Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Browns coach Hue Jackson gives up play-calling duties to new offensive coordinator Todd Haley; team adds assistant Freddie Kitchens to guide running backs
Published: January 24, 2018 - 10:52 AM | Updated: January 24, 2018 - 11:06 AM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

High school notebook: Pete Nance is all-time scoring leader for Revere boys basketball Updated January 24th, 2018 4:38 PM
No class on Fridays; University of Akron to go to four-day schedule Today January 24th, 2018 3:00 PM
Residents question city-labeled mailers selling private insurance Today January 24th, 2018 3:03 PM
Cavaliers notebook: Kevin Love named All-Star for fifth time January 23rd, 2018 11:21 PM

THE LATEST

Woman was outside Ohio nursing home 8 hours before dying in cold Updated January 24th, 2018 4:18 PM
Northeast Ohio man charged after officers exposed to suspected opioid Updated January 24th, 2018 3:48 PM
Scientists successfully clone monkeys; could humans be next? Updated January 24th, 2018 3:32 PM
Medical examiner IDs remains of boy, 4, found in bag in yard Updated January 24th, 2018 3:08 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal