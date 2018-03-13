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Browns reportedly ‘making a big run’ at left tackle Nate Solder as they await Joe Thomas’ decision on his future
Published: March 13, 2018 - 11:28 AM
By Nate Ulrich
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