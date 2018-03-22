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Browns among teams with free-agent wide receiver Allen Hurns on their radar
Published: March 22, 2018 - 9:41 AM
By Nate Ulrich
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