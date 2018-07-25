Browns training camp: Highlights from news conference with GM John Dorsey, coach Hue Jackson

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CRVJFQTogQXMgQnJvd25zIHBsYXllcnMgcmVwb3J0ZWQgdG8gdHJhaW5pbmcgY2FtcCBXZWRuZXNkYXkgYXQgdGVhbSBoZWFkcXVhcnRlcnMsIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBKb2huIERvcnNleSBhbmQgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gYWRkcmVzc2VkIHRoZSBtZWRpYS48L3A+CjxwPkJlbG93IGFyZSBzb21lIGhpZ2hsaWdodHMgZnJvbSB0aGUgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIGhlbGQgYnkgdGhlIGJpZ3dpZ3MgaW4gdGhlIGJ1aWxkdXAgdG8gVGh1cnNkYXkmIzgyMTc7cyBmaXJzdCBwcmFjdGljZSBvZiBjYW1wLjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkRvcnNleSBzYWlkIGhlJiM4MjE3O2xsIGRlc2lnbmF0ZSBKb3NoIEdvcmRvbiBhcyBhIGRpZCBub3QgcmVwb3J0IHBsYXllciBiZWNhdXNlIGl0IGhlbHBzIGhpbSB3aXRoIGhhbmRsaW5nIHJvc3RlcjwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE0OTEzMjEzNDMwMTY5Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5Eb3JzZXkgc2FpZCByb29raWUgQ0IgRGVuemVsIFdhcmQgaGFzIGFncmVlZCB0byBoaXMgY29udHJhY3Q8L3A+CjxwPuKAlCBOYXRlIFVscmljaCAoQEJ5TmF0ZVVscmljaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CeU5hdGVVbHJpY2gvc3RhdHVzLzEwMjIxNDkxOTY3OTc5MzU2MTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNSwgMjAxODwvYT48L3A+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8cD48c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8YmxvY2txdW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCIgZGF0YS1sYW5nPSJlbiI+CjxwIGRpcj0ibHRyIiBsYW5nPSJlbiI+SmFja3NvbiBzYWlkIFMgSmFicmlsbCBQZXBwZXJzLCBERSBDaGFkIFRob21hcywgT1QgRGVzbW9uZCBIYXJyaXNvbiB3aWxsIHN0YXJ0IHRyYWluaW5nIGNhbXAgb24gUFVQPC9wPgo8cD7igJQgTmF0ZSBVbHJpY2ggKEBCeU5hdGVVbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnlOYXRlVWxyaWNoL3N0YXR1cy8xMDIyMTQ5Njk4ODA1Nzg4Njc0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjUsIDIwMTg8L2E+PC9wPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHA+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkphY2tzb24gc2FpZCBXUiBSaWNhcmRvIExvdWlzIHdpbGwgbWlzcyB0aGUgZW50aXJlIHNlYXNvbiB3aXRoIGEgbmVjayBpbmp1cnk8L3A+CjxwPuKAlCBOYXRlIFVscmljaCAoQEJ5TmF0ZVVscmljaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CeU5hdGVVbHJpY2gvc3RhdHVzLzEwMjIxNDk3NTA2NDczNDEwNTk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNSwgMjAxODwvYT48L3A+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8cD48c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8YmxvY2txdW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCIgZGF0YS1sYW5nPSJlbiI+CjxwIGRpcj0ibHRyIiBsYW5nPSJlbiI+SmFja3NvbiBzYWlkIFdSIFJpY2FyZG8gTG91aXMgaGFkIG5lY2sgc3VyZ2VyeSwgaW5qdXJ5IGhhcHBlbmVkIGxhdGUgbGFzdCBzZWFzb24sIHRoZXJlIHdlcmUgc29tZSB0aGluZ3MgdGhhdCBzdGFydGVkIHRvIHNob3cgdXAgaW4gdGhlIG9mZnNlYXNvbiwgdHJpZWQgdG8gd29yayB0aHJvdWdoIGl0LCBpdCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgd29yayBvdXQsIHNvIGhlJiM4MjE3O3Mgb3V0IGZvciB0aGUgc2Vhc29uPC9wPgo8cD7igJQgTmF0ZSBVbHJpY2ggKEBCeU5hdGVVbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnlOYXRlVWxyaWNoL3N0YXR1cy8xMDIyMTU1ODg5NTYwNzY4NTIxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjUsIDIwMTg8L2E+PC9wPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHA+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkRvcnNleSBzYWlkIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aGVuIEdvcmRvbiB3aWxsIGJlIGJhY2ssIGJ1dCBoZSAmIzgyMjA7YWJzb2x1dGVseSYjODIyMTsgZXhwZWN0cyB0byBoYXZlIGhpbSBpbiAyMDE4PC9wPgo8cD7igJQgTmF0ZSBVbHJpY2ggKEBCeU5hdGVVbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnlOYXRlVWxyaWNoL3N0YXR1cy8xMDIyMTQ5ODUyMTk1NzA0ODM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjUsIDIwMTg8L2E+PC9wPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHA+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkRvcnNleSBzYWlkIHdlJiM4MjE3O2xsIGxvb2sgYXQgYWxsIG9wdGlvbnMgYXQgV1IsIHdlIHdpbGwgd29yayBvdXQgYSBncm91cCBvZiBXUnMgc29vbiwgd2UgaGF2ZSB0d28gcm9zdGVyIHNwb3RzIHRvIGZpbGwsIGFsc28gc2FpZCBkbyB3ZSBhZGQgYW4gYWRkaXRpb25hbCBDQjwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1MDA4NDE0NDg5ODA1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5Eb3JzZXkgc2FpZCBpZiBKb3NoIEdvcmRvbiBpcyBjb21taXR0ZWQgdG8gQnJvd25zLCBCcm93bnMgYXJlIGNvbW1pdHRlZCB0byBoaW0sIGhlJiM4MjE3O3MgaGFkIGdyZWF0IG9mZnNlYXNvbiwgc28gbGV0JiM4MjE3O3Mgc2VlIHdoYXQgaGFwcGVucyBoZXJlPC9wPgo8cD7igJQgTmF0ZSBVbHJpY2ggKEBCeU5hdGVVbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnlOYXRlVWxyaWNoL3N0YXR1cy8xMDIyMTUwMTkxOTIxNzUwMDE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjUsIDIwMTg8L2E+PC9wPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHA+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkphY2tzb24gb24gSm9zaCBHb3Jkb24mIzgyMTc7cyBhYnNlbmNlOiB3ZSYjODIxNztkIGxpa2UgdG8gaGF2ZSBhbGwgb2Ygb3VyIHBsYXllcnMgaGVyZSBidXQgd2UgZG8ga25vdyB0aGluZ3MgY29tZSB1cCwgeW91JiM4MjE3O3JlIHRhbGtpbmcgYWJvdXQgYSB5b3VuZyBtYW4gdG8gcHV0IGhpbXNlbGYgaW4gdGhlIGJlc3QgcG9zaXRpb24gdG8gZG8gYmV0dGVyIGluIGhpcyBsaWZlPC9wPgo8cD7igJQgTmF0ZSBVbHJpY2ggKEBCeU5hdGVVbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnlOYXRlVWxyaWNoL3N0YXR1cy8xMDIyMTUwNDEzNTE5Mzg0NTc3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjUsIDIwMTg8L2E+PC9wPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHA+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkphY2tzb24gc2FpZCBUeXJvZCBUYXlsb3IgaGFzIGRlbW9uc3RyYXRlZCBhbGwgb2Zmc2Vhc29uIHdoYXQgaGUgbmVlZGVkIHRvIHNob3cgdG8gYmUgdGhlIHN0YXJ0aW5nIFFCPC9wPgo8cD7igJQgTmF0ZSBVbHJpY2ggKEBCeU5hdGVVbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnlOYXRlVWxyaWNoL3N0YXR1cy8xMDIyMTUwNzU1MDk5MzEyMTI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjUsIDIwMTg8L2E+PC9wPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHA+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkphY2tzb24gc2FpZCBoZSB3b24mIzgyMTc7dCBnZXQgaW50byB3aGV0aGVyIEJha2VyIE1heWZpZWxkIGlzIE5vLiAyIG9yIDMgaW4gcGVja2luZyBvcmRlciwgaGUmIzgyMTc7bGwgZ2V0IHJlcHMgdG8gZ2V0IGJldHRlcjwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1MTA5Nzk2MjY0NzU1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5KYWNrc29uIHNhaWQgaGUgdGhpbmtzIEpvc2ggR29yZG9uIGhhcyBkb25lIGV2ZXJ5dGhpbmcgd2UmIzgyMTc7dmUgYXNrZWQgaGltIHRvIGRvLCBoZSYjODIxNztzIGRvaW5nIGV2ZXJ5dGhpbmcgaGUgY2FuIHRvIHByZXZlbnQgZnV0dXJlIGlzc3Vlcywgd2l0aCB0aGUgbGVhZ3VlLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIGlzc3VlcyB0aGF0IHdheTwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1MTI4MDQ1MjYyNDM4NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5Eb3JzZXkgb24gaWYgSm9zaCBHb3Jkb24gY2FuIGNvbWUgYmFjayBpbiB0cmFpbmluZyBjYW1wOiBXaG8ga25vd3M/IFNvb24gY291bGQgYmUgYSBtb250aCwgaXQgY291bGQgYmUgdGhyZWUgZGF5cywgMTAgZGF5cywgMjAgZGF5cywgMzAgZGF5czwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1MTQ2NzQwNTM3NzUzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5KYWNrc29uIHNhaWQgQ29yZXkgQ29sZW1hbiBpcyBzdGFydGluZyBXUiBvcHBvc2l0ZSBKYXJ2aXMgTGFuZHJ5IGlmIEpvc2ggR29yZG9uIGlzbiYjODIxNzt0IGF2YWlsYWJsZTwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1MTY1MzI0MjQyNTM0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5Eb3JzZXkgc2FpZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBoYWQgZGlzY3Vzc2lvbnMgYWJvdXQgZnJlZS1hZ2VudCBXUiBEZXogQnJ5YW50LCBpdCYjODIxNztzIG5hdHVyYWwsIHlvdSBoYXZlIHRvIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlc2UgdGhpbmdzLCBJIHRhbGsgYWJvdXQgYSBsb3Qgb2YgcGxheWVycywgd2UmIzgyMTc7bGwgc2VlIHdoYXQgaGFwcGVucywgSSBsb29rIGF0IGhpbSBhcyBhIHZlcnkgY29tcGV0aXRpdmUsIHBhc3Npb25hdGUgcGVyc29uPC9wPgo8cD7igJQgTmF0ZSBVbHJpY2ggKEBCeU5hdGVVbHJpY2gpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQnlOYXRlVWxyaWNoL3N0YXR1cy8xMDIyMTUxODgxNDEyNDk3NDA4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjUsIDIwMTg8L2E+PC9wPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHA+PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PjwvcD4KPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiIGRhdGEtbGFuZz0iZW4iPgo8cCBkaXI9Imx0ciIgbGFuZz0iZW4iPkRvcnNleSBzYWlkIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgdGFsZW50IGhlcmUsIG5vdyB3ZSBoYXZlIHRvIGNvbWUgdG9nZXRoZXIgYW5kIHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIHRhc2sgYXQgaGFuZDwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1MjE5Mzg1ODg1NDkxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5Eb3JzZXkgc2FpZCBwdXR0aW5nIEpvc2ggR29yZG9uIG9uIHRoZSBkaWQgbm90IHJlcG9ydCBsaXN0IGNyZWF0ZXMgYSByb3N0ZXIgc3BvdDwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1MzEyMzIyNDI3Mjg5OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5KYWNrc29uOiBUeXJvZCBUYXlsb3ImIzgyMTc7cyB0aGUgc3RhcnRlci4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBlbnZpc2lvbiBhbnkgc2l0dWF0aW9uIHdoZXJlIEJha2VyIE1heWZpZWxkIGdldHMgYSBidW5jaCBvZiBmaXJzdC10ZWFtIHJlcHM8L3A+CjxwPuKAlCBOYXRlIFVscmljaCAoQEJ5TmF0ZVVscmljaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CeU5hdGVVbHJpY2gvc3RhdHVzLzEwMjIxNTMyNDg0MTE3MjE3Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNSwgMjAxODwvYT48L3A+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8cD48c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8YmxvY2txdW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCIgZGF0YS1sYW5nPSJlbiI+CjxwIGRpcj0ibHRyIiBsYW5nPSJlbiI+SmFja3NvbjogTXkgcm9sZSBoYXMgY2hhbmdlZCwgSSYjODIxNzt2ZSB0YWtlbiBvbiB0aGUgQ0VPIGFzcGVjdCBvZiBoZWFkIGNvYWNoaW5nLCBpdCB3YXMgdG91Z2ggKHRvIGdpdmUgdXAgcGxheSBjYWxsaW5nKSwgYnV0IEkgYnJvdWdodCBPQyBUb2RkIEhhbGV5IGhlcmUgdG8gaGVscCBvcmdhbml6YXRpb24gZ2V0IHRvIHdpbm5pbmc8L3A+CjxwPuKAlCBOYXRlIFVscmljaCAoQEJ5TmF0ZVVscmljaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CeU5hdGVVbHJpY2gvc3RhdHVzLzEwMjIxNTM1NTE1NTA4NjU0MTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNSwgMjAxODwvYT48L3A+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8cD48c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo8YmxvY2txdW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCIgZGF0YS1sYW5nPSJlbiI+CjxwIGRpcj0ibHRyIiBsYW5nPSJlbiI+RG9yc2V5IG9uIGlmIGEgc3VzcGVuc2lvbiBmcm9tIE5GTCBjb3VsZCBiZSBsb29taW5nIGZvciBKb3NoIEdvcmRvbjogTGV0JiM4MjE3O3MgbGV0IGhpbSBkbyB3aGF0IGhlIG5lZWRzIHRvIGRvLCByZXNwZWN0IHByaXZhY3kgYW5kIHdoZW4gaGUgY29tZXMgYmFjayBlbWJyYWNlIGhpbTwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1NDM3MTUzMzAyOTM3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5KYWNrc29uOiBTaG9uIENvbGVtYW4gd2lsbCBiZSBmaXJzdCBvbmUgdG8gd2FsayBvdXQgdGhlcmUgd2l0aCB0aGUgc3RhcnRlcnMgYXQgbGVmdCB0YWNrbGUsIEdyZWcgUm9iaW5zb24gd2lsbCBnZXQgaGlzIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvbywgd2FudCBjb21wZXRpdGlvbjwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1NDg4Mjg4OTk5ODMzNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5KYWNrc29uIG9uIGlmIHRoZXkgaGF2ZSBoYWQgYW55IHRob3VnaHQgYWJvdXQgbW92aW5nIG9uIGZyb20gSm9zaCBHb3Jkb246IFdlIHJlc3BlY3Qgd2hlcmUgaGUgaXMsIHdoYXQgaGUmIzgyMTc7cyBkZWFsaW5nIHdpdGgsIGNhbiBzeW1wYXRoaXplIGFuZCB3YW50IHRvIHdlbGNvbWUgaGltIGJhY2sgaWYgd2UgZ2V0IGNoYW5jZTwvcD4KPHA+4oCUIE5hdGUgVWxyaWNoIChAQnlOYXRlVWxyaWNoKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0J5TmF0ZVVscmljaC9zdGF0dXMvMTAyMjE1NTcwNDIzOTU3NTA0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDI1LCAyMDE4PC9hPjwvcD48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxwPjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD48L3A+CjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJ0d2l0dGVyLXR3ZWV0IiBkYXRhLWxhbmc9ImVuIj4KPHAgZGlyPSJsdHIiIGxhbmc9ImVuIj5KYWNrc29uIHNhaWQgTEIgSmFtaWUgQ29sbGlucyAoa25lZSksIFdSIEFudG9uaW8gQ2FsbGF3YXkgKGdyb2luKSBhcmUgcmVhZHkgZm9yIHN0YXJ0IG9mIHRyYWluaW5nIGNhbXA8L3A+CjxwPuKAlCBOYXRlIFVscmljaCAoQEJ5TmF0ZVVscmljaCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CeU5hdGVVbHJpY2gvc3RhdHVzLzEwMjIxNTYxMDAzNzA2ODU5NTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAyNSwgMjAxODwvYT48L3A+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8cD48c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+PC9wPgo=