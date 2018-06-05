Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Browns release linebacker Tank Carder as Mychal Kendricks joins team
Published: June 5, 2018 - 8:11 AM | Updated: June 5, 2018 - 8:52 AM

By Nate Ulrich

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Browns release linebacker Tank Carder as Mychal Kendricks joins team Today June 5th, 2018 8:14 AM
Indians: Matchups for upcoming games June 4th, 2018 11:21 PM
Stanley Cup Final/Capitals 6, Golden Knights 2: First Stanley Cup in franchise history one win away for Capitals June 4th, 2018 11:17 PM
MLB roundup: Yankees, Tigers split doubleheader; Aaron Judge strikes out eight times June 4th, 2018 10:57 PM

THE LATEST

Browns release linebacker Tank Carder as Mychal Kendricks joins team Today June 5th, 2018 8:52 AM
Portage County man sentenced to nine years in prison for fatal crash Today June 5th, 2018 8:20 AM
Ohio driver charged in crash that killed her 2 kids, brother Updated June 5th, 2018 7:45 AM
Longtime Northfield Center administrator dies Today June 5th, 2018 7:52 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal