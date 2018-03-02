Report says J.R. Smith threw soup at Cavs’ assistant Damon Jones

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBjbGFzcz0iaW5hcnRpY2xlLXRvcC1ib3giPjxkaXYgY2xhc3M9InZpZGVvLWNvbnRhaW5lci1vdXRlciI+PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iNTYwIiBoZWlnaHQ9IjMxNSIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9lbWJlZC8wQnlxVW5sWlFIRSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsbG93PSJhdXRvcGxheTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+PC9kaXY+PC9kaXY+
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DYXZzIHNob290aW5nIGd1YXJkIEouUi4gU21pdGggdGhyZXcgYSBib3dsIG9mIHNvdXAgYXQgQ2F2cyBhc3Npc3RhbnQgY29hY2ggRGFtb24gSm9uZXMsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHJlcG9ydCBmcm9tIEVTUE7igJlzIERhdmUgTWNNZW5hbWluIGFuZCBCcmlhbiBXaW5kaG9yc3QsIHJlc3VsdGluZyBpbiBoaXMgb25lLWdhbWUgc3VzcGVuc2lvbiBmb3IgVGh1cnNkYXkgbmlnaHTigJlzIGxvc3MgdG8gdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSA3NmVycyBhdCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hLjwvcD4KPHA+U21pdGggcmV0dXJuZWQgdG8gcHJhY3RpY2UgRnJpZGF5IGFmdGVyIGJlaW5nIHN1c3BlbmRlZCBieSB0aGUgdGVhbSBmb3IgZGV0cmltZW50YWwgY29uZHVjdC4gSGUgZGVjbGluZWQgdG8gc3BlYWsgdG8gdGhlIG1lZGlhLCB0ZWxsaW5nIHRlYW0gb2ZmaWNpYWxzIGhlIHdpbGwgdGFsayBhdCBzaG9vdGFyb3VuZCBiZWZvcmUgU2F0dXJkYXnigJlzIGhvbWUgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBEZW52ZXIgTnVnZ2V0cy48L3A+CjxwPkNhdnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSBvZmZlcmVkIG5vIG1vcmUgZGV0YWlscyBhYm91dCB0aGUgc2l0dWF0aW9uLiBIZSBzYWlkIFNtaXRoIGRpZCBub3QgYWRkcmVzcyB0aGUgdGVhbSBiZWZvcmUgaXRzIGZpbG0gc2Vzc2lvbiwgYnV0IHRoYXQgaGUgaGFkIOKAnGEgbGl0dGxlIGRpc2N1c3Npb27igJ0gd2l0aCBTbWl0aC48L3A+CjxwPkFza2VkIGFib3V0IHdoYXQgaGFwcGVuZWQgVGh1cnNkYXksIEx1ZSBzYWlkLCDigJxJ4oCZbSBub3QgZ29pbmcgdG8gZ2V0IGludG8gYWxsIHRoYXQu4oCdPC9wPgo8cD5MdWUgc2FpZCBTbWl0aCB3aWxsIHJlZ2FpbiBoaXMgc3BvdCBpbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgbGluZXVwIGFnYWluc3QgdGhlIE51Z2dldHMuIFNtaXRoIGhhcyBzdGFydGVkIDIxMyBvZiAyMjMgZ2FtZXMgcGxheWVkIGZvciB0aGUgQ2F2cyBzaW5jZSBoZSB3YXMgYWNxdWlyZWQgZnJvbSB0aGUgTmV3IFlvcmsgS25pY2tzIGluIGEgdGhyZWUtdGVhbSB0cmFkZSBvbiBKYW4uIDUsIDIwMTUuPC9wPgo8cD5MdWUgc2FpZCBUaHVyc2RheSB0aGUgaW5jaWRlbnQgcHJvbXB0aW5nIFNtaXRo4oCZcyBzdXNwZW5zaW9uIGhhcHBlbmVkIGFmdGVyIFRodXJzZGF54oCZcyBzaG9vdGFyb3VuZC4gQWZ0ZXIgdGhhdCBzZXNzaW9uLCBKb25lcyBwYXJ0aWNpcGF0ZWQgaW4gYSBzaG9vdGluZyBjb250ZXN0IHdpdGggQ2F2cyBndWFyZCBHZW9yZ2UgSGlsbCBhbmQgSm9uZXMgYm9hc3RlZCBhYm91dCBoaXMgcHJvd2Vzcywgc2F5aW5nLCDigJxXaGVuIHRoZSBjYW1lcmHigJlzIG9uIGlzIHdoZW4gSeKAmW0gYXQgbXkgYmVzdC7igJ0gPC9wPgo8cD5Kb25lcyBwbGF5ZWQgMTEgc2Vhc29ucyBpbiB0aGUgTkJBLCBpbmNsdWRpbmcgdGhyZWUgd2l0aCB0aGUgQ2F2cyBmcm9tIDIwMDUtMDggYmVmb3JlIGJlY29taW5nIGEgcm92aW5nIGluc3RydWN0b3Igd2l0aCB0aGUgdGVhbSBhbmQgYW4gYXNzaXN0YW50IHdpdGggdGhlIEcgTGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgQ2FudG9uIENoYXJnZS48L3A+Cg==