pdGggc2FpZCBvZiBKYW1lcy4g4oCcRm9ydHVuYXRlbHkgSeKAmW0ganVzdCBoZXJlIHRvIGJlIGEgd2l0bmVzcyB0byBpdC7igJ08L3A+CjxwPjkuIFRoZSBDYXZzIGJlY2FtZSB0aGUgc2Vjb25kIHRlYW0gaW4gdGhlIGxhc3QgMjAgcG9zdHNlYXNvbnMgdG8gd2luIGEgZ2FtZSBkZXNwaXRlIG5ldmVyIGxlYWRpbmcgaW4gcmVndWxhdGlvbiwgam9pbmluZyB0aGUgTWF2ZXJpY2tzLCB3aG8gd29uIGF0IE9rbGFob21hIENpdHkgb24gTWF5IDIzLCAyMDExLjwvcD4KPHA+MTAuIEFuZCB0aGUgQ2F2cyBwdWxsZWQgaXQgb3V0IHdoZW4gSmFtZXMgaGl0IGp1c3QgMTIgb2YgMzAgZmllbGQgZ29hbHMsIDEgb2YgOCBmcm9tIGxvbmcgcmFuZ2UsIGFuZCAxIG9mIDYgZnJvbSB0aGUgZnJlZSB0aHJvdyBsaW5lLiBIZSB3ZW50IDAgZm9yIDQgaW4gb3ZlcnRpbWUuIEhlIHJlY29yZGVkIGhpcyAyMXN0IGNhcmVlciBwb3N0c2Vhc29uIHRyaXBsZS1kb3VibGUsIHNlY29uZCBpbiBOQkEgcGxheW9mZiBoaXN0b3J5IGJlaGluZCBNYWdpYyBKb2huc29uICgzMCksIHlldCBLeWxlIEtvcnZlciwgSi5SLiBTbWl0aCwgVHJpc3RhbiBUaG9tcHNvbiBhbmQgS2V2aW4gTG92ZSAoaGlzIHRlYW0taGlnaCAxMyByZWJvdW5kcyBhdCBsZWFzdCkgc2F2ZWQgaGltLjwvcD4KPHA+MTEuIOKAnEkgZGVmaW5pdGVseSB3YXNu4oCZdCBhcyBlZmZpY2llbnQgYXMgSSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGJlLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLiDigJxJIG1pc3NlZCBhIGxvdCBvZiBvcGVuIGxvb2tzLCBhIGxvdCBvZiBvcGVuIDNzIHRoYXQgdGhleSB3ZXJlIGdvaW5nIHVuZGVyLCBhIGxvdCBvZiBmbG9hdGVycyBpbiB0aGUgbGFuZS4gQmVjYXVzZSBvZiB0aGUgaW5qdXJ5IEkgaGFkIGluIEdhbWUgNyBJIGRpZG7igJl0IGhhdmUgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGdldCBvbiB0aGUgY291cnQgdGhpcyBtb3JuaW5nIGFuZCB5ZXN0ZXJkYXkgYXMgd2VsbC4gQnV0IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSB0aGUgb25seSB0aGluZyB0aGF0IG1hdHRlcnMgaXMgdG8gdHJ5IHRvIGdldCBhIHdpbiwgYW5kIG15IHRlYW1tYXRlcyB3ZXJlIHVuYmVsaWV2YWJsZSB0b25pZ2h0LiBUaGV5IHN0ZXBwZWQgdXAgd2hlbiBJIHdhc27igJl0IGF0IG15IGJlc3Qu4oCdPC9wPgo8cD4xMi4gS29ydmVyIHNjb3JlZCAxMyBwb2ludHMgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIGFuZCBvdmVydGltZS4gVGhvbXBzb24gc2NvcmVkIDEyIG9mIGhpcyAxNCBwb2ludHMgYWZ0ZXIgdGhlIGJyZWFrIGFuZCB0b3RhbGVkIDEwIG9mIGhpcyAxMiByZWJvdW5kcy4gU21pdGggbm90Y2hlZCB0aGUgZmlyc3QgMjAtcG9pbnQgcG9zdHNlYXNvbiBnYW1lIGJ5IGEgcGxheWVyIG5vdCBuYW1lZCBKYW1lcywgaGl0dGluZyA1IG9mIDYgZnJvbSBsb25nIHJhbmdlLiBMb3ZlIGNvbnRpbnVlZCB0byBzdHJ1Z2dsZSBhdCBjZW50ZXIsIGJ1dCBoZSBwb3N0ZWQgMTMgcmVib3VuZHMsIGVpZ2h0IGFmdGVyIHRoZSBoYWxmLiBKZWZmIEdyZWVuIGdhdmUgdGhlIENhdnMgYSBib29zdCB3aXRoIDEzIG9mIGhpcyAxNiBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYuPC9wPgo8cD4xMy4g4oCcVGhleSB3ZXJlIHBoZW5vbWVuYWwgbWFuLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkLiDigJxLZXYga2luZCBvZiBzdHJ1Z2dsZWQgaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYgYW5kIEplZmYgcGlja2VkIGhpbSB1cC4gQW5kIHRoZW4gS3lsZSBoYWQgaGlzIHNlY29uZCBoYWxmLCBLZXYgY2FtZSBiYWNrIGFuZCBoYWQgYW4gdW5iZWxpZXZhYmxlIHNlY29uZCBoYWxmOyBoZSB3YXMganVzdCBhIG1vbnN0ZXIgb24gdGhlIGdsYXNzLiBKLlIuIHdhcyBjb25zaXN0ZW50IGFsbCBnYW1lIHdpdGggaGlzIGFiaWxpdHkgdG8gc2hvb3QgdGhlIGJhbGwsIGFuZCBEb3VibGUgVCBwaWNrZWQgdXAgcmlnaHQgd2hlcmUgaGUgbGVmdCBvZmYgZnJvbSBHYW1lIDcgJiM4MjEyOyBqdXN0IGJlaW5nIGEgbW9uc3RlciB0aGF0IHdl4oCZdmUgZ3Jvd24gYWNjdXN0b21lZCB0byBvdmVyIHRoZSBsYXN0IGZldyB5ZWFycyBvbiB0aGUgZ2xhc3MuIE1ha2luZyBoaXMgZnJlZSB0aHJvd3MgKDQgb2YgNCkgYW5kIGdpdmluZyB1cyBleHRyYSBwb3NzZXNzaW9ucy4gSXQgd2FzIGFuIGFsbC1hcm91bmQgdGVhbSB3aW4gZm9yIHVzLiBFdmVyeWJvZHkgY29udHJpYnV0ZWQgdG9uaWdodCBhbmQgd2UgZGVmaW5pdGVseSBuZWVkZWQgaXQu4oCdPC9wPgo8cD4xNC4gS29ydmVyIHB1dCB0aGUgQ2F2cyBhaGVhZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgd2l0aCBhIDMtcG9pbnRlciB3aXRoIDQ6MjMgbGVmdCBpbiBvdmVydGltZS48L3A+CjxwPjE1LiBJIGhhdmVu4oCZdCBzaG90IDE3IHNob3RzIGluIEkgZG9u4oCZdCBrbm93IGhvdyBsb25nLOKAnSBLb3J2ZXIgc2FpZCBhZnRlciBnb2luZyA3IGZvciAxNywgNSBvZiAxMiBiZXlvbmQgdGhlIGFyYy48L3A+CjxwPjE2LiBUaGF0IHdhc27igJl0IGFuIGlkbGUgc3RhdGVtZW50LiBLb3J2ZXIgaGFkbuKAmXQgZmlyZWQgaXQgdXAgMTcgdGltZXMgc2luY2UgaGUgcGxheWVkIGZvciB0aGUgNzZlcnMgYXQgTWVtcGhpcyBvbiBKYW4uIDE3LCAyMDA3LiBLb3J2ZXLigJlzIGNhcmVlci1oaWdoIG9mIDIwIGFsc28gY2FtZSB0aGF0IHNhbWUgc2Vhc29uIGF0IERlbnZlci48L3A+CjxwPjE3LiDigJxBIGJ1bmNoIG9mIHRoZW0gd2VyZSBraW5kIG9mIGZvcmNpbmcgdGhlbSBiZWZvcmUgdGhlIHNob3QgY2xvY2sgYW5kIGhhbGZ0aW1lLOKAnSBLb3J2ZXIgc2FpZC4g4oCcSSBkb27igJl0IGtub3cuIEkgdGhpbmsgdGhleSBvYnZpb3VzbHkgd2VyZSBwYXlpbmcgYXR0ZW50aW9uIHRvIEJyb24gYW5kIHdoYXQgaGUgd2FzIGRvaW5nLiBJIHRob3VnaHQgd2UgZGlkIGEgZ29vZCBqb2Igb2Ygc3RheWluZyBpbiBtb3Rpb24gYW5kIGdvdCBzb21lIGdvb2QgYmFsbCBtb3ZlbWVudCBhbmQgdGhlIGJhbGwga2luZCBvZiBmb3VuZCB1cyBib3RoLiBJIHRob3VnaHQgSi5SLiBwbGF5ZWQgZ3JlYXQgb24gYm90aCBzaWRlcyBvZiB0aGUgYmFsbC7igJ08L3A+CjxwPjE4LiBTbWl0aCBzYWlkIHRoZSBDYXZzIGtub3cgdGhleSBoYXZlIHRvIGdpdmUgSmFtZXMgbW9yZSBoZWxwLjwvcD4KPHA+MTkuIOKAnFdl4oCZdmUganVzdCBnb3Qga2VlcCBjaGlwcGluZyBpbiBhcyBtdWNoIGFzIHdlIGNhbi4gSGUgY2Fu4oCZdCBwbGF5IFN1cGVybWFuIGV2ZXJ5IG5pZ2h0LOKAnSBTbWl0aCBzYWlkLiBJdOKAmXMgb3VyIGpvYiB0byBwaWNrIGhpbSB1cC48L3A+CjxwPjIwLiDigJxJ4oCZdmUgbG9zdCBGaW5hbHMgd2l0aCBoaW0sIHRvby4gSXQgYWlu4oCZdCBhbGwgd2lucy4gV2XigJl2ZSBnb3QgdG8gc3RheSBsb2NrZWQgaW4gYXMgbXVjaCBhcyBwb3NzaWJsZS4gR3JhbnRlZCBoZeKAmXMgb24gb3VyIHRlYW0sIGJ1dCBpZiB3ZSBsb3NlLCB0aGV54oCZcmUgbm90IGxvb2tpbmcgYXQganVzdCBoaW0uIFdl4oCZdmUgZ290IHRvIGRvIG91ciBqb2IsIHRvby7igJ08L3A+CjxwPjIxLiBNb3N0IHdvdWxkbuKAmXQgYWdyZWUgd2l0aCBTbWl0aOKAmXMgYXNzZXJ0aW9uIHRoYXQgcG9zdHNlYXNvbiBmYWlsdXJlcyBkb27igJl0IGZhbGwgYWxsIG9uIEphbWVzLiBJdCBpcyBjb21tb24ga25vd2xlZGdlIHRoYXQgSmFtZXMgaXMgMy01IGluIHRoZSBGaW5hbHMgYW5kIGhpcyByZWNvcmQgaXMgYnJvdWdodCB1cCBmcmVxdWVudGx5LjwvcD4KPHA+MjIuIFdpdGggTG92ZSBzdHJ1Z2dsaW5nIHRvIHNjb3JlLCBLb3J2ZXIgc2VlbXMgdG8gYmUgYmVjb21pbmcgdGhlIE5vLiAyIG9wdGlvbiwgYnV0IGhl4oCZcyBub3Qgc3VyZSBob3cuPC9wPgo8cD4yMy4g4oCcSSB0aG91Z2h0IEkgbWlzc2VkIGEgYnVuY2ggb2YgZ29vZCBsb29rcyB0b25pZ2h0LCBhY3R1YWxseSzigJ0gS29ydmVyIHNhaWQuIOKAnEnigJltIG5vdCB0cnlpbmcgdG8gZm9yY2UgdGhlIGlzc3VlLiBJ4oCZbSBqdXN0IHRyeWluZyB0byB0YWtlIHdoYXTigJlzIHRoZXJlLiBUaGVyZeKAmXMgYmVlbiBzb21lIGxvb2tzIGZvciBtZS4gSeKAmW0gdHJ5aW5nIHRvIHN0YXkgaW4gbW90aW9uLiBNeSB0ZWFtbWF0ZXMgcmVhbGx5IGxvb2sgdG8gbWUgdG8gdHJ5IHRvIGNyZWF0ZSBlbmVyZ3kgb2ZmIHRoZSBiYWxsIHNvIEnigJltIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGRvIHRoYXQgYW5kIGtub2NrIGRvd24gdGhlIHNob3RzIHRoYXQgY29tZS7igJ08L3A+CjxwPjI0LiBCdXQgaGUgYmVsaWV2ZXMgdGhlIENhdnMgYXJlIGZpbmFsbHkgbGVhcm5pbmcgdGhlIGxldmVsIG9mIGVmZm9ydCByZXF1aXJlZCBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMuPC9wPgo8cD4yNS4g4oCcSWYgd2UgZGlkbuKAmXQga25vdyBiZWZvcmUsIEkgdGhpbmsgd2XigJlyZSB1bmRlcnN0YW5kaW5nIHRoYXQgd2UgaGF2ZSB0byBwbGF5IGEgY2VydGFpbiB3YXkgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzLOKAnSBLb3J2ZXIgc2FpZC4g4oCcSXTigJlzIGdyaW5kaW5nIGJhc2tldGJhbGwuIFdlIGdvdCB0byBwbGF5IGhhcmQuIFdlIGdvdCB0byBoaXQgYW5kIGJlIHRoZSBhZ2dyZXNzb3IuIEFsbCB0aGF0IGZlZWRzIGludG8gYSBtZW50YWxpdHkgb2YganVzdCBub3QgZ2l2aW5nIHVwIGFuZCBrZWVwIG9uIGZpZ2h0aW5nIGF3YXkuIFdlIGtub3cgd2UgZ290IHRoZSBiZXN0IGNsb3Nlci4gSWYgd2UgY2FuIGtlZXAgaXQgY2xvc2UgdG8gdGhlIGVuZCwgaGXigJlzIGdvaW5nIHRvIHRha2Ugb3ZlciBhbmQgaGXigJlzIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgcGxheXMuIFNvLCBJIHRob3VnaHQgd2UganVzdCBrZXB0IG91ciBjb21wb3N1cmUuIDwvcD4KPHA+MjYuIOKAnFdlIHdlcmUgZm9ydHVuYXRlIHRob3VnaC4gVGhleSBoYWQgc29tZSB0aXAtaW5zIGF0IHRoZSBlbmQuIFRoZXkgaGFkIGEgY291cGxlIGxvb2tzLiBXZSBoYWQgc29tZSBsb29rcyBhcyB3ZWxsLiBPdmVyYWxsIHdlIGZlZWwgZ29vZCBhYm91dCB0aGUgd2luLCBidXQgSSB0aGluayB3ZSB3ZXJlIGFsc28gdmVyeSBmb3J0dW5hdGUgdG8gd2luLuKAnTwvcD4KPHA+MjcuIENhdnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBhZ3JlZWQgdGhhdCB0aGUgQ2F2cyB3ZXJlIGx1Y2t5LjwvcD4KPHA+MjguIOKAnENvbnNpZGVyaW5nIHRoZSBjaXJjdW1zdGFuY2VzLCB3ZSBkZWZpbml0ZWx5IHN0b2xlIG9uZSzigJ0gTHVlIHNhaWQuIOKAnEkgZG9u4oCZdCB0aGluayB3ZSBwbGF5ZWQgb3VyIGJlc3QgZ2FtZS4gSSB0aGluayB0aGV5IGtub3cgdGhhdCBhcyB3ZWxsLiBXZSBzaG90IDQxIHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUgZmllbGQuIFdlIHVzdWFsbHkgZG8gYSBiZXR0ZXIgam9iLiBMZUJyb24gc2hvdCAxMiBmb3IgMzAuIEJ1dCB0byBjb21lIGluIGFuZCBiZWF0IGEgZ29vZCB0ZWFtIGxpa2UgVG9yb250byBvbiB0aGVpciBob21lIGZsb29yLCBpdCBkb2VzIGZlZWwgbGlrZSB3ZSBzdG9sZSBvbmUu4oCdPC9wPgo8cD4yOS4gRm9yIHRoZSBzZWNvbmQgY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZSwgbXVjaCBvZiB0aGUgY3JlZGl0IHdlbnQgdG8gVGhvbXBzb24uIEx1ZSBwdXQgaGltIG9uIFZhbGFuY2l1bmFzIGluIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBhZnRlciB0cnlpbmcgSmVmZiBHcmVlbiBvbiBoaW0gaW4gdGhlIGZpcnN0LiBWYWxhbmNpdW5hcyBzY29yZWQgMjEgcG9pbnRzIHdpdGggMjEgcmVib3VuZHMsIGJ1dCB3ZW50IDcgb2YgMTkgZnJvbSB0aGUgZmllbGQuPC9wPgo8cD4zMC4g4oCcVGhlIGZpcnN0IGhhbGYgd2Ugd2VudCBzbWFsbCBhbmQgcHV0IEplZmYgb24gaGltLiBJIHRob3VnaHQgd2UgbmVlZGVkIHRvIHNjb3JlIGFuZCBnaXZlIHRoZW0gYSBkaWZmZXJlbnQgbG9vayzigJ0gTHVlIHNhaWQuIOKAnEplZmYgZGlkIGEgZ3JlYXQgam9iIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIG9mIHNjb3JpbmcsIGhlIHJlYm91bmRlZCB0aGUgYmFsbCB3ZWxsLiBIZSB3YXMgcGh5c2ljYWwgd2l0aCBWYWxhbmNpdW5hcyBhbmQga2luZCBvZiBjYXVnaHQgaGltIG9mZiBndWFyZC4gPC9wPgo8cD4zMS4g4oCcV2UgdHJpZWQgdG8gZG8gaXQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIuIChSYXB0b3JzIGNvYWNoIER3YW5lKSBDYXNleSBkaWQgYSBncmVhdCBqb2Igb2YgYWRqdXN0aW5nLiBIZSB0cmllZCB0byBwdW5pc2ggdXMgb24gdGhlIGluc2lkZSwgYW5kIHRoZW4gd2UgZ290IFRyaXN0YW4gaW4gdG8ga2luZCBvZiBuZXV0cmFsaXplIFZhbGFuY2l1bmFzIGEgbGl0dGxlIGJpdC4gSSB0aG91Z2h0IFRyaXN0YW4gcmVhbGx5IGNhbWUgaW4gYW5kIGRpZCBhIGdvb2Qgam9iIG9mIGJlaW5nIHBoeXNpY2FsIHdpdGggaGltLCBrZWVwaW5nIGhpbSBvZmYgdGhlIGdsYXNzLCBqdXN0IGhpcyBwcmVzZW5jZS7igJ08L3A+CjxwPjMyLiBBc2tlZCBoaXMgc3RyYXRlZ3kgYWdhaW5zdCBWYWxhbmNpdW5hcywgVGhvbXBzb24gc2FpZCwg4oCcSnVzdCB0cnkgdG8gd29yayBoaW0gb24gYm90aCBlbmRzLiBIZeKAmXMgYSBiaWcgbWFuIGFuZCBJIGxpa2UgdG8gdXNlIG15IHN0cmVuZ3RoIHRvIHRyeSBhbmQgbWFrZSBoaW0gdW5jb21mb3J0YWJsZS4gSWYgSSBjYW4gZ2V0IGhpbSBhIGNvdXBsZSBpbmNoZXMgb2ZmIHRoZSBibG9jayBhbmQgb3V0c2lkZSBvZiBoaXMgY29tZm9ydCB6b25lLCB0aGF04oCZcyBodWdlIGZvciB1cy7igJ08L3A+CjxwPjMzLiBUaG9tcHNvbiBkaWRu4oCZdCBoYXZlIGFueSBibG9ja2VkIHNob3RzLCBidXQgaGUgcGxheWVkIGEgcGFydCBpbiBWYWxhbmNpdW5hcyBnb2luZyA1IGZvciAxMyBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIGhhbGYuPC9wPgo8cD4zNC4g4oCcUGVvcGxlIG5lZWQgdG8gc3RhcnQgYXBwcmVjaWF0aW5nIHRoZSBydWxlIG9mIHZlcnRpY2FsaXR5IHdoZW4gZ3V5cyBhcmUganVzdCBqdW1waW5nIHN0cmFpZ2h0IHVwIHRvIGFmZmVjdCB0aGUgc2hvdCzigJ0gVGhvbXBzb24gc2FpZC4g4oCcVGhhdOKAmXMganVzdCBhcyBiaWcgYXMgYSBibG9ja2VkIHNob3QuIElmIEkgY291bGRu4oCZdCBibG9jayB0aGUgc2hvdCBJIHdhcyB0cnlpbmcgdG8gbWFrZSBoaW0gdGhpbmsgdHdpY2UuIE9yIGNoYW5nZSB1cCBoaXMgZmluaXNoIGp1c3Qgc28gaGUgbWlzc2VzIGFuZCBwdXQgbXlzZWxmIGluIHJlYm91bmRpbmcgcG9zaXRpb24u4oCdPC9wPgo8cD4zNS4gQXMgd2VsbCBhcyBUaG9tcHNvbiBoYXMgcGxheWVkIHRoZSBwYXN0IHR3byBnYW1lcywgTHVlIGRvZXNu4oCZdCBwbGFuIHRvIHN0YXJ0IGhpbS48L3A+CjxwPjM2LiDigJxJIGxpa2UgaGlzIGltcGFjdCBvZmYgdGhlIGJlbmNoLCBqdXN0IGhpcyBwaHlzaWNhbGl0eSzigJ0gTHVlIHNhaWQuIOKAnEhlIGNoYW5nZWQgdGhlIGdhbWUgd2l0aCBvZmZlbnNpdmUgcmVib3VuZGluZyAoZ2V0dGluZyBuaW5lKSwgaGlzIGVuZXJneS4gSWYgd2UgaGF2ZSB0byBhZGp1c3QgYXQgc29tZSBwb2ludCwgd2Ugd2lsbC7igJ08L3A+CjxwPjM3LiBUaG9tcHNvbiBkaWRu4oCZdCBjb21wbGFpbiBhYm91dCBoaXMgcm9sZSwgc2F5aW5nLCDigJxNeSBqb2IgaXMgdG8gY29tZSBpbiBhbmQgcGxheSB3aGVuZXZlciBteSBudW1iZXLigJlzIGNhbGxlZC4gVGhhdOKAmXMgd2hhdCBJ4oCZbSBoZXJlIHRvIGRvLuKAnTwvcD4KPHA+MzguIFRoZXJl4oCZcyBubyBkb3VidCBUaG9tcHNvbiBpcyBzYWx2YWdpbmcgYSBzZWFzb24gaW4gd2hpY2ggaGUgbWlzc2VkIDI4IGdhbWVzIHdpdGggYSBsZWZ0IGNhbGYgc3RyYWluIGFuZCByaWdodCBhbmtsZSBzcHJhaW4sIGFsb25nIHdpdGggYmVpbmcgdGhlIHN1YmplY3Qgb2YgdGFibG9pZCBoZWFkbGluZXMuPC9wPgo8cD4zOS4g4oCcUGxheWluZyBpbiB0aHJlZSBzdHJhaWdodCBGaW5hbHMsIGxvbmcgc2Vhc29ucywgaXTigJlzIHRvdWdoIHRvIGdldCB1cCBldmVyeSBzaW5nbGUgbmlnaHQgZm9yIDgyIGdhbWVzIGFmdGVyIHlvdSBleHBlcmllbmNlIGdvaW5nIHRvIHRoZSBGaW5hbHMgdGhyZWUgc3RyYWlnaHQgeWVhcnMs4oCdIEx1ZSBzYWlkLiDigJxUcmlzdGFuIGtub3dzIHdoYXTigJlzIGF0IHN0YWtlLiBOb3csIGV2ZXJ5IGdhbWUgbWVhbnMgc29tZXRoaW5nLCBhbmQgaGXigJlzIGRvbmUgYSBnb29kIGpvYiBvZiBnZXR0aW5nIGhpcyBib2R5IGluIHNoYXBlLiBIZeKAmXMgbW9yZSBhY3RpdmUuIDwvcD4KPHA+NDAuIOKAnEp1c3QgYSBjcmVkaXQgdG8gaGltIGZvciBiZWluZyBwcm9mZXNzaW9uYWwuIEhlIHNhdCBiYWNrIGFuZCB3YWl0ZWQgaGlzIHR1cm4uIEhlIHdhcyBncmVhdCB3aGlsZSBoZSB3YXMgbm90IHBsYXlpbmcuIEhpcyBoYXJkIHdvcmsgaXMgcGF5aW5nIG9mZi4gSGXigJlzIGJlZW4gZ3JlYXQgZm9yIHVzLuKAnTwvcD4KPHA+NDEuIFRob21wc29uIHdhcyBhbHNvIHByb3VkIG9mIGhpbXNlbGYgZm9yIG5vdCBiaXRpbmcgb24gRGVSb3phbuKAmXMgcHVtcCBmYWtlcyBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBnYW1lIGJlY2F1c2UgaWYgYSBDYXZzIHBsYXllciBkb2VzIGl0IGFuZCBkcmF3cyBhIGZvdWwsIGhl4oCZcyBmaW5lZCAkMTAwLjwvcD4KPHA+NDIuIOKAnEnigJltIG5vdCB0cnlpbmcgdG8gZ2l2ZSB1cCB0aGF0IG1vbmV5LiBIYXZlIGtpZHMgYW5kIHRyeWluZyB0byBzYXZlIGl0IGZvciB0aGUgY29sbGVnZSB0dWl0aW9uLOKAnSBUaG9tcHNvbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+NDMuIFRob21wc29uIGtub2NrZWQgb24gaGlzIHdvb2RlbiBsb2NrZXIgdHdpY2UgZHVyaW5nIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb24sIGNoYXN0aXNpbmcgaGltc2VsZiBmb3IgYnJpbmdpbmcgdXAgdGhlIGZpbmUuPC9wPgo8cD40NC4g4oCcTm93IEnigJltIGdvaW5nIHRvIGVuZCB1cCBnZXR0aW5nIG9uZSB0aGUgbmV4dCBnYW1lIGZvciB0YWxraW5nIGFib3V0IGl0LiBTbyBmYXIgSSBoYXZlbuKAmXQgZ290IGRpbmdlZCBmb3IgaXQs4oCdIFRob21wc29uIHNhaWQuIOKAnEhlIHNlbGxzIGl0IHJlYWxseSBnb29kLiBJIGhvcGVmdWxseSBoYXZlIHRvIGhhdmUgbXkgaGFuZHMgc3RyYWlnaHQgdXAgYW5kIGhvcGVmdWxseSBJIGRvbuKAmXQganVtcC4gVGVsbCB0aGUgbGVncyB0byBub3QganVtcC7igJ08L3A+CjxwPjQ1LiBBZnRlciBwcmV2YWlsaW5nIHVuZGVyIHRvdWdoIGNpcmN1bXN0YW5jZXMgYW5kIGFuIG9mZiBuaWdodCBieSBKYW1lcywgVGhvbXBzb24gZmVsdCBsaWtlIHRoZSBDYXZzIGFyZSBzdGFydGluZyB0byBwbGF5IGxpa2UgdGhleeKAmXJlIGNhcGFibGUuPC9wPgo8cD40Ni4g4oCcV2XigJlyZSBnb2luZyBpbiB0aGUgcmlnaHQgZGlyZWN0aW9uLCBzdGlsbCBnb3QgYSBsb3Qgb2Ygcm9vbSB0byBncm93LOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxUb25pZ2h0IHdhcyBhIHN0ZXAgaW4gdGhlIHJpZ2h0IGRpcmVjdGlvbi4gSSB0aGluayB0aGUga2V5IHdhcyB3aGVuIHdlIHdlcmUgZG93biB3ZSBkaWRu4oCZdCBnbyBvdXIgc2VwYXJhdGUgd2F5cy4gV2UgYm9uZGVkIHRvZ2V0aGVyIGFuZCBnb3QgZXZlbiBjbG9zZXIgYW5kIHRoYXTigJlzIGh1Z2UsIGVzcGVjaWFsbHkgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzIGJlY2F1c2UgaXTigJlzIGEgZ2FtZSBvZiBydW5zLiBXZSBzdGF5ZWQgdG9nZXRoZXIgYW5kIGJhbmRlZCBhcyBicm90aGVycyB0byBnZXQgb3Vyc2VsdmVzIGJhY2sgaW4gdGhlIGJhbGxnYW1lLuKAnTwvcD4KPHA+NDcuIFNtaXRoIHBvc3RlZCBhIHBob3RvZ3JhcGggb24gSW5zdGFncmFtIE1vbmRheSBmcm9tIHRoZSBQYWNlcnPigJkgc2VyaWVzIHRoYXQgc2hvd2VkIEphbWVzIGx5aW5nIG9uIGhpcyBiYWNrIG9uIHRoZSBjb3VydCBsYXVnaGluZyB3aGlsZSBUaG9tcHNvbiBhbmQgS29ydmVyIHN0YW5kIGFib3ZlIGhpbS4gU21pdGjigJlzIGNhcHRpb24gcmVhZCwg4oCcR2V0IHlvIG9sZCBhc3MgdXAgd2UgYWlu4oCZdCBkb25lIHlldCEhISEgIFdlIGdvdCB0aGlzIGJpZyBhc3MgbW91bnRhaW4gdG8gY2xpbWIhISEgSXQgYWlu4oCZdCBnb2luZyB0byBiZSBlYXN5IG9yIHByZXR0eSwgYnV0IGxldOKAmXMgZ2V0IGl0IGRvbmUhISEhICN3aGF0ZXZlcml0dGFrZXMu4oCdPC9wPgo8cD40OC4g4oCcSSB0aGluayB3ZSBrbm93IHdoYXQgd2XigJlyZSBjYXBhYmxlIG9mLCBJIHRoaW5rIGl04oCZcyBqdXN0IGEgbWF0dGVyIG9mIHVzIHB1dHRpbmcgaXQgdG9nZXRoZXIgZXZlcnkgbmlnaHQs4oCdIFNtaXRoIHNhaWQuIOKAnE9idmlvdXNseSB5b3Ugd2FudCB0byB3aW4gYSBjaGFtcGlvbnNoaXAsIHRoYXTigJlzIHRoZSBnb2FsLCBnZXQgYmFjayB0byB0aGUgRmluYWxzIGFuZCBwdXQgb3Vyc2VsdmVzIGluIHBvc2l0aW9uIHRvIHdpbiBhIGNoYW1waW9uc2hpcC4gQWZ0ZXIgdGhhdCwgd2UganVzdCB3YW50IHRvIHBsYXkgZ29vZCBiYXNrZXRiYWxsLCBwbGF5IGdvb2QgYmFza2V0YmFsbCBmb3Igb25lIGFub3RoZXIsIGhhdmUgZWFjaCBvdGhlcuKAmXMgYmFjayBvbiB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIGFuZCBkZWZlbnNpdmUgZW5kIGFuZCBhZnRlciB0aGF0IGl0IHNob3VsZCB0YWtlIGNhcmUgb2YgaXRzZWxmLuKAnTwvcD4K