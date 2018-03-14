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Browns reportedly agree to three-year, $12 million deal with cornerback Terrance Mitchell
Published: March 14, 2018 - 10:39 AM
By Nate Ulrich
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