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Report: Former Indians player Albert Belle arrested on indecent exposure, DUI charges
Published: March 26, 2018 - 11:12 AM | Updated: March 26, 2018 - 11:30 AM
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Associated Press
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