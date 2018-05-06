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Browns sign draft picks Austin Corbett, Damion Ratley and Simeon Thomas to rookie contracts
Published: May 6, 2018 - 3:54 PM
By Nate Ulrich
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