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British Open: Jordan Spieth part of 3-way tie for lead as Tiger Woods lurks
Published: July 21, 2018 - 6:02 PM
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By Doug Ferguson

Associated Press

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