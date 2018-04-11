Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
2018 NFL mock draft roundup: Josh Allen now the popular choice at No. 1
Published: April 11, 2018 - 11:53 AM | Updated: April 11, 2018 - 12:00 PM
Full Screen Linked Image
Dan Kadar Ohio.com staff
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

2018 NFL mock draft roundup: Josh Allen now the popular choice at No. 1 Today April 11th, 2018 12:00 PM
Cavaliers announce signing of Kendrick Perkins to playoff roster Updated April 11th, 2018 10:43 AM
Indians 2, Tigers 1: 14 Walk-Off Thoughts on Jason Kipnis totally redeeming himself and Josh Tomlin’s 180 April 10th, 2018 11:33 PM
Sports news roundup: Compiled April 10 April 10th, 2018 11:23 PM

THE LATEST

2018 NFL mock draft roundup: Josh Allen now the popular choice at No. 1 Today April 11th, 2018 11:55 AM
Cavaliers announce signing of Kendrick Perkins to playoff roster Updated April 11th, 2018 10:43 AM
Police: Ohio woman attacks 2 people after dog eats her marijuana Today April 11th, 2018 10:40 AM
Zuckerberg hearing: Regulation of social media firms is ‘inevitable’ Today April 11th, 2018 11:53 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal