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Browns tender former All-Pro wide receiver Josh Gordon as an exclusive rights free agent
Published: March 13, 2018 - 12:10 PM | Updated: March 13, 2018 - 1:17 PM
By Nate Ulrich
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